Les portefeuilles de Roland Laskine : Nous maintenons notre stratégie d’exposition réduite aux risques de marché

16 septembre 2022 (ouverture de la séance)

La baisse continue de l'emporter sur tous les marchés d'actions, sans grande distinction géographique ou sectorielle. Tout se passe aujourd'hui, en Bourse, comme si les investisseurs étaient lassés de se lancer dans des initiatives d'achat qui se sont jusqu'à présent toutes soldées par des échecs. Aujourd'hui, les risques de perte se trouvent démultipliés par une volatilité bien trop forte.

Ce sentiment de découragement après chaque tentative de retour à l'achat nous le connaissons bien. Nous avons au cours de ces derniers mois à maintes reprises terminé nos points stratégiques hebdomadaires sur une note d'espoir dans laquelle nous affichions notre volonté de monter dans le train du prochain rebond. A chaque fois toutes nos tentatives, en direction des valeurs pétrolières ou des matières premières, les financières ou les technologiques ont conduit à de vraies déceptions. Les titres acquis ont été vendus dans la semaine, lorsque ce n'est pas le lendemain de nos achats.

Fort heureusement nous avons depuis le début de l'année pris la précaution de limiter nos ordres d'achats à de très faibles quantités de titres, ce qui nous a évité d'être trop gravement pris à revers par les multiples rechutes de cours que nous avons connu. En restant globalement fidèles à notre stratégie consistant à maintenir une forte sous-exposition de nos actifs aux risques de marché, nous sommes parvenus à battre les indices (notamment le CAC 40 en bleu ciel sur le graphique ci-contre), sur trois de nos quatre portefeuilles. Seul l'Offensif (en jaune sur le graphique), très orienté vers les valeurs pétrolières, est toujours à la traîne sur une année glissante. Cependant, depuis un mois, il commence lui aussi à opposer une bonne résistance à la baisse (voir graphique ci-dessous).

laskine

La question du moment est simple : pourquoi le marché refuse-t-il d'embrayer de façon claire en direction de la hausse, alors que les résultats semestriels se sont révélés solides et que les valorisations des actions ont aujourd'hui retrouvé des niveaux tout à fait raisonnables ? La réponse à cette question est simple : les banques centrales ne soutiennent plus les marchés. Elles sont désormais obligées de lutter contre l'inflation, qui lamine le pouvoir d'achat des ménages et menace de déstabiliser des pans entiers de l'économie. L'heure est au resserrement de leurs politiques monétaires ce qui ne fait pas les affaires des investisseurs. Les derniers chiffres portant sur un taux d'inflation de 8,3% aux Etats-Unis en rythme annuel font peser la menace d'une hausse des taux directeurs bien supérieure aux attentes pour les mois à venir. En Europe, avec un rythme de hausse des prix de 9,1% encore plus fort, le BCE est également contrainte de durcir sa politique monétaire.

Or, en Bourse, chacun sait qu'un climat de hausse des taux d'intérêt et de réduction des liquidités en circulation sur le marché, n'est pas favorable à l'épanouissement des placements à risques, que sont les actions. Surtout dans le contexte de crise énergétique, de surendettement des états et de multiplication des foyers d'instabilité géopolitique.

Dans un tel contexte, il paraît illusoire d'espérer voir les indices boursiers mondiaux vivement repartir de l'avant. Le signal d'un retour au calme sur les marchés ne pourra venir que de l'arrivée de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation qui permettraient d'espérer une détente des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique.

La bonne tenue de nos performances s'explique par notre décision de conserver une forte proportion de liquidités dans tous nos portefeuilles. Au cours de ces derniers jours nous avons accéléré le rythme des cessions sur tous les portefeuilles afin de les préserver contre la baisse. Le 13 septembre nous avons pris la décision de prendre, dans notre sélection Offensive, l'essentiel de nos bénéfices sur des positions récemment prises dans le secteur bancaire (vente de 400 actions BNP Paribas et de 800 Société Générale). Les désengagements se sont poursuivis le 15 septembre avec un nouveau train de cessions dans le secteur Gazier et pétrolier (vente de 4000 actions Maurel & Prom, 300 GTT et 500 Valllourec). Dans la sélection Défensive nous avons de la même manière pris, le 14 septembre, l'intégralité de nos bénéfices sur les actions BNP Paribas et avons fortement allégé une partie de nos positions historiques dans le secteur du luxe (vente de 12 actions LVMH, de 8 Hermès International et de 45 L'Oréal). Les positions ont également été allégées dans le portefeuille PEA/ISR et dans la sélection d'ETF Monde/PEA qui était trop exposée à notre goût au secteur pétrolier.

laskine

Notre stratégie pour les semaines à venir : les importants désengagements auxquels nous avons procédé au cours de ces derniers jours, en plus des opérations déjà réalisées fin août, ont conduit à une forte réduction de notre exposition aux risques de marché. Nos portefeuilles sont très liquides, ils sont structurés en « mode combat » prêts à faire face à la baisse. Compte tenu des craintes de poursuite du processus de durcissement des politiques monétaires dans lequel se sont engagées les banques centrales occidentales, ce scénario est à court terme le plus probable. Nous pensons en effet que le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt et de réduction du volant de liquidités mis à disposition des marchés n'est pas propice à une hausse des actions. Le paysage pourrait changer du tout au tout en cas de signes tangibles de recul des tensions inflationnistes. Nous nous tenons prêts à reprendre le chemin de la Bourse remettant sur le marché une partie de nos liquidités, mais nous ne voyons à ce jour pas de signaux suffisamment probants pour reprendre les initiatives.

Bonnes lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine