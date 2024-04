Les portefeuilles de Roland Laskine : Nous accumulons des liquidités en attendant une meilleure visibilité

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 5 avril 2024

La hausse des marchés a reposé au cours de ces derniers mois sur deux piliers majeurs : d'un côté la bonne santé des entreprises qui autorise de nouvelles anticipations de progression des profits des sociétés et de l'autre la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs par les banques centrales. Alors que nous approchons du début des publications des résultats du premier trimestre, cette échéance ne semble susciter aucune inquiétude auprès des investisseurs. Aux Etats-Unis le consensus établi par les experts de Facset table sur une croissance de 3,6% des profits des sociétés du S&P 500 pour le premier trimestre et sur une hausse de 11% au niveau annuel, ce qui marque une progression deux fois supérieure aux anticipations de progression des revenus situées à 5%. Dans la zone euro, les différentes sources de marché font état d'une attente d'augmentation des profits de l'ordre de 9 à 10%, ce qui est également très satisfaisant.

Laskine

Les anticipations en matière de baisse des taux d'intérêt sont moins claires. Elles font désormais apparaître des divergences de plus en plus marquées de part et d'autre de l'Atlantique. Jusqu'à présent, il était acquis qu'en la matière ce sont les Etats-Unis qui mènent la danse, la BCE ayant toujours attendu que la Fed se déclare pour avancer à son tour. Cette fois-ci, les rôles pourraient s'inverser. Les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis font état d'une persistance des tensions inflationnistes à 2,8% (en données annuelles sous-jacentes CPE « core ») et d'une croissance plus forte qu'attendue de l'activité manufacturière au plus haut depuis août 2022. Cette situation jette le doute sur le calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed que le marché attend pour le mois de juin. Les dernières déclarations du président de l'institut Jerome Powell peuvent en effet laisser penser que, puisque l'économie va si bien et que l'inflation n'est pas dans le lit des 2% que s'est fixé la banque centrale, celle-ci n'a pas de raison de se précipiter pour baisser ses taux directeurs. La majorité des économistes n'anticipe ainsi non plus trois, mais seulement deux baisses des taux directeurs cette année. On est loin des 5 à 6 baisses consécutives encore attendues en début d'année. Pire encore, l'agence Reuters relate que le président de la Fed de Minneapolis a déclaré qui si l'inflation continue de stagner, aucune baisse ne serait nécessaire cette année !

Dans la zone euro, la situation se présente sous un tout autre jour, avec la publication récente d'un taux d'inflation pour le mois de mars en net recul à 2,4%, contre 2,6% en février. Il s'agit d'une bonne nouvelle, mais la croissance est aussi en train de ralentir dangereusement, avec une progression du PIB annuel attendue par l'OCDE à 0,6% pour la France et à 0,3% pour l'Allemagne. Dans ces conditions, on peut penser que la BCE a tout intérêt à ne pas tarder pour assouplir sa politique monétaire, si elle ne veut pas que la zone euro tombe en récession. Les taux directeurs de la BCE ont donc de fortes chances de baisser dès le mois de juin et, pourquoi pas, une ou deux fois encore d'ici à fin décembre.

Laskine

Ce scénario explique dans une large mesure la surperformance récente des actions européennes par rapport à la cote américaine. Mais cette échappée à peu de chances de se poursuivre sans l'aide de Wall Street qui reste le marché de direction et qui fournit la liquidité nécessaire à l'épanouissement des places européennes. C'est la raison pour laquelle nous avons allégé une partie de nos positions cette semaine sur l'ensemble de nos portefeuilles.

Dans le portefeuille Défensif, nous avons pris, ce mercredi, nos bénéfices sur Orange et Bouygues. La positon prise récemment sur Sanofi a été soldée. Le titre peine à décoller, le secteur est sous pression depuis plusieurs mois. Dans le portefeuille Offensif, nous avons pris nos profits sur le fabricant néerlandais d'équipements destinés à la production de composants électronique ASML Holding, ainsi que sur Stellantis. Nous avons surtout coupé les positions sur STMicroelectronics et Dassault Systèmes qui peinent à convaincre le marché. La baisse de ces deux titres commençait en effet à peser négativement sur le portefeuille. Dans la sélection Monde nous avons également vendu 500 parts du tracker Lyxor ETF Nasdaq 100. Sur le mois écoulé, les différents arbitrages auxquels nous avons procédé ont permis au portefeuille Offensif de gagner 4,5%, ce qui nous permet de combler une partie de notre retard sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Avec une hausse de 4,85% pour les trois premiers de l'année, nous sommes en effet loin des 9,41% de l'indice de référence.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Le coup d'arrêt donné à la baisse des taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique risque de priver le marché de la deuxième jambe dont il a besoin pour poursuivre sa marche en avant. Même si la BCE a désormais plus de chances de devancer la Fed dans le sens de l'assouplissement de sa politique monétaire, les investisseurs risquent de considérer que les anticipations de recul des taux d'intérêt sont désormais bien intégrées dans les cours. Dans ce contexte, le potentiel de hausse des cours paraît limité à court terme. La volatilité, tombée ces derniers temps à ses plus bas niveaux historiques, est en effet repartie à la hausse. Le palmarès des plus fortes hausses du CAC 40 montre que les grandes valeurs de croissance, appartenant au secteur du luxe, de la consommation courante et de la technologie sont aujourd'hui moins recherchées en raison des hauts niveaux de valorisation atteints dans ces secteurs. Le palmarès des plus fortes hausses du CAC 40 depuis le mois de mars montre clairement que l'heure est à la recherche de valeurs en retard sur les premiers de cordée, appartenant notamment au secteur industriel ou financier. C'est le cas de Renault, Thales, BNP Paribas, TotalEnergies, Crédit Agricole, Société Générale, Eurofins Scientific, Accor, Airbus, Saint-Gobain, Engie, Axa et Safran. Un bon nombre d'entre elles figurent déjà dans nos portefeuilles, notamment dans l'Offensif qui a été fortement remanié au cours de ces dernières semaines. C'est dans cette direction que nous concentrons nos recherches. Par prudence, nous nous réservons toutefois la possibilité de conserver une part de liquidités représentant entre 15 et 25% de l'actif en fonction du caractère plus ou moins offensif de nos sélections.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine