Les portefeuilles de Roland Laskine : Nous maintenons par prudence un niveau élevé de liquidité dans toutes nos sélections

Le 24 mars 2023

Comment mener une stratégie d'investissement cohérente, en l'absence de visibilité sur la trajectoire de la politique monétaire américaine et sur la croissance mondiale ? Notre réponse a consisté à renforcer la sélectivité des titres mis en portefeuille et à conserver une stratégie d'allocation d'actifs peu offensive, avec une proportion de liquidités conséquente dans toutes nos sélections de valeurs. Toute la difficulté du moment consiste en effet à trouver sa voie sur un marché, certes plus volatile, mais qui se maintient (à l'image du CAC 40 à plus de 7.000 points) à des niveaux toujours élevés.

La politique monétaire américaine est plus de jamais au cœur du jeu boursier. D'un côté, les marchés ont été rassurés par l'annonce d'une hausse des taux directeurs de la Fed de 25 points de base. De l'autre, son président Jerome Powell a indiqué que la hausse des prix était encore trop forte et qu'il ne s'interdirait pas de procéder à de nouvelles hausses de taux si nécessaire pour lutter contre l'inflation. Il a en tout cas assuré que les taux directeurs de la Fed ne baisseront pas cette année. Pour les investisseurs qui ont longtemps été porté par une lisibilité parfaite de la politique monétaire américaine, le discours actuel de la banque centrale des Etats-Unis s'avère plus confus qu'à l'accoutumée.

L'autre sujet de préoccupation concerne bien sûr l'affaiblissement des perspectives de croissance de l'économie mondiale. La violente récession que de nombreux économistes anticipaient pour cette année sera probablement évitée, mais les perspectives de progression de l'activité restent très faibles. Les experts de l'OCDE ont récemment fourni une prévision de croissance de 1,5% de l'économie américaine pour cette année, mais plusieurs membres du Comité monétaire de la Fed s'attendent plutôt à un taux de 1%, ce qui n'exclut pas de passer par un ou deux trimestres de recul de l'activité. Selon l'OCDE, la hausse des taux d'intérêt à laquelle nous assistons n'a pas encore produit ses pleins effets. Ceux-ci se feront sentir encore plus fortement en 2024 , avec une croissance du PIB des Etats-Unis de seulement 0,9%.

S'agissant de la zone euro, l'OCDE n'envisage qu'en hausse de l'activité de 0,8% cette année, avec là aussi un rebond modeste de 1,4% l'an prochain. Avec une progression de 0,3% de son PIB en 2023, l'Allemagne n'est plus la locomotive industrielle de l'Europe. De telles anticipations ont bien sûr de quoi refroidir les ardeurs des investisseurs. Elles rendent encore plus difficilement compréhensible le maintien de l'indice CAC 40 à des niveaux toujours peu éloignés du record de 7.400 points touché début mars. La relative résistance des marchés financiers ne peut se justifier que par le pari des investisseurs de voir l'inflation refluer plus rapide que prévu et d'inflation, ce qui autoriserait une détente prochaine des taux directeurs des banques centrales en dépit du discours encore très martial de leurs dirigeants. Si c'est le cas, compte tenu de la forte capacité d'adaptation des entreprises et de la solidité de leur bilan, il existe en effet une chance de voir les actions continuer de progresser même dans un contexte moins porteur qu'auparavant.

Pour l'heure, étant dans l'incapacité de savoir quel environnement financier nous attend dans les mois à venir, nous avons préféré maintenir une stratégie de prudence, quitte à ne pas égaler l'intégralité de la performance des grands indices CAC 40 en tête. Avec une progression moyenne de 5,3% de nos portefeuilles sur les trois derniers mois (+5,36% pour le Défensif, +5,81% pour l'Offensif, +5,6% pour la sélection Monde et + 4,88% pour l'ISR/PEA), nous ne parvenons pas à faire aussi bien que l'indice phare de la Bourse de Paris en hausse de plus de 9% sur trois mois, mais nous préservons nos actifs contre une retournement de situation qui peut intervenir à tout moment. Ce choix d'allocation stratégique est capital, nous l'assumons donc pleinement.

Notre stratégie pour les semaines à venir : la structure de notre portefeuille Défensif composé de valeurs de grande qualité répond bien à la mise en place d'une stratégie d'une nécessaire recherche de performances à venir, sans prendre le risque de perdre tout le bénéfice des plus-values accumulées dans un passé récent. Le montant des liquidités représente ainsi 45% de l'actif, la partie investie étant elle-même composé à près de 50% de titres appartenant au secteur du luxe (LVMH, Hermès International et l'Oréal). S'y ajoutent des valeurs assez résilientes, comme Air Liquide, Pernod Ricard ou Alstom. Le secteur bancaire ne représente, avec BNP Paribas, pas plus de 1,7% de l'actif total. Le portefeuille Offensif est également très sous-investi avec seulement la moitié de l'actif placé sur des titres vifs. Ceux-ci sont plus diversifiés que le Défensif, autour des valeurs d'assurance (Allianz, Axa, Coface ou Munich Ré, des spécialistes des services informatiques Alten et Assystem), de l'industrie avec Safran et BMW, ainsi que Carrefour dans la distribution. Le secteur bancaire est réduit à sa plus simple expression avec seulement 60 actions BNP Paribas et 300 ABN Amro, une banque néerlandaise qui fait toujours l'objet de rumeurs récurrentes de rachat de la part d'un concurrent. Nous avons initié une première position de 100 actions sur le fabricant européen de semi-conducteurs STMicroelectronics. Autour de 47 euros, le titre se maintient à ses plus hauts niveaux, les profits a presque doublé en 2022, ses dirigeants visent un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros à l'horizon 2025-2027. Nous restons convaincus que les valeurs technologiques disposent d'un important potentiel de hausse, une fois que l'environnement économique sera plus dégagé. C'est dans ce secteur que nous sommes prêts à nous redéployer en priorité, y compris dans la sélection Monde aujourd'hui peu investie.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine