Les portefeuilles de Roland Laskine : tout le monde s’affaire pour ne pas rater le rallye de fin d’année

Le 8 décembre 2023

Durant les trois dernières semaines de l'année tous les commentaires de marchés vont porter sur la question de savoir si nous aurons ou pas un rallye de fin d'année. Notre sentiment est, qu'avec un CAC 40 à moins de 1,5% de son plus haut historique en clôture atteint le 21 avril dernier et un gain de plus de 9,5% de notre indice de référence depuis le point bas de fin octobre, le rallye est déjà bien avancé. S'il n'est pas exclu que les valeurs françaises franchissent un nouveau record avant la Saint Sylvestre, il paraît évident que le plus gros du chemin a été parcouru. La hausse n'est pas homogène, elle s'est surtout concentrée autour des plus belles valeurs de la croissance de la cote, toutes proches de leur record absolu. C'est le cas d'Hermès International, de Vinci, de Schneider, d'Air Liquide, de l'Oréal ou d'EssilorLuxottica. Plusieurs autres valeurs plus industrielles, comme Airbus, Safran, Stellantis ou Saint Gobain, ainsi que Publicis dans la publicité ou Axa et BNP Paribas dans la finance, s'approchent également de leurs plus hauts. Le même phénomène de concentration des hausses à un nombre très limité de valeurs figurant dans le haut du panier des indices se retrouve à Wall Street et sur les autres places financières européennes.

Les investisseurs vont continuer à être attentifs dans les jours qui viennent à l'évolution du marché du travail et à l'inflation dans les pays développés, mais la tendance devrait être avant tout dictée par l'évolution du marché obligataire. La décrue phénoménale des taux d'intérêt à 10 ans tombé jusqu'à 4,1% aux Etats-Unis et ayant enfoncé en séance le seuil des 2,7% à Paris a constitué un puissant soutien des marchés. Le potentiel de baisse des taux n'est pas totalement épuisé, mais il est difficile d'espérer renouveler l'exploit d'une baisse des rémunérations obligataires de 100 points de base dans les semaines à venir.

Les arbitrages auxquels nous avons procédé en novembre et au cours de la semaine passée nous ont permis de capter une bonne partie de la hausse. Comme le montre note graphique ci-dessus, sur un mois glissant notre portefeuille Offensif a progressé de près de 7,22%. Cette belle performance s'explique par une multiplication des arbitrages destinée à coller au mieux à l'orientation des marchés. Cette semaine nous avons vendu les dernières actions Sanofi que nous détenions en raison de l'absence de redressement de la valeur après la chute du titre intervenue fin octobre. Les liquidités dégagées ont été utilisées pour renforcer la position prise sur Michelin à la mi-novembre. Le leader mondial des pneumatiques est une fois de plus parvenu à assurer sa croissance et à préserver ses marges autant sur le marché du neuf que sur celui de la seconde monte. Toutes les opérations auxquelles nous avons procédé au cours de ces dernières semaines étaient destinées à renforcer le caractère offensif du portefeuille en direction de valeurs en retard aujourd'hui très recherchées par les opérateurs.

Le portefeuille Défensif doit se contenter d'une progression plus modeste de l'ordre de 3,44%, très inférieure à la moyenne du marché. Les valeurs des secteurs du luxe et de la santé ont accumulé ces derniers temps un certain retard sur les grands indices européens. Cette semaine, nous avons procédé à la vente de nos actions Sanofi pour revenir sur BNP Paribas qui a renforcé ses capacités de distribution de dividendes aux actionnaires. Pas de mouvement cette semaine sur les sélections ISR/PEA et Monde. La première est parvenue à s'adjuger 6,24% sur un mois glissant. Notre sélection d'ETF diversifiés au niveau international progresse de 4,77%. La performance a été alourdie par la forte position prise sur le tracker Lyxor PEA Nasdaq 100 qui, après avoir fortement monté, fait l'objet depuis une quinzaine de jours de prises de bénéfices sur les majors de la « tech » américaine.

Notre stratégie d'ici à la fin de l'année : les investisseurs ont envie de finir l'année en beauté. Si aucune mauvaise nouvelle d'ordre économique sur le front de la hausse des prix et du marché de l'emploi ne vient contredire le mouvement actuel de baisse des taux d'intérêt, de nouveaux plus hauts pourraient être franchis dans les jours à venir. Nous comptons donc maintenir l'ensemble des positions prises au cours de ces dernière semaines, sans grand changement sur la structure des portefeuilles. Les choses sérieuses vont commencer début 2024, une fois que les opérateurs auront pris conscience que les attentes portant sur une baisse des taux directeurs des banques centrales dès le deuxième trimestre de l'année à venir sont peut-être trop optimistes. En parallèle, les questions de fond sur le ralentissement de la croissance mondiale ne manqueront pas de revenir en force sur le devant de la scène. La zone euro est techniquement entrée en récession fin juin 2023 et cette situation perdure depuis lors. Pour l'instant il ne s'agit que d'une contraction douce de l'activité (un recul limité à 0,1% du PIB au cours du troisième trimestre), mais toute aggravation de la situation pourrait finir par peser sur la tendance. Même chose aux Etats-Unis, où la dissipation des tensions sur l'emploi est accueillie par les marchés comme un élément positif susceptible d'inciter la Réserve Fédérale à réduire ses taux directeurs. Il ne faudrait cependant pas que nous assistions à une trop forte montée du chômage donnant un coup l'arrêt brutal à la consommation des ménages sur laquelle repose l'essentiel de la croissance américaine. Pour l'instant, l'humeur est à la fête : le seul sujet qui intéresse les opérateurs est de savoir si l'indice EuroStoxx 50, qui a franchi ce vendredi matin un plus haut absolu de 4.500 points, sera capable de tenir la distance jusqu'au 31 décembre.

Roland Laskine