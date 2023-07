Les portefeuilles de Roland Laskine : nous avons dû faire machine arrière sur les valeurs technologiques

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Le 21 juillet 2023

Le bon côté des valeurs de croissance, technologiques notamment, c'est leur parcours boursier qui force l'admiration de tous. L'inconvénient, c'est leur extrême vulnérabilité aux mauvaises nouvelles. Avec des multiples de 40, voir de 60 fois, les profits attendus, il n'y en effet pas de place pour la moindre déception. C'est la mauvaise expérience que viennent de vivre les actionnaires du Tesla et de Netflix, deux valeurs auxquelles aucun écart ne pouvait leur être pardonné.

Nul doute que les résultats trimestriels de Netflix ressortis en-dessous des anticipations des analystes ont déçu, même si la plateforme numérique de diffusion de films est parvenue à gagner quelque 5,89 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre écoulé. Après un bon de 62% du cours de Bourse en l'espace de quatre mois, la tentation était grande de prendre ses bénéfices à la moindre alerte. C'est ce qui s'est passé, ce jeudi, avec une chute de 8,41% du titre à Wall Street. La sanction infligée à Tesla le même jour (-9,74%) est encore plus sévère, alors que le groupe d'Elon Musk n'a pas vraiment failli. Tesla a dépassé les attentes, à la fois en termes de résultats et de chiffres d'affaires, mais ses marges se sont contractées sous l'effet des réductions de prix qu'il a fallu consentir pour continuer de gagner des parts de marché. Les investisseurs auraient pardonné à Elon Musk ce léger contretemps, si le titre n'avait pas plus que doublé (+136%) depuis le début de l'année. Quand on pèse en Bourse plus de 1.000 milliards de dollars, « the show must go in » tous les jours et en toutes circonstances !

Laskine

Cet épisode fait dire à plusieurs experts que le marché américain a trop monté et qu'il est désormais mûr pour une correction. C'est vrai pour le Nasdaq, l'indice riche en valeurs technologiques, qui a progressé de près de 36% depuis le 1er janvier, contre une maigre performance de 6% pour le Dow Jones. Alors que nous avions décidé, en milieu de semaine, de renforcer les positions sur les valeurs technologiques dans la plupart de nos portefeuilles, nous avons vite fait marche arrière en vendant l'essentiel des titres achetés. C'est le cas, dans le portefeuille Offensif, avec la cession, ce jeudi, de l'intégralité des actions Soitec achetées un jour avant. Dans notre Sélection d'ETF Monde, nous avons de la même manière cédé la totalité des 600 parts de trackers Amundi ETF PEA Nasdaq 100 achetées mercredi, plus 200 parts supplémentaires, ce qui a conduit à diviser par trois notre position sur cette ligne. Bien nous en a pris : l'indice Nasdaq 100 a chuté de 2,28% jeudi soir à la clôture de Wall Street.

Laskine

Les marchés européens ont mieux résisté. C'est notamment le cas de l'indice CAC 40 qui a continué de progresser au point de se rapprocher des 7.400 points à l'ouverture du marché ce vendredi. Nos graphiques de performances montrent que les portefeuilles Défensif et Offensif ont reculé d'un peu plus de 2% sur les 3 derniers mois, à peu près dans les mêmes proportions que l'indice CAC 40. Le Défensif essentiellement, composé de valeurs de croissance, a été un peu plus affecté par la baisse ayant plus frappé plus ces titres, que ceux appartenant à des secteurs plus traditionnels. Nos portefeuilles ISR/PEA et Monde, gérés de façon très prudente, ont dans l'ensemble mieux résisté que la moyenne des valeurs européennes représentée par l'indice EuroStoxx 50.

Quelque stratégie pour le mois d'août : même si les premières publications délivrées par Netflix et Tesla ont jeté un froid, nous ne nous attendons pas à une avalanche de mauvaises nouvelles sur l'ensemble de la cote. Les anticipations des analystes, qui portent sur un recul de 6% en moyenne des profits en Europe, sont désormais bien intégrées dans les cours. Avec des multiples de capitalisation de 13,5 fois les profits attendus pour cette année, contre une moyenne historique plus proche de 15 fois, les valeurs européennes ne sont pas surévaluées. Les plus grosses valeurs américaines du S&P 500 qui se traitent sur la base de près de 20 fois en moyenne sont plus vulnérables. Toutefois, à l'exception de quelques grandes groupes technologiques survalorisés, la plupart des autres affaires devraient passer sans grandes difficultés la période actuelle de publication des résultats. La question fondamentale à laquelle les investisseurs vont être confrontée est plutôt celle de savoir si le maintien par les banques centrales d'une politique monétaire très restrictive va finir par conduire à une récession plus forte qu'attendu ou à un atterrissage en douceur de l'économie, le fameux « soft landing » aujourd'hui privilégié par la plupart des économistes. Seule certitude, l'inversion de la courbe des taux constatée aux Etats-Unis et en Allemagne, avec un prix de l'argent à court terme (1 à 3 ans) plus élevé qu'à long terme (10 ans et plus), souvent annonciatrice d'une récession à venir, va maintenir la pression sur les marchés. Difficile en effet avec une telle épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, de miser sans retenue sur une poursuite de la hausse des actions. Aux Etats-Unis les emprunts d'Etat à 2 ans rapportent plus de 5% sans aucune prise de risque, en Europe nous sommes à 3,2%. Avec de telles rémunérations, les détenteurs de capitaux vont être tentés d'orienter une partie de leurs avoirs vers les obligations, plutôt qu'en direction des actions ayant déjà beaucoup monté. Dans ce contexte, la stratégie la plus cohérente va consister à privilégier les valeurs résilientes et faiblement valorisées. La bonne tenue, depuis quelques semaines, des sociétés d'assurances, bancaires, pharmaceutiques et de services aux collectivités répond à cette logique de protection recherchée par la part des investisseurs.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine