Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : premier trimestre en nette progression pour nos portefeuilles de valeurs et d’ETF information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 31/03/2023 à 09:39









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 24 mars 2023 Le retour au calme sur le front des inquiétudes lié à la solidité du système bancaire international a permis aux marchés financiers de reprendre de la hauteur. A 7.262 points, à la clôture de jeudi, l'indice CAC 40 est désormais à moins de 2% de ses plus hauts niveaux historiques. A Wall Street, l'indice Dow Jones a regagné 2,35% sur une semaine et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est adjugé 2%. Les analystes financiers sont toujours aussi confiants sur l'évolution des résultats des entreprises et de nombreux observateurs envisagent une pause dans la hausse des taux directeurs outre-Atlantique en mai, avec par la suite l'espoir d'une baisse possible des taux de crédit. Fallait-il, dans ce contexte de grand optimisme sur la tendance boursière, repartir franchement à l'achat et se montrer plus agressif en renonçant à la stratégie de prudence mise en place au cours de ces dernières semaines ? Comme annoncé dans nos précédents points hebdomadaires, nous avons légèrement renforcé les positions sur certaines valeurs à dominante technologique, mais avons préféré maintenir une structure plutôt défensive sur l'ensemble de nos portefeuilles. Ceux-ci se caractérisent en effet par une forte proportion de liquidités (toujours située un peu en dessous de 50% de l'actif) et un recentrage sur les valeurs de qualité les mieux placées pour défendre leurs marges. Laskine Cette semaine le portefeuille Défensif, toujours dominé par nos valeurs de luxe (LVMH ainsi qu'Hermès International) et des sociétés situées sur des segments « premium », comme L'Oréal ou Pernod Ricard, n'a fait l'objet d'aucun arbitrage. Notre dernier mouvement a consisté à prendre, vendredi dernier, nos bénéfices sur Publicis. Le montant des liquidités est élevé, il atteint 149.252 euros sur un actif total de 308.638 euros. Depuis le début de l'année, il affiche une hausse de 6,5%, comparé à une avance de 12% de l'indice CAC 40. Le portefeuille Offensif fait un peu mieux avec un gain de 7,3% sur les trois premiers mois de l'année. Nous avons, cette semaine, sur ce portefeuille, légèrement renforcé les positions, avec l'achat de 300 actions STMicroelectronics et 300 actions Dassault Systemes. Ce choix de valeurs technologiques se justifie par le recul récent des taux d'intérêt qui favorise traditionnellement ce compartiment de la cote. Achat pour les mêmes raisons, ce jeudi, de 500 parts du tracker Amundi ETF Nasdaq 100 dans notre sélection Monde, composée d'ETF tous éligibles au PEA. Cette dernière affiche une hausse de 6,08% sur le premier trimestre de l'année. La structure très défensive de notre sélection de fonds ISRT/PEA conduit à une avance limitée à 4,6% sur les trois premiers mois de l'année, mais elle affiche un gain de près de 20% depuis sa création le 9 mars 2021. Laskine Notre stratégie pour les semaines à venir : nous partons du constat que même si l'inflation recule légèrement, elle reste encore beaucoup trop élevée. C'est le cas en Allemagne où la hausse des prix atteint toujours 7,8% sur un an, à un niveau supérieur aux attentes des économistes qui tablaient plutôt sur un taux de 7,5%. Même chose en Espagne, où l'inflation est retombée à 3,3% sur un an, en raison de la baisse du prix de l'électricité et des carburants, mais la hausse des produits de base reste élevée à 7,5%. Difficile dans ces conditions de miser sur une suspension de la hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Aux Etats-Unis, la valse des étiquettes tend à ralentir, mais le département du Commerce a revu à la hausse l'indice des prix de base (dit « core PCE ») du quatrième trimestre 2022 à 4,4%. Ce niveau, lui aussi supérieur aux attentes, ne peut laisser la Fed indifférente. L'autre sujet de préoccupation à côté duquel les marchés peuvent difficilement passer, c'est le retour des craintes de récession. Comme nous l'indiquions dans notre dernier commentaire, l'effondrement de la croissance mondiale que de nombreux économistes prévoyaient au lendemain du début de la guerre en Ukraine ne s'est pas produit, mais le ralentissement de l'activité est bien là. Selon l'étude Allianz Trade réalisée par les experts du géant allemand de l'assurance, il ressort que « la croissance mondiale ralentira sensiblement en 2023 à +2,2% (après 3% en 2022), avant de rebondir légèrement à 2,4% en 2024 ». Les Etats-Unis pourraient avoir à se contenter cette année d'une hausse de 1,1% de l'activité. L'Europe devrait éviter de peu la récession, mais l'Allemagne pourrait ne pas y échapper avec un recul attendu de 0,1% du PIB. Seule la Chine devrait mieux tirer son épingle du jeu avec une progression de l'activité de 5%. Toutefois, ce rebond ne sera pas suffisant pour relancer la croissance mondiale. Autant dire qu'un tel scénario n'est pas vraiment pris en compte par les analystes financiers qui continuent, dans leur immense majorité, à anticiper une poursuite de la croissance des profits des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Le manque de visibilité sur des données aussi essentielles que le rythme de hausse des prix à la consommation et la croissance des grandes économies occidentales, constitue un sujet de préoccupation suffisamment important pour ne pas rester exposer à 100% sur le marché. Nous assumons, dans ces conditions, de ne pas bénéficier de la totalité de la hausse des indices. Notre stratégie consiste à capter la plus grosse partie de la hausse des cours des actions, tout en protégeant les portefeuilles d'un retournement de tendance qui pourrait très rapidement ruiner les gains accumulés au cours de ces derniers mois. Bonne lecteur et bon week-end à tous, Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.