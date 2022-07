Les portefeuilles de Roland Laskine : retour à une stratégie plus volontaire, après un premier semestre très décevant

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 8 juillet 2022

Nous sortons d'un des plus mauvais semestres de l'histoire boursière française : -18% de baisse pour l'indice CAC 40 sur les six premiers mois de l'année, dont 10% de chute pour le seul mois de juin. Les marchés n'ont pas résisté au violent retour de l'inflation attisé par la guerre en Ukraine. L'explosion à la hausse du prix du gaz et du pétrole a produit des effets en cascade sur les matières premières et toute la chaîne de production. La baisse des cours de Bourse a été aggravée par le resserrement des politiques monétaires des banques qui a privé les marchés de l'apport de liquidités dont il a longtemps profité. Comme nous l'avons expliqué dans notre dernier point hebdomadaire du 30 juin, nos portefeuilles ont dans l'ensemble bien résisté à l'épreuve. Notre principal mérite a été d'avoir pris, par vagues successives, des bénéfices dès le début de l'année, ce qui a eu pour effet de réduire au minimum notre exposition à la baisse générale des cours.

Le second semestre se présente sous un jour différent. Les hausses des taux d'intérêt intervenues au cours des six derniers mois sont désormais bien intégrées dans les cours. Aujourd'hui, le principal sujet de préoccupation réside dans les craintes de récession, principalement sur le continent européen très affecté par le renchérissement du prix de l'énergie. Derrière cette inquiétude se profilent aussi de grosses interrogations sur l'évolution des résultats des entreprises dont les marges sont mises à rude épreuve. Ces perspectives n'ont rien de très réjouissant, mais les indices européens ont démarré le mois de juillet sur un note nettement plus positive. Après la « douche froide » du mois de juin, les investisseurs retrouvent un état d'esprit plus constructif. Ils espèrent qu'avec les craintes grandissantes de récession et la baisse toute récente du prix du pétrole et des métaux, les banques centrales se montreront moins agressives sur le resserrement de leur politique monétaire.

C'est le raisonnement que nous avons tenu durant les toutes dernières séances du mois de juin. Les 28 et 29 juin nous avons en effet commencé à reconstituer les positions avec l'entrée de deux nouvelles valeurs dans le portefeuille Défensif. Il s'agit du laboratoire Euroapi spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé, ainsi que du négociant et distributeur de GPL Rubis. Sur un mois glissant, cette sélection n'abandonne que 0,9%, alors que l'indice CAC 40 recule de 6,85%. Les positions ont également été renforcées dans le PEA/ISR. Celui-ci résiste aussi plutôt bien avec un repli limité à 2,17% sur la même période. Le portefeuille Offensif subit en revanche de plein fouet la baisse du prix du baril de brent de mer du Nord, tombé à moins de 100 dollars en milieu de semaine. Il perd ainsi 15,6% sur un mois glissant, ce qui constitue un sérieux revers pour ce portefeuille très spéculatif fortement orienté vers les valeurs énergétiques et les matières premières.

Notre stratégie d'investissement pour les semaines à venir : les écarts de performances constatés entre nos deux portefeuilles, l'un orienté vers la prudence, l'autre très offensif, montre combien il est difficile de mettre en œuvre une stratégie spéculative dans une phase de forte baisse des marchés. La partie sur les valeurs pétrolières n'est cependant pas terminée. Nous maintenons à ce jour l'ensemble des positions prises sur les majors pétroliers et les sociétés parapétrolières, car la chute du baril de brent à moins de 100 dollars en milieu de semaine nous paraît excessive au regard des difficultés d'approvisionnement auxquelles les pays européens sont confrontés. Les déséquilibres entre l'offre et la demande sont tels que même en cas de récession les tensions à l'origine de la hausse des prix demeureront. S'agissant de notre sélection Défensive, nous comptons poursuivre notre stratégie de recherche de valeurs de qualité revenues à des cours plus raisonnables. Notre niveau de liquidités actuellement proche de 60% de l'actif est encore trop élevé. L'objectif est de revenir dans les prochains jours à un niveau plus réduit de 50 à 45%. Il est en revanche trop tôt pour songer remonter à 100% de l'actif investi sur les marchés. Le rythme de nos achats dépendra en grande partie des opportunités qui se présenteront sur le marché et du recul de la volatilité qui constitue un signal essentiel de retour au calme sur les marchés.

