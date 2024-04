Les portefeuilles de Roland Laskine : Peu de chances de voir les valeurs européennes continuer de surperformer Wall Street

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 19 avril 2024

surperformance des Bourse européennes par rapport à Wall Street est désormais bien établie. Sur trois mois glissants, à la clôture de jeudi, l'indice EuroStoxx 50 affiche toujours une belle progression de 10,96%, le CAC 40 est juste derrière avec une hausse de 8,84%. C'est nettement mieux que le Dow Jones (+0,94%), le S&P 500 (+4,96%) et même que le Nasdaq Composite (+3,60%) qui nous avaient habitué à des performances autrement plus brillantes. La surperformance des valeurs européennes s'explique par un processus de désinflation plus avancée de ce côté-ci de l'Atlantique, en raison du recul du coût de l'énergie (le gaz notamment) et par une croissance moins forte. Celle-ci contraint la demande de produits de consommation, alors qu'à l'opposé l'appétit du consommateur américain pousse les prix à la hausse. Dans ce contexte, il y a tout lieu de penser que la Banque centrale européenne (BCE) se montrera plus accommandante que la Réserve Fédérale (Fed), ce qui plait au marché.

Laskine

Toute la question est de savoir si la surperformance de la cote européenne peut durer ? La perspective d'un assouplissement de la politique monétaire dans la zone euro, marqué par l'espoir d'une première baisse des taux directeurs dès le mois de juin, constitue un puissant facteur de soutien des marchés européens. Surtout en période de publication de résultats qui montrent que nos entreprises s'adaptent remarquablement bien au ralentissement de la croissance. Les premières publications trimestrielles intervenues cette semaine de la part de LVMH, Danone, Edenred, L'Oréal ou Forvia (ex-Faurecia), confirment qu'il n'y a pas de grandes inquiétudes à avoir sur ce point. Les seules déceptions viennent de façon inattendue des sociétés technologiques, comme l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML Holding qui a fait état d'un bénéfice net trimestriel par action en baisse de 40% par rapport au premier trimestre de 2023, période au cours de laquelle les ventes avaient été gonflées par une situation de pénurie. Une époque aujourd'hui révolue.

Le contexte actuel nous est favorable, mais l'histoire nous enseigne que l'Europe n'est jamais parvenue à longtemps surperformer les Etats-Unis, pour la simple raison que la liquidité qui constitue le principal moteur de toute hausse des cours vient essentiellement du monde anglo-saxon. Une étude réalisée par la banque de France a montré que les non-résidents détenaient 40,3% du capital des sociétés du CAC 40 à fin décembre 2022. Compte tenu de la lenteur des évolutions en la matière, cette proportion n'a probablement pas beaucoup évolué à ce jour. Un tiers des sociétés était contrôlé majoritairement par des non-résidents, quinze d'entre elles étaient détenues à hauteur de 30 à 50% et seulement huit l'étaient à moins de 30%. Les actionnaires concernés proviennent essentiellement de la zone euro et des Etats-Unis, mais lorsqu'on retire les sociétés historiquement contrôlées par des capitaux européens, comme Airbus, EssilorLuxottica, Stellantis, Dassault Système ou Hermès International, il ressort que les principaux détenteurs du capital du CAC 40 sont des fonds de pensions anglo-saxons, surtout américains. Or ces acteurs ont tous tendance à vendre en priorité les actions étrangères qu'ils détiennent en portefeuille, lorsque la cote américaine recule. Pour l'heure, Wall Street tient le coup, mais en cas de baisse prolongée, ce sont ces titres qui seront vendus en premier. Il existe également une corrélation forte entre la hausse du dollar et celle des indices européens, qui joue aujourd'hui en notre faveur.

Laskine

Notre conviction étant que l'Europe a peu de chances de durablement surperformer Wall Street, nous avons cette semaine continué de prendre des bénéfices sur l'ensemble de nos portefeuilles. Dans l'Offensif, nous avons vendu 200 BNP Paribas, 50 Airbus et 600 ArcelorMittal. Dans le Défensif, vente également de 180 BNP Paribas et de 120 Euronext. Même chose dans la sélection IRS/PEA dans laquelle les positions ont été réduites de 30 parts du fonds LBPAM ISR Actions Euros focus Emergent et de 70 parts du fonds CPR Croissance Dynamique. Sur un mois notre portefeuille Offensif progresse de 1,46%, comparé à un recul de 1,53% du CAC 40. Sur les douze derniers mois, l'Offensif continue de combler son retard sur le CAC 40, avec une progression de 4,5%, comparé à une avancée de 6,5% pour l'indice de référence de la Bourse de Paris. Le Défensif est toujours très en retard avec une performance proche de zéro sur douze mois glissants. La sélection ISR/PEA continue de briller par ses bons résultats avec un gain de 12,91% sur un an glissant, près de deux fois supérieur au CAC 40.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Les prises de bénéfices auxquelles nous procédons sans discontinuer depuis la fin mars permettent à nos portefeuilles de surperformer le marché au cours des trente derniers jours. Le large matelas de liquidités que nous avons constitué est désormais suffisant pour servir d'amortisseur en cas de poursuite de la baisse. A court terme, notre stratégie va donc consister à procéder à des arbitrages de faible ampleur, au cas par cas. Les valeurs européennes ayant peu de chances de faire toutes seules la course en tête, nous attendrons un rétablissement de la tendance à Wall Street avant de reprendre position. Le report du mois de mars au mois de juin, puis maintenant à septembre, des anticipations de baisse des taux directeurs de la part de la Fed ne crée pas les conditions favorables à un retour de la hausse. Tant que l'inflation ne baissera pas de manière significative outre-Atlantique et que l'activité ne présentera aucun signe de ralentissement, les autorités monétaires américaines n'auront aucune raison d'hâter le processus de détente monétaire. Or, c'est précisément le signal que les investisseurs attendent pour véritablement reprendre position à l'achat. Il paraît donc prématuré de revenir aujourd'hui à l'achat sur les marchés d'actions qu'elle que soit le secteur d'activité. Sur le marché obligataire les opérateurs sont également dubitatifs, puisqu'en dépit de l'espoir de voir les taux directeurs baisser dans la zone euro dès le mois de septembre, le rendement des emprunts d'état français à 10 ans a repassé à la hausse le seuil des 3%, au plus haut depuis fin novembre 2023. A New York, les Fed Funds de même durée sont à 4,64%, et ceux à deux ans restent accrochés au niveau des 5%, ce qui n'est pas pour inciter les détenteurs de capitaux à renforcer la part de risque du côté des placements en actions.