Les portefeuilles de Roland Laskine : nous maintenons une stratégie de sous-pondération des actions

Le 12/01/2024

Aucune trace d'euphorie boursière, mais aucun catastrophisme non plus. L'année 2024 est placée sous le signe de l'attentisme. On est confronté à une sorte d'anxiété latente face à des événements semble-t-il imminents, mais qui n'arrivent toujours pas, un peu comme dans Le Désert des Tartares de Dino Buzzati. Attente d'un bon chiffre d'inflation qui donnera enfin le signal libérateur d'une baisse des taux directeurs de la part des banques centrales. Attente du moindre signe de reprise de l'activité économique qui justifierait les anticipations de fortes hausses des résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. La confusion est à son comble quand on sait que cet espoir de reprise est lui-même en contradiction avec les anticipations de baisse des taux directeur puisqu'une trop forte résilience de l'activité économique ne peut que dissuader les banques centrales d'assouplir leurs conditions de financement. Bref, les investisseurs manquent de visibilité et personne n'ose prendre de vraies initiatives.

Performance globale du portefeuille

L'évolution des grands indices boursiers depuis le début de l'année traduit bien ce sentiment d'attente : -2,06% pour le CAC 40 et -1,76% pour l'Eurostoxx 50. A Wall Street, le Nasdaq et le Dow Jones n'ont pas encore vraiment choisi entre la hausse et la baisse. Même chose pour l'or qui semblait parti pour crever tous les plafonds, mais qui peine à se maintenir au-dessus de la barre des 2.000 dollars l'once.

Il faut dire que la publication des dernières statistiques économiques n'apporte aucun élément concluant. Le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis sur un an en décembre est ressorti à 3,4%, contre 3,1% en novembre et 3,2% pour le consensus. Ce chiffre, qui n'est pas pour inciter la Réserve Fédérale à baisser ses taux directeurs, plombe évidemment l'ambiance. D'un autre côté, certains économistes font remarquer que la hausse du prix des logements gonfle artificiellement les chiffres de l'inflation. En retirant cet élément, et en ne retenant que la composante CPE (Personal Comsumption Expenditures), sur laquelle la Fed se base pour apprécier l'efficacité de sa politique monétaire, aucun regain de tension sur les prix n'est perceptible outre-Atlantique. Ces arguties, un peu trop techniques pour être compréhensibles du plus grand nombre, ne suffisent pas à faire une tendance.

L'expérience montre que lorsque les anticipations des marchés tardent à se manifester, le découragement prend le dessus et la baisse l'emporte le plus souvent. C'est ce qui semble se passer aujourd'hui. Dans ces conditions, nous ne regrettons pas d'avoir, dès les deux premières séances de l'année (les 2 et 3 janvier), très nettement réduit les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles. En renforçant le niveau des liquidités entre 40 et 50% de l'actif selon nos différentes sélections, nous sommes parvenus à fortement atténuer l'impact de la baisse des cours sur nos performances. Sur les 30 dernières séances de Bourse qui font apparaître un net repli des marchés, nos portefeuilles résistent plutôt bien. La sélection de fonds de placement ISR/PEA gérée de manière très prudente fait mieux que résister avec un gain de 0,86% sur les trente derniers jours. Celle composée de trackers internationaux, éligibles eux aussi au PEA, parvient aussi à limiter son repli à 0,78%. La réduction récente de notre surexposition sur les valeurs du Nasdaq, ainsi que la liquidation de notre ligne d'ETF dédiée aux valeurs technologiques européennes, nous a permis d'amortir la baisse.

Les fortes prises de bénéfices réalisées sur la quasi-totalité des positions prises sur le portefeuille Offensif, notamment sur Saint-Gobain, ArcelorMittal, STMicroelectronics, Stellantis, Engie et Teleperformance, nous ont aussi permis de conserver une performance proche de l'équilibre sur un mois glissant. En revanche, le portefeuille Défensif sur lequel on aurait pu attendre une forte résistance à la baisse des indices ne tient pas ses promesses avec un repli de près de 2% supérieur au CAC 40. Nous avions déjà signalé que cette contre-performance tient en grande partie à la surreprésentation de valeurs appartenant au secteur du luxe, comme LVMH, Hermès International et dans une moindre mesure L'Oréal, toutes pénalisées par le ralentissement de l'économie chinoise dont tous ces groupes sont largement dépendants. Les ventes bénéficiaires de 43 actions LVMH, 12 Hermès Internationale et 4 L'Oréal effectuées depuis le 30 novembre, ont réduit la place réservée à ces valeurs, mais les positions restantes continuent de pâtir de la faiblesse du secteur du luxe.

Notre stratégie pour les semaines à venir. Nous ne résistons pas à l'envie de revenir sur les axes stratégiques que nous avions énoncés dans notre dernier point hebdomadaire de l'année. Le 29 décembre dernier nous étions d'avis de maintenir une politique d'investissement plutôt offensive dans la lignée de 2023, mais nous avions aussi indiqué « qu'à court terme, nous restons convaincus que la tendance continuera d'obéir à l'évolution des taux d'intérêt qui reste le principal curseur de valorisation des actions ». La forte hausse des taux d'intérêt intervenue depuis la fin de 2023 a été déterminante dans notre décision d'opter pour une stratégie de grande prudence dès la première journée de cotation du 2 janvier. Aux Etats-Unis, le taux des Fed Funds à dix ans est en effet passé de 3,719% le 27 décembre 2023 à 4% ces derniers jours et en France le rendement de nos emprunts d'Etat de même durée est passé de 2,40% à 2,80%. Ces écarts peuvent paraître insignifiants aux yeux d'un néophyte, mais ils traduisent en réalité une dégradation rapide du sentiment de marché. Une telle remontée des rendements sur une période aussi courte est incompatible avec un retour serein vers le placement en actions. Des taux d'intérêt plus attractifs attirent les capitaux vers les placements en obligations au détriment des actions. Ils sont aussi synonymes de renchérissement des conditions de financement, ce qui pénalise la consommation et l'investissement. Plutôt que de nous noyer sous une avalanche de données économiques et financières souvent contradictoires et difficilement exploitables au jour le jour, nous comptons restés concentrés sur le suivi de l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Ceux-ci constituent la meilleure synthèse de toutes les anticipations du marché. En cas de poursuite de la hausse des rendements obligataires, nous n'hésiterons pas à continuer de réduire les positions. A l'opposé, nous nous tenons prêts à réagir tout mouvement de détente des taux d'intérêt, en renforçant en priorité les valeurs technologiques, les groupes industriels dont les niveaux de valorisation sont tombés très bas, les producteurs d'énergie, ainsi que les biens de consommation.

Roland Laskine