Les portefeuilles de Roland Laskine : Notre sélection de fonds d’investissement durables résiste bien à la baisse des marchés

Le 24 juin 2022

Les fonds d'ISR (Investissement Socialement Responsable) connaissent une année 2022 difficile. A l'exception de la crise du Covid 19 qui avait frappé tous les compartiments de la cote sans grande distinction, c'est la première fois en dix ans que l'indice MSCI Europe ESG, regroupant plus importantes entreprises européennes engagées dans l'investissement responsable, recule aussi fortement. Depuis le début de l'année, l'indice de référence du secteur perd en effet 19% dans les proportions équivalentes à l'indice général EuroStoxx600. Toute la question est de savoir pourquoi les fonds ISR n'ont pas résisté à la baisse, alors que toutes les études ont jusqu'à présent montré que les sociétés répondant aux critères de responsabilité sociale, environnementale et managériale ont jusqu'à présent toujours sur-performé les indices boursiers traditionnels ? Entre le début de l'année 2012 et le 1er janvier 2022, l'indice MCSI Europe ESG avait en effet presque doublé, ce qui situe les entreprises entrant dans sa composition parmi les meilleures performances du Vieux continent.

L'explication essentielle de la mauvaise performance des fonds ISR au cours du premier semestre tient avant tout aux critères de sélection des fonds durables qui privilégient en priorité des valeurs de croissance, notamment celles liées à la technologie. Cela, au détriment des secteurs de l'énergie et des matières premières à forte intensité de carbone. Or, depuis le début de l'année, ce sont justement les valeurs énergétiques, favorisées par la hausse du prix du pétrole et des produits base qui sont en tête des plus fortes hausses. Un phénomène comparable s'était produit en 2015 au moment du rattrapage des valeurs dites « value », mais l'impact du retour en grâce des sociétés sous-évaluées par rapport au reste de la cote avait été moins puissant que l'envolée des valeurs énergétiques depuis le début du mois de janvier.

Que faut-il penser de la sous-performance récente du secteur ISR ? Notre sentiment est que les entreprises responsables ont de nombreux atouts à faire valoir. Le retour en force du secteur de l'énergie auquel nous assistons aujourd'hui ne remet nullement en cause la pertinence des choix de gestion des fonds ISR en direction des sociétés les plus en avance dans le processus de respect de l'environnement, des droits des actionnaires minoritaires ou des salariés. L'analyse des performances sur les dix dernières années montre en effet que les fonds d'investissement durables confirment leur efficacité en matière de gestion des risques, avec une bonne capacité à générer des rendements plus résilients. Ce n'est donc pas sur un ou deux trimestres qu'il convient d'évaluer les fonds durables, mais sur une distance suffisamment longue pour apprécier le résultat des efforts mis en place par les entreprises les plus soucieuses de la qualité de leurs performances globales.

La stratégie de gestion du portefeuille PEA/ISR : le graphique ci-dessous montre que notre sélection PEA/ISR a bien résisté à la baisse des marchés, puisque sur les six derniers mois de l'année l'actif n'a reculé que de 5,06%, à un rythme trois fois moins élevé que l'indice CAC 40. Depuis sa création le 9 mars 2021 elle a progressé d'un peu plus de 10%, alors que l'indice de référence de la Bourse de Paris a perdu toute son avance. Cette belle performance est à mettre sur le compte de deux éléments. Le premier concerne, durant toute l'année 2021, notre volonté de sélectionner des fonds à la fois très présents dans le secteur de la technologie et dans celui des valeurs petites et moyennes qui ont enregistré de très bonnes performances. Le second élément concerne notre décision, dès le début de l'année 2022, de réduire notre exposition au marché en ayant pris l'essentiel de nos bénéfices pour arriver aujourd'hui à près de 80% de liquidités au sein du portefeuille. Nous avons de ce point de vue suivi la même stratégie que celle mise en place dans le portefeuille Défensif. Ce dernier, très orienté vers des valeurs de croissance et de toute première qualité, a même un peu plus souffert que notre sélection PEA/ISR. Pour les semaines à venir, nous avons l'intention de maintenir la stratégie très prudente mise en place au cours de ces derniers mois. Seuls des signes tangibles de recul de l'inflation et de détente des taux d'intérêt pourraient nous inciter à revenir progressivement à l'achat. Nous n'y sommes pas encore…

Roland Laskine