Les portefeuilles de Roland Laskine : prudence maintenue en dépit du rebond intervenu sur les principales places boursières mondiales

Les places boursières mondiales ont débuté le mois de juin sur une note plus positive. L'atmosphère s'est nettement réchauffée par rapport à un mois de mai qui, cette année encore, n'a pas fait mentir le célèbre adage boursier selon lequel « il faut vendre en mai et se tenir à l'écart du marché ». Les investisseurs n'ignorent rien des difficultés du moment, mais ils sont de retour. Le redressement le plus spectaculaire a été enregistré sur le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines ayant repris 4,9% sur les cinq dernières séances. Le Dow Jones et les indices européens, dont le CAC 40, ont dû se contenter de gains plus modestes de l'ordre de 1,5%. La bonne nouvelle, c'est que la spirale baissière dans laquelle les marchés menaçaient de s'enfoncer durant toute la première partie du mois précédent a enfin été cassée.

La tendance a tout d'abord été portée par la volonté des détenteurs de capitaux de partir à la chasse aux bonnes affaires. Après 25% de baisse à fin mai, ils ont estimé que les meilleures opportunités se trouvaient sur le Nasdaq, avec des niveaux de valorisation revenus autour de 22,6 fois les profits attendus pour l'année en cours, situés sous la moyenne historique de ces dix dernières années. Les actions américaines de l'indice S&P 500 se payent de leur côté à 17,8 fois les profits attendus sur les valeurs et autour de 16 fois celles de l'EuroStoxx 600. Somme toute, des niveaux de cours suffisamment attrayants pour justifier un retour timide aux initiatives d'achat.

Les opérateurs ont également été rassurés par la décision de l'OPEP d'ouvrir plus largement les vannes de la production pétrolière de ses membres, Russie comprise. Cette décision éloigne la menace d'une inflation incontrôlée, celle d'un durcissement plus agressif que prévu de la politique monétaire américaine et surtout celle d'une récession qui pourrait être provoquée par la nécessité de procéder à des hausses de taux d'intérêt trop importantes. Au final, les économistes tablent toujours sur trois hausses de taux en juin, juillet et probablement aussi en septembre aux Etats-Unis, mais celles-ci devraient être contenues à un demi-point et non pas de 0,75 point d'intérêt, comme le redoutaient encore récemment certains experts.

Nous avons cette semaine été confrontés à un choix difficile qui consistait à savoir s'il était opportun de revenir à l'achat sur notre portefeuille Défensif et sur le portefeuille PEA/ISR sur lesquels nous avons mis en place une stratégie très prudente. Celle-ci a consisté, vous le savez, à maintenir un haut niveau de liquidités de manière à nous prémunir de la baisse tendancielle des marchés. Après maintes hésitations, en dépit des signes de reprises du marché, nous avons finalement décidé de conserver une structure de portefeuille toujours aussi conservatrice. Cette décision ne nous a pas permis de bénéficier de l'intégralité du rebond intervenu au cours de la semaine passée, mais le graphique ci-contre montre que notre portefeuille a été totalement épargné par la baisse des cours intervenue durant le mois de mai. Sur un an, nous conservons toujours avec un gain de 6,65% une bonne avance sur l'indice CAC 40 qui enregistre une performance proche de zéro.

Nous nous sommes en revanche montrés beaucoup plus actifs sur le portefeuille Offensif en ayant, dès le début de semaine, nettement renforcé les positions sur les valeurs pétrolières. Nous avons en effet procédé à l'achat de 1000 actions du géant pétrolier italien Eni, 1000 actions de son homologue espagnol Repsol et 2000 actions de la junior compagnie française Maurel & Prom. Dans le secteur parapétrolier, nous avons acquis 1000 actions Vallourec supplémentaires, après la forte baisse des cours intervenue la semaine dernière, ainsi que 200 titres GTT, le spécialiste français des valves destinées au transport maritime du gaz liquéfié. Notre sentiment est que les membres de l'Opep n'ont que modestement ouvert les vannes de la production de pétrole,le minimum nécessaire de façon à éviter une grave crise après la décision des Européens de mettre en place un embargo sur le brut en provenance de Russie, mais que les prix vont rester élevés. La demande de pétrole restera forte dans les mois à venir, ce qui va directement profiter aux grands groupes producteurs et aux spécialistes des services parapétroliers. Cette stratégie plutôt agressive a permis à notre portefeuille Offensif de progresser de près de 2,5% au cours des 30 derniers jours. Sur une année, il conserve aussi une bonne avance sur l'indice de référence de la Bourse de Paris.

Nos recommandations pour les jours et les semaines à venir : les choix radicalement opposés que nous avons mis en œuvre dans le portefeuille Défensif, ainsi que dans l'Offensif, constituent un bel exemple des stratégies qu'il est possible de mettre en place sur des marchés devenus plus volatiles, avec de vrais risques de pertes en capital sur un portefeuille d'actions même très diversifié. D'un côté, nous avons choisi de faire preuve d'une très grande prudence en ayant porté autour de 70% le montant des liquidités au sein du premier portefeuille. Cette stratégie nous a évité de subir la baisse des cours de ces derniers mois, mais elle comporte aussi des risques. Le premier d'entre eux est qu'elle nous prive des phases de rebond qui se manifestent toujours, y compris dans les pires situations. Nous en avons eu un exemple cette semaine. L'autre réside dans le fait que détenir des liquidités en période de forte inflation revient à exposer son capital à l'érosion monétaire. Cette stratégie ne peut donc pas être maintenue trop longtemps. Nous nous tenons donc prêts à reprendre position en privilégiant des valeurs, comme celles du secteur pharmaceutique, à la fois peu touchées par l'inflation et offrant une bonne visibilité sur les perspectives de profits notamment en liens avec l'innovation.

A l'opposé, les options plutôt agressives prises sur le portefeuille Offensif en direction des valeurs pétrolières et liées aux matières premières nous ont aussi bien réussi. Nous comptons maintenir l'ensemble des positions prises dans ces secteurs qui n'ont pas encore pleinement révélé tout leur potentiel de hausse. Il convient toutefois de savoir que ces choix, dirigés vers des valeurs très sensibles à l'évolution des prix des matières premières, ne sont pas de tout repos !

