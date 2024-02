Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Les portefeuilles de Roland Laskine : Plus grande vigilance sur les niveaux de valorisation des actions information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 02/02/2024 à 11:37









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 1er février 2024 Les marchés ont marqué une nette consolidation cette semaine. Après avoir franchi, milieu de semaine, un plus haut historique à plus de 7.700 points en séance, l'indice CAC 40 a marqué le pas. La pause est salutaire. Les investisseurs ont besoin de faire le point sur la politique monétaire des banques centrales, l'évolution des résultats des entreprises, ainsi que les perspectives de croissance pour les mois à venir. Sans une vision claire sur ce qui nous attend pour les mois à venir, les marchés peuvent difficilement se permettre de poursuivre leur course en avant. Le sentiment est le même sur à peu près toutes les places financières. A Wall Street, où les indices Dow Jones et surtout S&P 500 ont eux aussi touché cette semaine leurs plus hauts niveaux historiques, le besoin de souffler se faire également sentir. laskine Les investisseurs calment le jeu, mais il n'y a pas de raison de remettre en cause notre stratégie d'investissement globalement favorable aux actions. Ce jeudi, le président de la Fed Jerome Powell a douché les espoirs de voir les taux directeurs baisser en mars, mais le message est loin d'avoir été totalement négatif. La banque centrale des Etats-Unis a entériné le principe d'une baisse prochaine des conditions de financement de l'économie, ce qui signifie que le « pivot », qui marquerait le retour à une politique monétaire accommodante, est à portée de mains. Les spécialistes obligataires ne s'y sont pas trompés. Aux Etats-Unis, le rendement des Fed Funds à 10 ans est repassé sous la barre des 4% et celui des emprunts français de même durée a reculé sous les 2,7%. Le signal est clair, il ne peut être ignoré par les économistes de marché. Les sanctions récentes infligées à Wall Street à certains titres comme Intel ou Alphabet, en dépit de la solidité de leurs performances opérationnelles, ou à Dassault Systèmes à la Bourse de Paris, montrent que les investisseurs se soucient de l'adéquation des niveaux de valorisation des actions avec l'évolution de leurs perspectives bénéficiaires. Lorsque les multiples de capitalisation représentent deux à trois fois le niveau moyen du marché, seul une excellente surprise sur le montant des profits mérite d'être saluée. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'étonner de voir les cours corriger à la baisse. Cette réaction de bon sens est le meilleur moyen d'éviter le retour des excès de valorisation sur une partie de la cote. laskine Dans ce contexte de plus grande vigilance sur le niveau de valorisation des marchés d'actions, les valeurs françaises ont terminé le mois de janvier sur une légère progression de 1,5%. Nos portefeuilles, à l'intérieur desquels nous avons conservé une part de liquidités comprise entre 30 et 25% de l'actif, n'ont pas bénéficié de la totalité de la hausse. Tous terminent cependant le mois sur des performances positives comprises entre 1,14 et 0,58%. Les derniers arbitrages auxquels nous avons procédé ont consisté à renforcer les positions du portefeuille Défensif. Nous avons cette semaine doublé la part des actions Publicis ayant fait leur entrée dans le portefeuille le 24 janvier. Les positions prises sur LVMH ont été renforcées de 30 titres après la publication des résultats annuels. Mille actions Vivendi ont par ailleurs été acquises dans la perspective d'une scission prochaine des différentes activités du groupe de média. Le portefeuille Offensif, très orienté vers le secteur technologique, a souffert cette semaine au point de faire apparaître trois valeurs en moins-value : il s'agit de Soitec et STMicroelectronics dans les semi-conducteurs, ainsi que de Dassault Systèmes très attaqué ce jeudi après la publication de résultats très solides, mais tout juste conformes aux attentes. Les deux dernières acquisitions réalisées dans le secteur, les actions du groupe néerlandais ASML Holding et Capgemini restent en revanche bien orientées. En dépit du repli récent du Nasdaq, nous maintenons les positions prises le 24 janvier sur le tracker Lyxor PEA Nasdaq 100. Dans cette même sélection, une poursuite de la baisse des taux d'intérêt pourrait en revanche nous inciter à alléger la place faite au tracker Amundi Euro Stoxx Banks. Notre stratégie pour les mois à venir. Comme nous l'avons indiqué au début de notre récapitulatif hebdomadaire, la consolidation actuelle n'a rien d'alarmant. Elle intervient après une période de forte accélération de la hausse et de tension des niveaux de valorisation des valeurs de croissance. Après le secteur du luxe qui a fait l'objet d'une purge durant toute la seconde moitié de 2023, c'est aujourd'hui au tour de la technologie de susciter des interrogations sur la soutenabilité du maintien du rythme de la croissance pour les mois et les années à venir. La publication en cours des grands noms du secteur aux Etats-Unis et en Europe permettra de savoir si la confiance est susceptible de revenir sur ces valeurs qui ont, jusqu'à présent, toujours joué un rôle d'entraînement sur le reste de la cote. De ce point de vue, l'évolution des taux d'intérêt constitue un élément essentiel du comportement boursier du compartiment technologique. Une détente des rendements favorise le secteur en autorisant une meilleure appréciation des flux financiers futurs. A l'opposé, une hausse des taux dégrade la capacité des investisseurs à se projeter sur les niveaux de cours plus élevés. L'instabilité créée ces derniers jours par les hésitations de la Fed et de la BCE à s'engager dans une inversion du cycle monétaire conduit à une certaine instabilité boursière, mais tout signe de détente des taux ne manquera pas de replacer les valeurs de croissance sous les projecteurs. Les valeurs de la zone euro plus cycliques risquent en revanche de rester sous pression. Dans une note récente, les analystes de la banque américaine Goldman Sachs ont revu à la baisse de 7 à 3% leurs prévisions de croissance des bénéfices en 2024 pour les entreprises européennes du Stoxx 600. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

