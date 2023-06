Les portefeuilles de Roland Laskine : Peut-être, est-il temps de regarder en direction des belles endormies de la cote ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 2 juin 2023

Les investisseurs ne savent plus à quel indicateur se fier. Doivent-ils se réjouir de la décrue progressive de l'inflation qui semble se confirmer mois après mois ? Ou doivent-ils se mettre à l'abri face aux signes de ralentissement de la croissance ayant, eux aussi, tendance à se multiplier dans à peu près toutes les régions du monde ? Le problème c'est que ces indicateurs sont intimement liés : ils constituent en réalité le revers de la même médaille.

Les dernières statistiques publiées dans la zone euro montrent que les tensions inflationnistes ont tendance à s'estomper. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,1% en mai : c'est moins que les 7% du mois d'avril et inférieur aux estimations des économistes qui tablaient sur 6,3% en moyenne. Aux Etats-Unis, la décrue est également avérée. Ces chiffres sont encourageants, car ils permettent d'anticiper la fin des politiques très restrictives que mènent les banques centrales depuis la fin de l'année dernière. Sur le marché obligataire, où les opérateurs sont réputés prendre plus de recul que sur celui des actions, les taux d'intérêt ont effectivement commencé à reculer : 2,83% pour les emprunts d'état français à 10 ans et 3,6% pour T-Bonds de même durée outre-Atlantique.

Laskine

Pour notre part, nous avons préféré garder les yeux tournés sur la faiblesse de l'activité industrielle dans le monde. Dans la zone euro, l'industrie a touché sont plus bas niveau d'activité depuis 3 ans, l'activité industrielle s'est contractée aux Etats-Unis en mai pour le septième mois d'affilé. En Chine, loin de repartir, l'activité manufacturière a encore reculé en mai. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenus, durant tout le mois de mai, un biais très défensif sur l'ensemble de nos portefeuilles.

L'écart de performance entre le Dow Jones qui a perdu 2,7% au cours du mois écoulé, comparé à la hausse de plus de 7% du Nasdaq, est significatif. Il montre que les trente plus grosses valeurs traditionnelles cotées à Wall Street qui évoluent dans « la vraie vie » sont clairement impactées par le ralentissement de la croissance américaine. De leur côté, les « technos » sont soufflées par les énormes attentes de profits que suscite la montée en puissance des majors du secteur dans les activités d'intelligence artificielle, à l'image de la folle envolée de NVIDIA (+30,7% depuis en l'espace de six jours).

Laskine

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a de son côté perdu 5% au cours du mois de mai et la référence de la zone euro, l'EuroStoxx 50, a cédé 3,24%. La stratégie de prudence, basée à la fois sur un recentrage vers les valeurs les plus résilientes et sur un fort renforcement du niveau des liquidités, a permis à l'ensemble de nos portefeuilles de bien résister à la baisse: -3,48% en mai pour le portefeuille Défensif et -3,02% pour l'Offensif. Une légère progression de 0,47% pour la sélection ISDR/PEA et une quasi stabilité (-0,16%) pour la sélection Monde en mai. Sur une période un peu plus longue de six mois glissants, nous avons bien réduit notre retard par rapport aux indices, mais nous ne parvenons toujours pas à le combler.

Sur la semaine écoulée, nous avons continué de réduire les positions en prenant des bénéfices sur les plus belles valeurs appartenant notamment au secteur du luxe ayant fait l'objet de prises de bénéfices appuyées. Nous avons ainsi vendu 15 actions L'Oréal supplémentaires et 50 Pernod Ricard. Au sein de l'Offensif, vente de 20 actions Airbus et autant de Safran. Pas de mouvement, en revanche, dans les sélections ISR/PEA et Monde dont les expositions au marché avaient été déjà fortement allégées.

Notre stratégie pour le mois de juin : l'adage « sell in may and go away » s'est vérifié cette année. Mais les boursiers aguerris savent aussi qu'il est traditionnellement complété à Wall Street par le fameux « buy back on the derby day » correspondant au lancement de la saison des courses de chevaux début juin. Notre sentiment est qu'il est peut-être temps de regarder du côté des belles endormies de la cote qui n'ont pas déméritées. Notre stratégie va donc consister à revenir progressivement sur les sociétés ayant été largement délaissées ces derniers temps, alors qu'elles ont les moyens de résister à un ralentissement de la croissance. Cela, grâce à des positions fortes sur leur marché, ainsi qu'à une certaine capacité de défendre leurs marges (le fameux « pricing power »). Cette approche un peu plus agressive relève d'une stratégie de bon sens. Comme on pouvait s'y attendre, les plus belles valeurs de la cote, comme les groupes de luxe, souffrent depuis quelques temps de leurs excellentes performances boursières passées et de niveaux de valorisation devenus très élevés. L'idée est donc d'aller chercher des affaires de tout premier plan, elles aussi, très résilientes mais qui se traitent à des niveaux de cours redevenus attractifs. C'est par exemple le cas de groupes comme Veolia Environnement, Saint Gobain, Alstom, Capgemini ou Schneider Electric. Mais, aussi d'Engie, que nous avons récemment entrée en portefeuille. Dans un autre ordre d'idée, une poursuite de la baisse des taux d'intérêt pourrait nous inciter à revenir sur BNP Paribas et à renforcer les positions dans l'assurance, Axa notamment. De façon plus spéculative, ArcelorMittal pourrait bien profiter du recul constant du prix de l'énergie et des matières premières, alors que la demande d'acier reste ferme. Dans le secteur de la technologie, Dassault Systèmes et STMicroelectronics, méritent aussi d'être regardés de près.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine