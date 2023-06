Les portefeuilles de Roland Laskine : plutôt se concentrer sur les fondamentaux des entreprises, que sur les prévisions des économistes

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 16 juin 2023

Les marchés n'en ont pas fini avec les banques centrales et l'inflation. Alors que de nombreux économistes espéraient une réelle clarification sur ces deux questions qui nous tiennent en haleine depuis près de deux années, les décisions prises cette semaine par la Fed et la BCE n'ont fait qu'ajouter encore un peu plus de confusion dans les esprits. D'un côté, la Réserve fédérale des Etats-Unis a été conciliante en laissant ses taux directeurs inchangés, de l'autre elle s'est montrée très agressive en indiquant qu'elle n'excluait pas de procéder à deux hausses supplémentaires d'ici à la fin de l'année si l'inflation ne reculait pas de façon significative dans les prochains mois. Comme attendu, la Banque centrale européenne a, pour sa part, relevé ses taux directeur de 25 points de base, mais elle s'est montrée nettement plus agressive qu'attendu, en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation et en indiquant qu'elle était prête à relever ses taux une nouvelle fois en juillet et peut-être même en septembre si nécessaire.

Laskine

Ne sachant pas vraiment quoi penser de la situation, les investisseurs ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ils ont préféré s'en tenir à une lecture plutôt pragmatique de la situation en retenant que l'inflation reste certes élevée, mais qu'elle continue de refluer dans les pays développés, ce qui est plutôt encourageant. L'activité a également tendance à ralentir, sans toutefois s'orienter vers une récession sévère. Ils pensent que les banquiers centraux sont dans leur rôle en affichant leur détermination à combattre l'inflation, mais restent convaincus que nous sommes peu ou prou arrivés au terme du processus de durcissement des politiques monétaires.

La semaine se termine donc sur une hausse de la plupart des grands indices : +3,95% à la clôture de jeudi pour le Nasdaq Composite, +1,57% pour le Dow Jones et +1,76% pour l'EuroStoxx50. A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 est parvenu à retrouver les 7.300 points à l'ouverture de la séance de vendredi. La cote est portée par le retour en grâce de nombreuses valeurs qui avaient été négligées au cours de ces derniers mois de hausse, comme Teleperformance, Renault, STMicroelectronics, Capgemini, Airbus, Air Liquide ou Pernod Ricard. Faute de visibilité sur l'évolution de l'inflation et par ricochet sur l'attitude qu'observeront les banques centrales, les investisseurs se concentrent sur les données fondamentales des entreprises. A quelques semaines de la publication des résultats semestriels, ils regardent de plus en plus du côté des sociétés qui ont de bonnes chances de publier des performances solides et qui restent encore raisonnablement valorisées.

Laskine

C'est à cet exercice de sélection de valeurs que nous nous livrons depuis le début du mois de juin. Cette semaine, dans le portefeuille Offensif, nous avons renforcé les positions sur Dassault Systèmes, Saint-Gobain, et STMicroelectrics. Nous avons par ailleurs pris l'intégralité de nos bénéfices sur Axa. Au sein du portefeuille Défensif, nous avons de la même manière vendu nos actions Axa au terme d'un très beau parcours. En parallèle, nous avons augmenté les lignes existantes sur Pernod Ricard et L'Oréal. Une fois n'est pas coutume, nous avons procédé à une moyenne à la baisse en achetant 500 actions du fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi. Cette valeur a beaucoup baissé en début d'année, mais elle est aujourd'hui sur la voie du redressement. L'incident intervenu, en décembre dernier, dans l'usine de Budapest est derrière nous. Le groupe est aujourd'hui bien placé pour profiter du plan de souveraineté sanitaire mis en place par les autorités françaises destiné à reprendre le contrôle de la production de nombreux médicaments de première nécessité par des acteurs européens.

Nous avons enfin pris une toute première position sur un tracker investi sur le marché japonais qui repart très nettement à la hausse, avec l'achat de 500 parts de l'ETF Amundi PEA Japan éligible au PEA. Les résultats des entreprise japonaises sont solides, elles profitent de la bonne tenue de l'activité en Asie et des perspectives de redémarrage de l'activité en Chine. La baisse récente du prix de l'énergie leur est par ailleurs favorable. La Banque centrale a récemment décidé de ne pas augmenter ses taux directeurs, ce qui séduit les fonds anglo-saxons prêts à progressivement revenir vers le pays du soleil levant. Le yen, peu sensible aux problèmes d'ordre géopolitique, n'a enfin jamais cessé de jouer un rôle de monnaie refuge.

Notre stratégie pour les semaines à venir : exception faite de l'achat de ce tracker orienté sur le Nikkei 225 – un achat logique dans le cadre d'un portefeuille d'ETF diversifié au niveau mondial - nous avons renoncé à arrêter nos choix d'investissement en fonction des éléments d'activité macro-économique, notamment ceux concernant la politique monétaire des banques centrales. Nous préférons nous concentrer sur les valeurs en direct, en sélectionnant celles qui sont le mieux placées pour profiter des conditions financières du moment. Comme le montre les graphiques ci-dessus, cette stratégie ne suffit pas toujours à égaler la performance des indices, surtout lorsque ceux-ci connaissent des phases d'accélération puissantes comme c'est le cas depuis le 1er janvier. Elle garantit en revanche de bonnes performances sur le moyen/long terme et préserve le capital investi des dérapages auxquels les marchés sont régulièrement sujet. Nous allons donc continuer de nous consacrer à la sélection de valeurs en privilégiant, comme indiqué dans nos dernières notes hebdomadaires, celles qui sont en retard par rapport au marché, sans concession sur la qualité des dossiers. La saison de publication des résultats semestriels qui s'annonce constituera une excellente opportunité pour partir à la recherche des affaires qui ont vocation à constituer le cœur de nos sélections dans les mois à venir. De la même manière que les valeurs du luxe, ainsi que celles orientées vers l'énergie, ont largement contribué à nos performances l'an dernier, il s'agit aujourd'hui de trouver celles qui assureront la relève durant la seconde partie de l'année.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine