Les portefeuilles de Roland Laskine : nos sélections font mieux que le CAC 40 sur un mois et trois mois

(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 15 décembre 2023 La fin d'année boursière se présente sous les meilleurs auspices. Les records de hausse pleuvent aux Etats-Unis, comme en Europe. Le Dow Jones est au zénith à plus de 7.600 points, le CAC 40 se situe lui aussi à son plus haut niveau historique. Les taux d'intérêt, qui ont constitué tout au long de l'année le principal sujet de préoccupation des investisseurs, ont brutalement reflué, avec outre-Atlantique un rendement des Fed Funds à 10 ans repassé sous le seuil des 4%. Il faut dire que les opérateurs ont eu du mal à contenir leur enthousiasme lorsque Jerome Powell, le président de la Fed, a expliqué en milieu de semaine que le taux directeur de la banque centrale américaine est « à son pic » ou « en était tout proche pour ce cycle de resserrement monétaire ». Laskine Difficile dans ces conditions de ne pas se réjouir. L'inflation bat en retraite aux Etats-Unis et, malgré certains signes de ralentissement, l'activité semble bien résister outre-Atlantique. A Wall Street, les opérateurs attendent désormais trois baisses des taux directeurs de la Fed en 2024, avec une première initiative dès la fin du premier trimestre. En Europe, le marché a suivi comme un seul homme. A Paris, la quasi-totalité des grandes valeurs de l'indice CAC 40 ont enregistré cette semaine des hausses records. Ce jeudi, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a certes un peu cassé l'ambiance en repoussant à plus tard les anticipations de baisse des taux directeurs dans la zone euro, mais le recul du rendement des OAT français à 10 ans sous les 2,7% a fortement stimulé la cote. Avec une chute de près de 100 points de base des rémunérations offertes sur les placements sans risque, les liquidités sont en train de revenir en masse sur les actions. Les grandes valeurs ne sont cette fois-ci pas les seules à avoir profité de la hausse. Ce jeudi, l'indice CAC Mid & Small s'est octroyé une hausse de 2,69% d'une ampleur tout à fait inhabituelle pour le compartiment des petites valeurs dont les opérateurs avaient presque oublié l'existence. Il n'était évidemment pas question que nos portefeuilles ne participent pas eux aussi à la fête. De ce point de vue nous ne sommes pas déçus puisque trois de nos quatre portefeuilles font mieux que les indices sur trois et un mois glissant (cf nos deux graphiques de performances). C'est le cas de l'Offensif composé d'actions détenues en direct, de la sélection de fonds ISR/PEA et celles composée d'ETF internationaux tous éligibles au PEA. Seule notre sélection Défensive n'a pas bénéficié de la vive hausse des marchés d'actions. Laskine Comme nous l'avions indiqué à plusieurs reprises, une gestion de portefeuille performante doit impérativement se montrer réactive, notamment à l'occasion des grands changements de direction qui se produisent régulièrement en Bourse. La bonne stratégie ne consiste pas à se jeter à corps perdu dans des tentatives d'anticipation de la tendance, mais de savoir accompagner les mouvements lorsque ceux-ci se produisent. Cette méthode qui est la nôtre depuis de très nombreuses années à fait ses preuves. Elle ne permet pas de capter l'intégralité des hausses, mais il est possible d'en prendre l'essentiel. Même chose à la baisse : elle n'évite pas les accidents, mais elle permet d'en atténuer la portée. A l'issue de la période de forte baisse de l'été, il n'était pas facile de changer radicalement d'attitude et de reprendre position sur un marché qui commençait seulement à reprendre ses esprits. La stratégie que nous avons adoptée sur le portefeuille Offensif a consisté à utiliser les importantes liquidités dont nous disposions pour renforcer les positions existantes et surtout à repérer les valeurs qui étaient les mieux placées pour participer à la « remontada ». L'entrée de nombreuses sociétés industrielles et de services, à la fois sensibles à la baisse des taux d'intérêt et très en retard par rapport aux grandes valeurs de croissance, a largement contribué à notre performance. Depuis leur entrée dans le portefeuille Offensif entre début et mi-novembre, des valeurs comme ArcelorMittal, Capgemini, Getlink, Saint-Gobain ou Eiffage ont gagné entre 7 et 12%. Les mêmes scores de hausse se retrouvent dans les sélections Monde et ISTR/PEA. A l'opposé, les valeurs qui avaient largement surperformé le marché durant toute la première partie de l'année, comme LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard ou Orange, n'ont pas bénéficié du même élan. Notre portefeuille Défensif en a inévitablement pris ombrage. Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Notre sentiment est que le rally de fin d'année est déjà consommé. L'essentiel de la hausse que nous pouvions espérer à la suite des récentes déclarations des banques centrales et du recul de l'inflation sur à peu près tous les marchés est désormais derrière nous. Il n'y a dès lors plus grand-chose à attendre des marchés d'ici à la fin de l'année. Le retour du Vix, le fameux indice de la peur, revenu aux alentours des 12 points sur les valeurs du S&P 500 laisse même à croire que l'accumulation de bonnes nouvelles a peut-être conduit les marchés à faire preuve d'un excès d'optimisme, voire d'une certaine complaisance sur la réalité de la situation économique actuelle. Certains observateurs cités ces derniers jours dans la presse anglo-saxonne ont en effet interprété les récentes déclarations du président la Fed comme une volonté de redresser le moral de Wall Street à un moment où les modèles d'analyse des données économiques de la Fed considérés comme très performants montrent que l'activité est en train de flancher outre-Atlantique. Certains d'entre eux pensent aussi que les remontées d'informations de la part des banques fédérales de chacun des états, y compris les plus reculés, montrent que la consommation et la situation des entreprises moyennes est plus touchée qu'on ne le pense par la longue augmentation des conditions de financement de l'économie au cours de ces derniers mois. L'Europe est pour sa part déjà entrée en récession et, comme l'a rappelé cette semaine la présidente de la BCE, les pressions inflationnistes restent fortes sur le Vieux continent. Nos portefeuilles étant tous investis à 100%, nous serions aujourd'hui plutôt enclins à commencer à prendre quelques bénéfices sur la plupart de nos positions. L'objectif serait de terminer l'année avec une proportion de liquidités revenue aux alentours de 15 à 20% dans nos différentes sélections de valeurs. Bonne lecture à tous et bon week-end, Roland Laskine

