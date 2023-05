Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine :une baisse permettrait de reprendre l’initiative sur les bases plus attractives information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 05/05/2023 à 09:58









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 5 mai 2023 Les détenteurs de capitaux savent maintenant à quoi s'en tenir en matière de politique monétaire. Privés du soutien artificiel des banques centrales toujours prêtent à fournir des liquidités abondantes et bon marché, les investisseurs vont devoir se concentrer sur l'essentiel : le choix des valeurs à mettre en portefeuille ne sera plus guidé par le niveau des taux d'intérêt, mais en fonction des perspectives de croissance de chaque société et de leur niveau de valorisation. Ce retour vers les fondamentaux est à la base du « métier » de boursier. C'est une bonne chose, même si la consolidation qui se met progressivement en place montre que la période faste à laquelle nous nous sommes habitués est désormais derrière nous. Laskine Mercredi soir, la Réserve fédérale des Etats-Unis a procédé à une dixième hausse consécutive de ses taux directeurs de 25 points de base. Cette décision était attendue. Ce qui l'était moins, c'est que le président de la banque centrale américaine a douché les espoirs de baisse prochaine des taux directeur. Jerome Powell a certes indiqué qu'aucune autre hausse n'était pour l'instant programmée, mais il estime que l'inflation « ne vas pas diminuer de sitôt ». Il n'est donc, selon lui, « pas approprié de réduire les taux » cette année. La BCE, qui a relevé ses taux directeurs dans les mêmes proportions, a tenu un discours encore plus explicite. Sa présidente Christine Lagarde a clairement indiqué qu'il n'y aura « pas de pause » dans le resserrement monétaire. Le monde dans lequel vont désormais évoluer les investisseurs sera, à l'avenir, marqué par une inflation sans doute moins forte, mais tout de même omniprésente qui ne permettra pas aux taux d'intérêt de reculer fortement. La croissance s'annonce aussi moins forte dans à peu près toutes les régions du monde. Nous ne sommes pas vraiment confrontés à un contexte franchement hostile aux placements en actions, mais la volatilité devrait se renforcer et il sera sans doute plus difficile de générer de la performance. Un tel contexte est de nature à mettre fin au règne sans partage dont ont longtemps bénéficié les valeurs de croissance, portées par des taux d'intérêt toujours plus bas et justifiant des niveaux de valorisation stratosphériques. Pour que celles-ci continuent de séduire, il va falloir qu'elles disposent de véritables atouts. Par exemple, une rupture technologique forte et quantifiable. Les fortes corrections boursières dont ont fait preuve des valeurs comme Alphabet (la maison mère de Google) ou Instagram ont montré que ces sociétés ressemblent plus à des groupes de médias dépendant du marché de la publicité, qu'à des astres montants de la technologie de demain. Les valeurs de croissance françaises appartenant au secteur du luxe, vont également devoir défendre leur statut de sociétés d'exception. Le retard pris par le cours de l'action Kering par rapport à Hermès et LVMH montre, là aussi, une élévation du niveau d'exigence des investisseurs. Laskine Les sociétés dites « values » ne peuvent, de leur côté, pas espérer prendre une revanche définitive dans un monde où la croissance ralentit. La préférence des investisseurs très longtemps donnée aux valeurs de croissance a cependant laissé sur le bord de la route de nombreuses valeurs à la fois solides et très décotées dans les secteurs d'activité traditionnels. Ce sont ces affaires que nous ciblons dans le portefeuille Offensif en nous portant sur le secteur de l'assurance, la banque ou l'automobile. Jusqu'à présent, cette stratégie n'a pas été très concluante, mais nous ne désespérons pas de repartir à l'attaque une fois que le marché aura pleinement intégré le changement de paradigme auquel nous sommes en train d'assister. Pour l'heure, c'est bien le portefeuille Défensif composé des plus belles valeurs de la cote qui obtient les meilleurs résultats. Nous avons dans ce portefeuille fortement allégé la position L'Oréal qui était très prépondérante et qui menaçait de virer au rouge. Les actions L'Oréal qui étaient également présentes dans le portefeuille Offensif ont aussi fait l'objet de dégagements importants. Le portefeuille Monde, resté très liquide, résiste à la baisse récente depuis la vente, le 26 avril, de l'intégralité de la grosse position que nous avions prise sur le tracker Amundi Nasdaq 100. En bonne gestion, nous avons enfin pris cette semaine des bénéfices sur un tiers environ des positions détenues dans la sélection ISRT/PEA. Notre stratégie pour les semaines à venir : le repli du marché est encore modeste. Sur cinq jours, l'indice CAC 40 n'a cédé que 1,91% à la clôture de jeudi. Depuis le début de l'année, il affiche une belle progression de 13,4%. Aux Etats-Unis, le Dow Jones est plus touché puisqu'il a perdu toute l'avance accumulée depuis le 1er janvier. Il entame le mois de mai sur un score légèrement négatif, mais les 33.000 points sont préservés et les plus historiques atteints en janvier ne sont pas très loin. Avec un gain de 14,5%, le Nasdaq Composite a toujours fière allure. La prise de conscience par le marché qu'il n'y aura pas de desserrement de la politique monétaire cette année constitue selon nous un événement franchement négatif. Sans perspective de détente obligataire, il sera difficile de justifier le fort niveau de valorisation des actions (15,6 fois en moyenne les profits attendus en Europe, 18 fois pour les valeurs traditionnelles américaines et près de 30 fois pour les technologiques). Notre stratégie immédiate va donc consister à conserver le fort niveau de liquidités auquel nous sommes parvenus dans tous nos portefeuilles. Pour reprendre l'initiative, notamment en direction des certaines valeurs faiblement valorisées et pour lesquelles les perspectives de progression des bénéfices sont sous-estimées par les analystes financiers, il va falloir que les cours marquent plus significativement le pas. Notre sentiment est que la consolidation est en marche. Elle devrait faire apparaître dans les prochaines semaines de bons points d'entrée à des conditions devenues attractives. Bonne lecture et bon week-end à tous,

