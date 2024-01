Les portefeuilles de Roland Laskine : retour progressif vers les valeurs technologiques sur nos sélections offensives

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 19 janvier 2024

Après deux semaines de baisse, les marchés tentent un rebond. Le recul des anticipations de repli des taux nt de part et d'autre de l'Atlantique a cassé l'ambiance dès les premières séances de l'année, mais nombreux commentateurs estiment que ces mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les cours. Cette analyse serait plus convaincante si les taux d'intérêt à long terme n'étaient pas repartis à la hausse. Or, à 4,11%, le rendement des Fed Funds américains à 10 ans est revenu ces derniers jours à ses plus hauts niveaux depuis un mois. Même chose pour les emprunts d'Etat français de même durée à 10 ans à 2,87%. Sans véritable détente obligataire, il paraît difficile d'espérer le retour d'une hausse durable sur les marchés d'actions.

Les banquiers centraux ont en effet ces derniers temps multiplié les déclarations pour calmer l'enthousiasme des marchés sur la date des premières baisses des taux directeurs. La forte détente des rendements obligataires intervenue depuis fin octobre met mal à l'aise la Fed et la BCE qui craignent qu'une inflexion trop rapide de la politique monétaire freine leurs efforts pour ramener le taux d'inflation à l'objectif de 2%. Plusieurs membres de la Fed sont ainsi intervenus pour indiquer que l'économie américaine et le marché de l'emploi étaient en trop bonne forme pour envisager une baisse prochaine des taux directeurs. Dans la zone euro, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a été encore plus explicite déclarant que l'optimisme excessif des marchés peut entraver la lutte contre l'inflation. Il ne faut donc pas espérer de baisse des taux en Europe, avant l'été.

En retenant l'adage selon lequel on ne se bat pas contre les banques centrales, le fameux « don't fight the Fed », nous maintenons depuis le début de l'année une allocation d'actifs très prudente. Cette stratégie s'est révélée plutôt payante. Sur un mois glissant, toutes nos sélections sont proches de l'équilibre, alors que l'indice CAC 40 perd 2,21%. C'est le cas du portefeuille Offensif (-0,23%), ainsi que de notre sélection de fonds ISR/PEA (-0,58%) et de celle dédiée aux EFT Monde (-0,62%). Le portefeuille Défensif toujours pénalisé par la forte présence de valeurs du secteur du luxe, cède 0,79%. Notre sentiment est que la très bonne résistance de Wall Street, avec des indices S&P 500 et Nasdaq Composite revenus à l'équilibre depuis le 1er janvier et la baisse de seulement 1,52% de l'indice Eurostoxx 50 sur la même période, ne reflètent pas suffisamment le risque que représente le report de plusieurs mois d'un retour à une politique monétaire plus accommodante aux Etats-Unis et en Europe.

La prudence que nous observons depuis le début de l'année ne nous empêche pas de reprendre progressivement position sur les valeurs technologiques dans nos portefeuilles les plus dynamiques. Dans la sélection Monde, nous avons ainsi procédé, ce jeudi, à l'achat de 500 parts du tracker Lyxor ETF PEA Nasdaq 100 au prix de 62,17 euros. Et, dans le portefeuille Offensif, acquisition de 207 actions Dassault Système au prix de 46,84 euros, ce qui porte à 450 titres notre position dans le capital du spécialiste français des logiciels de gestion appliqué à l'industrie. Ce mouvement en direction du secteur technologique s'explique par la persistance d'un fort appétit des investisseurs pour ces valeurs notamment portées par le développement rapide de l'intelligence artificielle, sur laquelle reposent d'importants espoirs de croissance dans les années à venir. Ce compartiment de la cote est revenu en grâce cette semaine à la faveur de l'annonce par les dirigeants de Taïwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), le plus grand fabricant contractuel de semi-conducteurs au monde, de leurs anticipations portant sur une progression de plus de 20% de leur chiffre d'affaires en 2024, notamment grâce à l'explosion de la demande de puces haut-de-gamme utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

Quelle stratégie pour les semaines à venir. C'est une banalité de dire que nous nous situons sur un marché difficile. C'est pourtant le qualificatif qui vient aujourd'hui le plus spontanément à l'esprit. D'un côté, il paraît trop tôt pour fortement renforcer les positions dans tous les portefeuilles. De l'autre, il faut rester significativement investi sur le marché, car la baisse des taux directeurs attendue des banques centrales, va bien finir par arriver. Même si cet assouplissement intervient avec quelques mois de retard, il ne fait aucun doute qu'il ne manquera pas de massivement ramener les investisseurs vers la Bourse. Le mouvement de balancier sera d'autant plus fort que les liquidités prêtent à s'investir sont abondantes. Au cours des deux premières semaines de l'année, ce sont quelque 200 milliards de dollars qui ont été placés sur des véhicules d'investissements monétaires aux Etats-Unis. Le même mouvement est observé dans la zone euro. Il importe aussi d'éviter de se laisser gagner par un pessimisme trop excessif sur la situation économique mondiale. Les scénarios les plus sombres avancés par de nombreux experts ne sont en effet pas certains. Si la zone euro devrait continuer de ralentir, la résilience de l'économie américaine pourrait constituer un solide soutien des marchés. Les analystes attendent toujours une croissance d'un peu plus de 11% des profits des sociétés du S&P 500, ce qui est très encourageant. Même si ces estimations ont peu de chances d'être exactement en rendez-vous en fin d'année, la dynamique de croissance bénéficiaire des entreprises reste forte.

De ce point de vue, les secteurs les mieux placés en terme de croissance bénéficiaire sont la santé, la technologie, les services de communications, la consommation dite discrétionnaire (non courante) et l'industrie. Nous restons à l'écoute du moindre indice capable de justifier un retour à la confiance sur les actions. Le cash que nous détenons en abondance dans tous nos portefeuilles nous permet de nous redéployer à tout moment sur les secteurs les plus prometteurs.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine