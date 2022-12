Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : notre exposition aux risques a été augmentée sur l’ensemble de nos sélections information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 02/12/2022 à 10:45









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 1er décembre 2022 A exactement quatre semaines de la fin de l'année, les performances de nos portefeuilles sont sans surprise. Nos trois sélections gérées de façon prudente, avec un souci de préservation du capital, affichent des performances en léger repli comprises entre 0,7 et 2,8% sur un an glissant. A l'opposé, le portefeuille Offensif fait apparaître une baisse de 13,3% sur la même période. Face à un marché adverse, qui s'est révélé très volatile et imprévisible dès les premières séances du mois de janvier, nous avons maintenu sur ce portefeuille une stratégie résolument agressive. Les résultats n'ont de toute évidence pas été à la hauteur des attentes. La démonstration est faite que lorsque le temps se gâte, seules les stratégies les plus défensives sont capables de produire de bons résultats. Avec près de 1.000 points gagnés par les valeurs françaises depuis le début du mois d'octobre, la tendance s'est nettement améliorée au cours de ces dernières semaines. L'impulsion haussière est venue des Etats-Unis, où après une hausse quasi-continue de l'inflation depuis un an et demi, la progression des prix à la consommation a ralenti en octobre (+7,7%, contre 8,2% en septembre). En milieu de semaine les marchés ont accueilli avec enthousiasme les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale des Etats-Unis, ouvrant la voie à une possible modération de la hausse des prix dès décembre. Il a toutefois insisté sur le fait qu'il n'était « pas nécessaire de crasher l'économie » pour faire baisser l'inflation. laskine Le ton plus conciliant du président de la Fed a permis à toutes les places financières européennes de rebondir, mais le changement d'attitude des autorités monétaires américaines cache peut-être aussi leurs inquiétudes face aux craintes de fort ralentissement de la croissance. Les signes se multiplient en effet dans ce sens. Parmi ceux-ci figurent la publication d'un indice d'activité manufacturière en contraction pour le mois de novembre pour la première fois depuis mai 2020, au plus fort de pandémie de Covid 19. Aujourd'hui, la question est donc de savoir si les marchés peuvent continuer de monter en s'appuyant sur le seul espoir de la mise en place d'une politique monétaire moins agressive, synonyme de baisse des taux d'intérêt, ou si ce sont les craintes d'une future récession qui vont prendre le dessus ? En dépit des espoirs d'atterrissage en douceur de la croissance (les fameux « soft landing » sur lequel misent de nombreux économistes), les investisseurs sont fondés à s'interroger sur les conséquences que pourrait avoir un trop fort ralentissement de l'activité mondiale sur les résultats d'entreprises. L'impact de la hausse des prix de l'énergie et des salaires ne s'est pas encore fait totalement sentir dans les publications de résultats du troisième trimestre, mais il paraît difficile d'espérer passer au travers dans les mois à venir. La surprise pourrait être d'autant plus forte que les anticipations de résultats pour 2023 n'ont été que très faiblement revues à la baisse. L'idée selon laquelle le pic d''inflation a été franchi, notamment aux Etats-Unis, est aujourd'hui largement répandue sur le marché. Cette analyse de la situation qui laisse entendre que l'activité pourrait rapidement retrouver ses niveaux d'avant la Covid est source de déconvenues. L'expérience montre au contraire que les tensions inflationnistes se diffusent dans l'ensemble du tissu économique par un phénomène de contagion progressive difficilement contrôlable. La cadence de la remontée des taux d'intérêt va ralentir, mais les conditions de financement de l'économie vont rester élevées, ce qui aura pour effet de renchérir le coût de la dette des entreprises et pèsera sur l'investissement et les dépenses de consommation des ménages. laskine Notre stratégie pour les semaines à venir : dans ce contexte notre prise de risque sur les marchés restera très sélective, avec des choix différents selon les portefeuilles. Dans la sélection Défensive, l'accent continuera d'être mis sur les valeurs de croissance moins sensibles aux risques de dégradation de la croissance mondiale et bien placées pour profiter de taux d'intérêt nettement plus élevés qu'auparavant. Les sociétés endettées et trop exposées à la conjoncture sont à éviter. Les valeurs du luxe (comme LVMH, Hermès International et même L'Oréal) continueront de disposer d'une place de choix dans notre sélection. L'entrée récente des financières (notamment BNP Paribas et Axa), libérées du poids des taux d'intérêt négatifs, retrouvent également leur place dans un portefeuille Défensif. Notre sélection Monde composée de fonds internationaux tous éligibles au PEA reste très diversifiée, avec un ETF sur le Dax allemand, deux autres orientés vers les valeurs financières et un retour progressif vers les valeurs technologiques avec l'ETF Amundi PEA Nasdaq 100 et le tracker Lyxor Stoxx 600 Europe. Dans le portefeuille Offensif nous comptons pour l'instant demeurer à l'écart du secteur gazier et pétrolier qui a besoin de retrouver une certaine stabilité. L'énergie restera en revanche représentée avec un titre comme Engie. Les positions prises dans le secteur industriel au travers de valeurs, comme Stellantis, BMW, ou Thales devraient restées inchangées. Une place importante est toujours réservée aux valeurs financières, avec notamment des positions prises sur BNP Paribas et Axa, ainsi que l'assureur allemand Allianz et le réassureur Munich Re. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

