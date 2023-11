Les portefeuilles de Roland Laskine : retour progressif vers les valeurs délaissées et les « mid caps »

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 24 novembre 2023

Fin de semaine sans grand relief sur les places boursières européennes. En l'absence de Wall Street, fermé ce jeudi en raison de Thanksgiving, et en raison d'une activité limitée à petite demi-séance ce vendredi, les investisseurs ont préféré ne pas multiplier les initiatives. Après le vif rebond des marchés depuis la fin octobre, les derniers jours de novembre s'acheminent vers une consolidation en pente douce. Même si l'année n'a pas été de tout repos, avec un gain de 12,5% du CAC 40 depuis le 1er janvier, les détenteurs de PEA n'ont pas à se plaindre de l'évolution récente des marchés. La détente des taux d'intérêt, rendu possible par la confirmation d'un net recul des tensions inflationnistes et l'arrêt des politiques monétaires restrictives mises en place par les banques centrales, a permis de restaurer la confiance. La croissance est certes orientée à la baisse, mais l'absence de « hard landing », y compris dans la zone euro, constitue un contexte plutôt favorable à l'investissement boursier.

Laskine

C'est en tout cas le pari que nous avons fait en ayant nettement renforcé les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles. Notre meilleure performance est toujours enregistrée par notre sélection Monde d'ETF diversifiés, composée de trackers tous éligibles au PEA. Sur les trois derniers mois glissants, cette sélection progresse de 3,91%, à un rythme supérieur au CAC 40 et à l'EuroStoxx 50 qui constitue notre référence. Cette progression s'explique par le maintien d'une forte proportion de cash en septembre et octobre qui atténué notre vulnérabilité à la baisse des marchés, puis dès le début du mois de novembre par une forte montée en puissance du tracker Lyxor PEA Nasdaq 100. Cet ETF, qui représente aujourd'hui 54% de l'actif investi, nous a permis de profiter du vif rebond des valeurs technologiques américaines. Vient ensuite le tracker Amundi EuroStoxx 50, ainsi qu'un ETF sectoriel orienté vers les valeurs technologiques de la zone euro et un autre tourné vers le secteur de l'assurance.

Laskine

La même stratégie a été appliqué à la sélection ISR/PEA avec une progression de 3,87% sur les trois derniers mois. Notre performance est bien meilleure que l'indice CAC 40 ESG qui a reculé de 0,75% sur la même période. Cette sélection s'articule autour de cinq fonds tous labellisés ESG. La première position est occupée par l'excellent fonds Echiquier Positive Impact Europe. Le dernier entré est le fonds Tocqueville Technology ISR qui sélectionne des sociétés présentes dans le secteur de la technologie, tout en répondant aux exigences de l'investissement socialement responsable. Au final, cette sélection ISR/PEA lancée le 9 mars 2021 affiche une belle performance de 25,5% depuis sa création.

Notre portefeuille Offensif a également fait l'objet d'importants mouvements au cours du mois de novembre. Avec un gain de 1,44%, il fait un peu mieux que le CAC 40 sur les trois derniers mois. L'entrée de sept nouvelles valeurs au cours de ces dernières semaines lui a permis de pleinement profiter de la hausse récente. Tous ces nouveaux entrants ont contribué à la surperformance du portefeuille par rapport aux indices de référence. Il s'agit des groupes de BTP diversifiés dans les concessions autoroutiers, Vinci et Eiffage, d'Imerys spécialisé dans les minéraux utilisés dans l'industrie, de Getlink (ex-Eurotunnel), d'Engie dans la distribution et la production d'énergie, du géant des services informatiques Capgemini et du sidérurgique ArcelorMittal. Notre dernière acquisition porte sur 100 actions du leader français de la volaille LDC qui a fait état d'une forte progression de ses résultats semestriels de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d'affaires annuel est attendu par la direction à 6 milliards d'euros et le résultat opérationnel courant devrait dépasser les 350 millions d'euros, comparé aux 300 millions de l'exercice précédent.

Le portefeuille Défensif, plus orienté vers la prudence profite peu de la hausse, en raison du maintien d'une plus forte proportion de cash. Le secteur du luxe, très représenté dans cette sélection, a surtout moins suscité d'intérêt. Son repli de 3,7% sur les trois derniers mois s'explique aussi par l'effondrement des cours d'Euroapi et de Sanofi dans le secteur de la santé, deux valeurs réputées défensives qui occupaient une place prépondérante au sein du portefeuille. Nous avons cette semaine procédé à quelques arbitrages ayant consisté à céder le reliquat de la position prise sur BNP Paribas et Pernod Ricard, pour renforcer les positions sur Air Liquide et faire entrer Capgemini à hauteur de 79 titres.

Notre stratégie pour le mois de décembre : la baisse des taux d'intérêt constatée sur toutes les échéances obligataires durant le mois de novembre a constitué un puissant moteur de remontée des cours de Bourse. Celui-ci a été d'autant plus fort que la plupart des logiciels de trading automatiques représentant une part importante des transactions quotidiennes sont programmés pour jouer dans ce sens. Si cette tendance se poursuit en décembre, il n'est pas déraisonnable de penser que les marchés boursiers peuvent se maintenir sur leur lancée haussière. Les questions sur l'impact du ralentissement de l'activité de part et d'autre de l'Atlantique sur les résultats des entreprises, ainsi que celles portant sur la cherté relative de grandes valeurs de croissance, ne manqueront pas de se poser dès les premières séances de janvier. Pour l'heure, c'est l'espoir d'un « rallye » de fin d'année qui mobilise l'attention. Celle-ci est toutefois plus orientée vers les valeurs en retard, qu'en direction des grandes affaires de croissance ayant déjà fait de plein de bonnes nouvelles. C'est la raison pour laquelle nous avons ces derniers temps largement renforcé nos positions les secteurs de l'énergie et des concessions autoroutières ou des services, ainsi qu'en direction de sociétés plus cycliques anormalement décotées. Nous avons aussi opéré un retour progressif en direction des valeurs moyennes, comme le montrent l'entrée dans le portefeuille Offensif du leader français de la volaille LDC ou d'Imerys, le spécialiste des minéraux utilisés dans l'industrie. Cette recherche de valeurs de qualité en retard par rapport à la moyenne du marché constitue aujourd'hui un de nos axes privilégié de diversification.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine