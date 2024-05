Les portefeuilles de Roland Laskine : Une bonne partie des mauvaises nouvelles est désormais intégrée dans les cours

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 03 mai 2024

Toutes les grandes places boursières ont enregistré en avril leur premier mois de baisse depuis fin novembre. En Europe, c'est le cas de l'indice EuroStoxx 50 et du CAC 40. Mais aussi, aux Etats-Unis, avec les indices S&P 500 et Nasdaq Composite. Le retournement du sentiment de marché s'est accéléré avec l'énorme déception causée outre-Atlantique par l'annonce d'un nouveau report de la baisse tant attendue des taux directeurs de la Fed. Les tensions sur les taux d'intérêt qui ont suivi ont eu pour effet de détourner les détenteurs de capitaux de la Bourse vers les placements à taux fixes. Alors qu'il est désormais possible de placer aux Etats-Unis ses liquidités à plus de 5% à une échéance de deux années, les grands fonds de pension n'ont eu aucun mal à choisir « la sécurité » au détriment « du risque ». Les investisseurs particuliers qui étaient très investis ont également levé le pied.

Le sentiment de marché s'est d'autant plus facilement retourné que les déceptions sur les résultats n'épargnent pas les plus grandes valeurs technologiques qui ont au cours de ces dernières années contribué à largement entretenir la hausse. Les interrogations exprimées sur le niveau des dépenses d'investissement de Meta Platforms (ex Facebook) et sur la crainte d'un ralentissement de la croissance d'Amazon au cours du second trimestre ont un instant déstabilisé le marché.

Comme nous l'avions récemment indiqué, en dépit de quelques velléités de surperformance par rapport à Wall Street, les marchés européens ne sont pas parvenus à résister à la baisse de Wall Street. Nous disposons pourtant de ce côté-ci de l'Atlantique de plusieurs atouts à faire valoir. Parmi ceux-ci figure l'engagement implicite de la BCE de baisser ses taux directeurs dès le mois de juin. Même s'il y a peu de chances que l'institut d'émission de la zone euro s'engage dans une deuxième baisse avant la Fed, il s'agit d'un signal fort. En dépit de cette situation plutôt avantageuse, les taux se sont malgré tout tendus dans la zone euro, à l'image du rendement des emprunts d'Etat français à 10 ans remonté à 3,10%. A quelques exceptions près, les premières publications trimestrielles se sont révélées conformes aux attentes des analystes financiers. Les anticipations de progression des bénéfices se situent entre 6 et 7% pour l'année entière et n'ont pas de raison d'être revues à la baisse.

Ces arguments n'ont pas suffi à convaincre les investisseurs et les indices européens ont corrigé dans les proportions à peu près équivalentes à celles des valeurs américaines. Notre incapacité à faire la course en tête s'explique par la puissance de Wall Street qui reste le marché directeur au niveau mondial. Lorsque les cours reculent à New York, le premier réflexe des opérateurs est de se délester en priorité de leurs actions étrangères, européennes notamment.

Face à cette situation, nous avons multiplié les prises de bénéfices afin de limiter notre exposition aux risques de baisse des cours. Durant le mois d'avril, nous avons passé 18 ordres de ventes sur le Portefeuille Offensif et un seul à l'achat. Les désengagements complets réalisés sur Capgemini, Stellantis, ASML Holding ou Airbus se sont révélés très profitables. Les positions ont été réduites avec de belles plus-values à la clé sur Safran, Alstom, Vinci, Renault, ArcelorMittal et BNP Paribas. Les ventes effectuées sur STMicroelectronics et Dassault Systèmes ont été réalisées à perte, mais elles ont permis de limiter les dégâts sur ces deux titres fortement attaqués. Le seul achat intervenu en avril concerne Société Générale, bien placée pour profiter de la hausse des taux d'intérêt. Les restructurations mises en place sont par ailleurs prometteuses. Cette stratégie a permis à notre portefeuille Offensif de très bien résister à la baisse du marché, avec un repli de 0,36% sur 30 jours glissants à la clôture de jeudi, comparé à une baisse de 2,65% du CAC 40. Sur un an l'écart continue de se resserrer puisque notre performance ressort à 6,36% de hausse, contre 7,2% pour le CAC 40.

Dans le portefeuille Défensif, dix opérations de cessions sont intervenues en avril, elles ont porté sur des prises de bénéfices réalisées sur BNP Paribas, Euronext, Vinci, Air Liquide, LVMH, Orange et Bouygues. Sur 30 jours glissants ce portefeuille ne recule que de 0,73%, mais sur un an nous sommes toujours dans le rouge, très en retard par rapport au CAC 40. Notre sélection de fonds d'investissement ISR/PEA continue d'enregistrer de bonnes performances, avec un repli limité à 1,42% en avril et surtout une hausse de 13,35% sur un an, presque deux fois supérieure à l'indice de la Bourse de Paris.

Quelle stratégie pour le mois de mai ? La semaine dernière nous avions titré notre note hebdomadaire sur l'idée « qu'après une longue phase de complaisance, il ne faut pas tomber dans un pessimisme excessif ». La correction intervenue en avril est salutaire, il n'y a pas de raison de redouter l'effondrement des marchés que certains commentateurs mettent trop facilement en avant. Les choses commencent à se clarifier du côté de l'évolution des taux d'intérêt. Une première baisse des taux directeurs de la BCE est attendue en juin. Aux Etats-Unis, il faudra être plus patient en raison de la permanence d'une d'inflation encore trop élevée, mais le président de la Fed, Jerome Powell, a écarté l'option d'une hausse des taux directeurs qui avait un moment terrifié les opérateurs. Les résultats trimestriels se sont révélés solides des deux côtés de l'Atlantique, en dépit de certaines déceptions sur l'évolution des chiffres d'affaires. Aux Etats-Unis, les investisseurs peuvent compter sur une reprise des rachats d'actions qui constituent un puissant instrument de soutien des bénéfices par action. Un nouveau record de 1.000 milliards de dollars de rachats pourrait être dépassé cette année. En Europe, le retour du cash aux actionnaires commence également à se généraliser. Après les 427 milliards rendus au marché en 2023, le seuil des 500 milliards pourrait être approché sous l'impulsion des sociétés financières, des cycliques et surtout des géants de l'énergie (pétrole et gaz). Ce n'est pas un hasard, si depuis le début del'année les plus fortes hausses de cours se concentrent autour des sociétés financières, de l'industrie et de l'énergie. Nous avons ces derniers temps très nettement orienté nos portefeuilles vers ces valeurs. Après avoir réduit la voilure durant tout le mois d'avril, notre objectif est de progressivement revenir à l'achat sur ces sociétés, avec une préférence pour l'aéronautique (Safran et Airbus), la défense avec Thales, la construction (Saint Gobain) et l'énergie avec Engie notamment. Les valeurs à connotation technologiques du CAC 40, comme STMicroelectronics ou Dassault Systèmes, ont été très attaquées ces derniers mois, une poursuite de la baisse au cours du mois de mai pourrait constituer une occasion de revenir à l'achat.

