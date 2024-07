Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Les portefeuilles de Roland Laskine : un contexte plus propice au maintien de la prudence qu’aux initiatives d’achat information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 19/07/2024 à 14:56









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédits: Adobe Stock) Le scénario de « boucle d'or » que les marchés attendent depuis des mois paraît à portée de mains. Cette fameuse configuration de marché qui repose à la fois sur un reflux de l'inflation et une activité économique qui ralentit graduellement sans tomber en récession semble se dessiner. C'est le cas aux Etats-Unis où, après l'annonce choc d'un taux d'inflation tombé à 3% en juin à un niveau inférieur aux attentes, la bonne résistance de l'économie américaine se confirme. A Wall Street, la majorité des intervenants s'attendent désormais à une première détente des taux directeurs de la Fed dès le mois de septembre et à deux autres initiatives identiques en novembre et décembre. Dans la zone euro, la BCE a annoncé ce jeudi maintenir ses taux directeurs à 3,75%, mais ceux-ci avaient déjà été réduits début juin. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré ce jeudi que « les options sont ouvertes pour le mois de septembre, elles dépendront du flux de données ». C'est ce que les spécialistes appellent une attitude pragmatique « data dépendante ». Une multitude de difficultés La voie paraît toute tracée, mais elle se trouve contrariée par une multitude de difficultés qui empêchent le marché de pleinement profiter de ces bonnes nouvelles. Aux Etats-Unis, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite des inquiétudes. L'orientation isolationniste de sa campagne fait craindre une intensification de plusieurs foyers de guerre commerciale. Avec la Chine tout d'abord, pays avec lequel il est question de fortement restreindre les exportations de produits «made in US» à haute valeur ajoutée technologique. Parmi ceux-ci figure les composants électroniques, dont la Chine reste un gros importateur. Avec l'Europe et l'Amérique du Sud ensuite, au travers des projets de forte augmentation des taxes douanières sur les marchandises entrant aux Etats-Unis. Ces décisions pourraient être de nature à relancer l'inflation et remettre en cause le scénario de détente monétaire envisagé par les investisseurs. Les techno et le luxe pénalisés L'Europe est par sympathie touchée par ces inquiétudes qui pénalisent énormément les valeurs technologiques et le secteur du luxe. Le climat de grande incertitude politique dans lequel la France se trouve plongée pèse également sur la tendance, mais les valeurs françaises se révèlent moins malmenées qu'attendu. Sur un mois glissant, l'indice CAC 40 s'est maintenu à flots (+0,22%), ce qui est loin de reflèter les tensions extrêmes qui se font sentir sur la scène politique nationale. Plusieurs notes d'analystes internationaux, anglo-saxons notamment, font remarquer que la situation actuelle est peut-être moins désespérée qu'il n'y paraît : d'un côté le RN est très loin de la majorité absolue, de l'autre tout semble indiquer que la « France insoumise » a très peu de chances de pouvoir mettre en place son programme jugé totalement déraisonnable d'un point de vue économique et financier. Des compromis avec le « centre » devront donc être trouvés, ce qui pourrait convenir au marché. Une gestion prudente... Dans ce contexte, notre orientation de gestion est demeurée très prudente, avec une forte proportion de liquidités ayant permis à trois de nos quatre portefeuilles de rester dans le vert sur un mois glissant. Seul le Défensif enregistre une légère performance négative de 0,28%. Les positions dans le secteur du luxe, notamment sur LVMH ,très attaquées au cours de ces dernières semaines, ont été réduites en juin et début juillet, mais elles restent significatives dans ce portefeuille. Nous avons réalisé, ce jeudi, plusieurs arbitrages dans la sélection d'ETF Monde en ayant pris l'intégralité de nos bénéfices sur le tracker Amundi Stoxx 600 Techonologies (100 parts vendues). La position prise sur le tracker Amundi Nasdaq 100 PEA a été coupée en deux (50 parts cédées), même chose sur le tracker Amundi S&P500 PEA. Dans le même temps, nous avons acquis 100 parts de l'ETF Amundi Russel 2K. Notre pari est celui d'un retour en grâce des valeurs moyennes américaines présentes dans l'indice Russel 2000 qui ont au cours de ces dernières années accumulé un important retard de valorisation par rapport aux grandes valeurs du S&P 500. Il est par exemple frappant de constater que l'indice Russel 2000 a enregistré la semaine passée sa meilleure performance hebdomadaire depuis quatre ans. et qui reste de mise pour les semaines à venir Quelle stratégie pour les semaines à venir ? En dépit des attentes fortes portant sur l'entrée prochaine dans un prochain cycle de baisse des taux directeurs, nous restons prudents. En Bourse, tout le monde sait que l'arrivée du fameux « pivot » de la politique monétaire des grandes banques centrales constituerait un événement de tout premier ordre, mais cette perspective risque de ne pas suffire à faire revenir en masse les capitaux sur les actions. Pour l'instant, ce sont surtout les placements en obligations qui apparaissent comme les grands gagnants, avec un important afflux de liquidités vers les fonds obligataires qui sont les premiers bénéficiaires de la détente des taux d'intérêt. Les entrées de capitaux sur les fonds actions sont en revanche nettement plus faibles. Le VIX, le fameux indice de la peur, a même atteint cette semaine le seuil des 16 points à Wall Street, ce qui le ramène à sa moyenne historique de long terme. Il n'y a donc plus aucune complaisance à l'égard du placement en actions, comme cela a longtemps été le cas sur toutes les grandes places financières occidentales. En tout début de période de publication des résultats semestriels, les investisseurs ont visiblement décidé de prendre leur temps pour savoir à quoi s'en tenir à la fois sur l'évolution des profits et sur les perspectives d'activité économique de part et d'autre de l'Atlantique. Si les banques centrales, Fed en tête, se hâtaient d'assouplir les conditions financières parce qu'elles disposent de signes tangibles de recul de l'inflation, ce serait une très bonne chose. Si, en revanche, les marchés ont le sentiment que ces initiatives ont pour unique objectif de tenter de relancer la croissance ayant tendance à dangereusement piquer du nez, ce serait une autre paire de manches. Les prochaines séances de Bourse seront pour nous plus l'occasion de nous concentrer sur une observation attentive des fondamentaux (résultats d'entreprise secteur par secteur et indices d'activité économique), que de multiplier des arbitrages boursiers sur un marché qui cherche encore sa direction. Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine

