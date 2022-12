Les portefeuilles de Roland Laskine : Nos valeurs financières n’ont pas pleinement profité de la hausse des taux d’intérêt

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Le 16 décembre 2022

En suggérant la semaine dernière que le Père Noël était passé cette année en Bourse avant l'heure, nous ne pensions pas être aussi près de la réalité. Notre sentiment était en effet qu'après la hausse vertigineuse de près de 20% des grands indices au cours des mois d'octobre et novembre, il ne restait plus beaucoup de place pour un « rally » de fin d'année. Dans un contexte de grande incertitude, à la fois sur le front de l‘inflation et sur celui des perspectives de croissance, les chances de voir le marché finir le mois de décembre par une explosion de hausses étaient effectivement limitées. Le décrochage de plus de 3% intervenu jeudi sur toutes les grandes places financières est venu renforcer nos craintes.

laskine

Les investisseurs se rendent compte qu'ils s'étaient peut-être montrés un peu trop optimistes. Au cours de ces dernières semaines s'était en effet installée l'idée que les tensions sur les prix à la consommation étaient en train de s'estomper et que les banques centrales allaient rapidement relâcher la pression sur les taux d'intérêt. La menace d'une récession en 2023 tant redoutée semblait ainsi s'éloigner. Ce scénario idéal n'est hélas plus d'actualité. Aux Etats-Unis, même si le pic d'inflation a probablement été passé, le président de la Réserve Fédérale a rappelé en milieu de semaine que les tensions sur les prix restent bien trop fortes et que de nouvelles hausses des taux directeurs seront nécessaires pour casser la valse des étiquettes.

Dans la zone euro, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est montrée encore plus explicite en déclarant que les taux d'intérêt doivent être encore augmentés « sensiblement », et à un rythme régulier, pour assurer au plus vite un retour de l'inflation vers l'objectif de 2%. La BCE a aussi prévu de réduire la taille de son bilan à partir du deuxième trimestre de 2023, ce qui aura pour effet de faire monter les taux d'intérêt en alimentant un important flux vendeur sur le marché obligataire.

Dans un tel climat, les marchés pouvaient difficilement rêver d'une poursuite du « rally ». La hausse programmée des taux d'intérêt va au contraire redonner de l'attrait aux obligations au détriment des actions. Le maintien d'un politique monétaire toujours plus restrictive pesera sur la croissance en rendant le crédit plus cher, ce qui pourrait finir par conduire à une dégradation des résultats des entreprises. Cette perspective ne cadre plus vraiment avec les anticipations des analystes qui misent toujours sur une hausse de 4% des profits des entreprises aux Etats-Unis et de 2% dans la zone euro. A un moment où le niveau de valorisation des actions était revenu début décembre autour de sa moyenne historique à 17 fois les profits attendus pour l'an prochain dans la zone euro, cette perspective a précipité la baisse des cours.

laskine

Les arbitrages auxquels nous avons procédé ces dernière semaines ne nous ont pas permis de faire mieux que l'indice CAC 40. La seule bonne nouvelle provient de notre sélection de fonds PEA-ISF orientée vers les placements responsables, qui affiche désormais une performance légèrement positive sur un an glissant, comparé à une baisse de 5,84% de l'indice CAC 40. Dans les autres portefeuilles nos choix ayant consisté à fortement recentrer l'actif autour des valeurs financières, a priori bien placées pour tirer le meilleur profit de la hausse des taux d'intérêt, n'a pas produit les résultats attendus. Les valeurs bancaires et d'assurances étant soumises à l'évolution du cycle économique, la crainte de les voir souffrir d'une récession plus importante qu'escompté a été plus forte que la perspective d'une augmentation de leurs profits liée à la hausse des taux d'intérêt. Notre portefeuille Défensif affiche ainsi sur un an glissant un repli de 7,3% supérieur de 1,46 point de pourcentage à celui du CAC 40. Avec un repli de 5,12% notre portefeuille PEA Monde composé d'ETF diversifié au niveau international parvient en revanche à faire mieux que son indice de référence, l'Eurostoxx 50 en baisse de 7,79%. Pour finir, notre portefeuille Offensif ne parvient pas à réduire son retard de près de 10 points de pourcentage par rapport au CAC 40.

laskine

Notre stratégie d'ici à la fin de l'année : à deux semaines de la fin de l'année, il est trop tard pour changer de stratégie. Avec deux portefeuilles sur quatre qui battent leur indice de référence, nous préférons regarder le verre à moitié plein en estimant que nous avons traversé cette année 2022 avec un minimum de dégâts. Le portefeuille Défensif enregistre de son côté une performance annuelle peu éloignée du CAC 40. Notre grande déception vient du portefeuille Offensif, qui décroche de 10 points de l'indice de référence de la Bourse de Paris. Ce résultat montre qu'il est très difficile de mener une stratégie offensive gagnante sur un marché ayant baissé pratiquement dix mois sur douze. Nous maintenons notre stratégie ayant consisté à alléger les positions sur les valeurs de croissance, les technologiques et les pétrolières, tout en orientant nos achats vers les valeurs financières. Celles-ci figurent en effet parmi les titres les mieux placés pour profiter d'un contexte de marché marqué par une hausse continue des taux d'intérêt. Cette semaine, la crainte d'une contraction générale de l'activité en Europe et aux Etats-Unis a pesé sur le secteur financier, qui n'est pas totalement insensible aux fluctuations du cycle économique, mais le niveau élevé des taux d'intérêt devrait être pris en compte par le marché. Après avoir longtemps souffert de l'existence de taux d'intérêt négatifs, il n'est pas déraisonnable de penser que les valeurs bancaires ont aujourd'hui de sérieux atouts à faire valoir auprès des investisseurs à la recherche d'idées d'investissement.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine