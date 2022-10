Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Notre stratégie reste orientée vers la préservation du capital investi information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 21/10/2022 à 11:15









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Les meilleures dispositions des investisseurs à l'égard des actions dont nous avons fait état dans notre dernier point hebdomadaire se sont confirmées, avec le retour de l'indice CAC 40 à un plus haut de 6.100 points en cours de séance jeudi. L'embellie est notable par rapport au trou d'air de la fin septembre, mais le mouvement manque de conviction. Nous avons racheté en début de semaine l'ensemble des protections prises contre la baisse sur le portefeuille Offensif et notre sélection Monde, mais nous avons préféré de pas nous positionner à l'achat, comme nous l'avions envisagé en fin de semaine dernière. Notre décision de maintenir une structure de portefeuille toujours aussi défensive s'explique par la trop grande fragilité du rebond. Les résultats trimestriels qui sont en train d'être publiés par les plus grandes entreprises mondiales sont dans l'ensemble satisfaisants au regard de la dégradation de leurs conditions d'exploitation, mais ceux-ci ne suscitent guère d'enthousiasme. Laskine A la Bourse de Paris, le tableau est très favorablement influencé par les excellentes performances de nos groupes de luxe, à l'image de LVMH et Hermès International, ou encore de L'Oréal. A Wall Street et sur de nombreuses places financières européennes les déceptions sont en revanche plus fréquentes qu'au cours des deux précédents trimestres. Dans l'automobile, Tesla a par exemple manqué son objectif de livraison de véhicules, avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Toujours aux Etats-Unis, IBM peu touché par la hausse des matières premières, rassure le marché, mais le géant de l'aluminium Alcoa déçoit et revoit à la baisse ses objectifs annuels. Certains observateurs s'interrogent également sur le succès réel des premières ventes de l'Iphone14, le nouveau téléphone portable d'Apple. En Europe, le géant néerlandais de la chimie, Akzo Nobel annonce qu'il suspend ses prévisions de bénéfices pour 2023 tant la visibilité est dégradée. L'équipementier télécom suédois Ericson fait état d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes, en raison d'une hausse des coûts. Même chose pour le constructeur automobile suédois Volvo. En France, la tonalité est plus positive. Le spécialiste des spiritueux Pernod Ricard reste optimiste pour l'exercice 2022/2023, mais il se trouve confronté à un certain ralentissement sur le marché américain. Le titre a d'ailleurs été sanctionné, ce jeudi, à la Bourse de Paris. L'autre sujet de préoccupation est bien sûr la hausse persistante de l'inflation qui continue de pousser les taux d'intérêt à la hausse. Aux Etats-Unis, le rendement des Fed Funds à 10 ans est monté d'un cran à 4,23% et celui à deux ans, pointe désormais à 4,61%. A ces niveaux, les rémunérations « sans risque » offertes aux détenteurs de capitaux deviennent très attrayantes et détournent une part des fonds de pensions des marchés d'actions. En France, le seuil des 3% a été approché cette semaine en séance pour les emprunts d'état à 10 ans. Du jamais vu depuis 2012.

Laskine Les opérateurs se rendent compte que même si les banques centrales commencent à s'inquiéter des dégâts que pourraient causer sur l'économie des hausses de taux d'intérêt trop importantes, elles n'ont d'autres choix que de continuer à relever leurs conditions financières pour lutter contre la valse des étiquettes. Pis, même si les premiers signes de détente de l'inflation venaient à se faire sentir, il faudra attendre encore un bon moment avant de baisser les taux. Pendant ce temps, la récession risque de s'installer et de faire des ravages dans à peu près tous les secteurs d'activité. La menace est particulièrement forte en Europe confrontée à une hausse sans précédent du prix de l'énergie et à un endettement public élevé qui limite les possibilités d'action des pays dont les finances publiques sont les plus déséquilibrées. Le maintien de nos positions à un niveau inchangé dans nos différents portefeuilles, ne nous a pas permis de pleinement tirer profit de la hausse de 2,61% de l'indice CAC 40 de jeudi à jeudi. Nous avons en effet préféré jouer la prudence. La résilience des sélections Défensive et ISR/PEA est ainsi confirmée depuis le début de l'année (voir notre premier graphique de nos performances sur un an). A noter aussi le bon comportement de la sélection Monde composée d'ETF diversifiés qui résiste très bien à la dégradation de la tendance boursière au niveau mondial. Nous avons coupé à temps les positions sur le marché américain, notamment celles prises sur les valeurs technologiques du Nasdaq. Le portefeuille Offensif reste en revanche notre grande déception, avec une performance toujours inférieure à celle du CAC 40 depuis le début de l'année. Notre stratégie pour les semaines à venir : nous sommes confrontés à un choix difficile. D'un côté, nous nous réjouissons de la bonne résistance de nos performances de nos portefeuilles (trois sur quatre font mieux que le CAC 40), de l'autre nous brûlons d'impatience de revenir sur le marché. De nombreuses valeurs dans des secteurs massacrés paraissent en effet attractives. C'est le cas, dans l'automobile, d'une valeur comme Renault qui vient de publier des résultats assez solides ou de Stellantis qui capitalise moins de quatre fois les profits attendus pour cette année, avec un rendement du dividende de près de 8%. De nombreuses valeurs ont retrouvé des niveaux de valorisation intéressants, mais dans le contexte actuel les meilleures volontés se heurtent irrémédiablement à l'attraction baissière des marchés. Nous optons donc une fois de plus pour la préservation du capital investi. Le second graphique de nos performances sur les dix dernières années montre que sur une longue période cette stratégie est la plus pertinente. Même si, sur le très court terme, elle peut paraître peu dynamique, voire carrément ennuyeuse. Toujours la même question de la mise en œuvre de ses convictions et de la mise en balance des risques qui y sont attachés Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.