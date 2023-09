Les portefeuilles de Roland Laskine : seule une détente du pétrole et des taux d’intérêt permettrait de renouer avec la hausse

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 29 septembre 2023

L'envolée du pétrole devient un sujet de préoccupation majeur en Bourse. Ce jeudi, le Brent de mer du Nord a franchi en séance la barre des 97,6 dollars le baril, son plus haut niveau depuis l'automne 2022. Aux Etats-Unis, le WTI a atteint les 95 dollars. Cette hausse soudaine du prix du brut est directement responsable de l'envolée des taux d'intérêt à long terme. Bien que les banques centrales aient pour habitude de retenir l'évolution de l'indice « core » des prix à la consommation, excluant notamment le prix des hydrocarbures, la diffusion à toute l'économie de la hausse des prix de l'énergie à un impact direct sur les anticipations inflationnistes. Outre les prix à la production, l'envolée du prix de l'essence alimente aussi des revendications salariales, à l'origine des fameuses craintes « d'effets de second » tour sur l'inflation.

Cette situation rebat une fois de plus les cartes sur les marchés financiers. La semaine dernière nous indiquions que la baisse des actions était alimentée par la perspective de voir les taux directeurs des banques centrales rester élevés durant une période bien plus longue que prévu. « Le temps qui sera nécessaire pour revenir à bout de l'inflation », avait indiqué Christine Lagarde la présidente de la BCE. Aujourd'hui, avec l'envolée du prix du pétrole, l'inquiétude monte d'un cran. Dans les salles de marché, les économistes remettent en avant la crainte que nous assistions à plusieurs, hausses des taux directeurs au cours des mois à venir. Jusqu'à présent, dans leur pire cauchemar, les oracles de la prévision économique n'avaient envisagé que l'éventualité d'une dernière augmentation des taux de la Fed en novembre, avant d'amorcer un repli qui permettrait enfin aux marchés financiers de reprendre confiance. Avec un baril de pétrole qui se dirige vers les 100 dollars, ce scénario tombe complètement à l'eau.

Pour comprendre ce qui se passe en Bourse, il n'est pas inutile d'expliquer pourquoi le pétrole monte autant. L'or noir est une matière première dont le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. S'agissant de cette dernière, la situation est claire : nous n'avons jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui ! La demande mondiale a atteint un record absolu de 101,8 mb/j (millions de barils par jour) cette année, ce qui représente une hausse de 2,2 mb/j par rapport à 2022. Par ailleurs, le niveau des stocks mondiaux est tombé en août à son plus bas niveau depuis 13 mois. Mais c'est surtout du côté de l'offre que les choses se gâtent le plus. Vous vous souvenez qu'à la fin août, lors du dernier sommet des Brics à Johannesburg les cinq pays fondateurs du club des anciens « non alignés » ont accueilli six nouveaux membres dont l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, mais aussi l'Iran et les Emirats arabes Unis. A peine admise au club, l'Arabie Saoudite a annoncé sa volonté de réduire unilatéralement sa production afin de soutenir les cours de l'or noir menaçés par le ralentissement de la croissance mondiale. La Russie lui a immédiatement emboité le pas. Cette semaine le ministre russe de l'énergie, Nikolaï Choulginov, est venu jeter de l'huile sur le feu en indiquant que la levée de l'interdiction d'exporter du carburant « n'était pas pour demain ».

Difficile dans ces conditions d'espérer un prompt rétablissement de la tendance boursière. Au cours du mois de septembre (30 jours glissants à la clôture du 28/09), l'indice CAC 40 a cédé 3,49% après une baisse de 2,42% en août. Le maintien d'une stratégie de grande prudence dès la rentrée de septembre nous a permis de bien résister à la baisse. Notre portefeuille Défensif sur lequel nous avons allégé les positions à deux reprises en septembre (vente de 30 actions L'Oréal et de 300 Bouygues) a limité son repli à 0,83%. L'Offensif a reculé de 2,04% dans des proportions plus importantes, malgré là aussi trois opérations de réduction des positions en septembre (vente de 200 actions STMicroelectronics, 50 Soitec et 100 Trigano). A noter l'excellente résistance de notre sélection d'ETF Monde pratiquement étale durant le mois de septembre (-0,14%) comparé à une baisse plus prononcée de 3,81% de l'indice EuroStoxx50 sur la même période. Toujours une très bonne résistance de notre sélection de fonds éligibles aux critères ISR (Investissement Socialement Responsable) qui ne cède que 0,82% sur la même période.

Notre stratégie d'investissement pour le mois d'octobre : le rebond des indices au cours des deux dernières séances de septembre (à la clôture de jeudi et l'ouverture ce vendredi) est de bon augure. Nous avons durant tout l'été accumulé d'importantes liquidités disponibles pour revenir à l'achat une fois que la tendance se sera rétablie. Pour juger de la capacité du marché à repartir de l'avant, nous serons attentifs à deux éléments tout à fait déterminants. Le premier concerne les prix du pétrole, dont une poursuite de la hausse en direction des 100 dollars le baril exercerait une pression forte sur le marché. Le second nous renvoie une fois de plus vers l'évolution des taux d'intérêt qui constitue un élément déterminant des décisions d'allocations d'actifs des détenteurs de capitaux. Aux Etats-Unis le rendement des Fed Funds a frôlé les 4,7% en séance ce jeudi, ce qui est préoccupant pour les perspectives de croissance de l'économie américaine et peu incitatif à diriger ses capitaux vers des placements à risques. En Europe, les Bund allemand à 10 ans a atteint les 2,955%, l'OAT français les 3,505% et l'équivalant italien a explosé à 4,93%. La détente qui semble s'annoncer ce matin portée par l'espoir d'une baisse des tensions inflationnistes va dans le bon sens. Les mois d'octobre sont réputés difficiles en Bourse - comme les onze autres mois de l'année d'ailleurs - mais une détente significative des taux d'intérêt à long terme constituerait le signal idéal d'un rebond des marchés. Surtout si les résultats des entreprises du troisième trimestre, qui seront publiés à partir de la fin de la première semaine d'octobre, se révèlent conformes aux attentes des investisseurs.

Roland Laskine