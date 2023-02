Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Nos sélections Défensive et Offensive devancent le CAC 40 information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 03/02/2023 à 09:40









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 2 février 2023 Les marchés ont vu juste. En se positionnant dès la fin de l'année dernière dans la perspective de l'arrivée progressive du fameux « pivot » des banques centrales, marquant un retournement vers une stratégie monétaire moins agressive, les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Les banques centrales ne sont certes pas prêtes à baisser la garde face à l'inflation, mais en ne relevant en milieu de semaine ses taux directeurs que d'un quart de point seulement, la Réserve Fédérale a franchi un premier pas dans le sens d'un possible assouplissement progressif de sa politique monétaire. Le ton du président de la Réserve Fédérale des Etats-Unis est désormais moins offensif qu'auparavant. Mercredi, il a clairement indiqué que la Fed pourrait n'être qu'à deux ou trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif pour combattre la hausse des prix. C'est le signal que les détenteurs de capitaux attendaient pour renforcer encore un peu plus leurs investissements en actions. Laskine La BCE, très en retard sur la Fed dans sa stratégie de lutte contre l'inflation, est demeurée très offensive en augmentant une nouvelle fois, ce jeudi, ses taux directeurs de 50 points de base. Cette annonce s'est accompagnée d'un discours très volontaire de la part de la présidente de l'institut d'émission européen, mais celle-ci n'a pas intimidé les opérateurs. En Bourse, le marché directeur au niveau mondial reste les Etats-Unis et, de l'autre côté de l'Atlantique, les choses évoluent clairement dans le bon sens pour les investisseurs. Dans ces conditions, les cours ont continué de monter sur l'ensemble des places boursières, à l'image de l'indice CAC 40 au plus haut depuis le 2 février 2022. Nos portefeuilles ont pleinement bénéficié de la hausse. Les sélections Défensive et Offensive, en progression respectivement de 10,84% et 10,97%, parviennent même à faire mieux que l'indice de référence de la Bourse de Paris qui connait pourtant un début d'année tonitruant, avec un gain de 10,70% à l'issue de seulement cinq semaines de cotations. Ce résultat a été obtenu, grâce à la mise en œuvre d'une stratégie très dynamique, ayant consisté à prendre, dès la mi-janvier, nos bénéfices sur l'ensemble des valeurs financières. Ce jeudi, nous avons terminé de liquider, avec de belles plus-values à la clé, l'ensemble des positions prises sur le secteur bancaire (vente de 550 actions BNP Paribas, 100 actions Deutsche Bank et 400 ING Groupe). Même chose dans le portefeuille Offensif, avec la prise de l'intégralité de nos profits sur BNP Paribas, avec 450 titres vendus, et 1000 Deutsche Bank. Nous avons aussi pris plus vite que prévu nos bénéfices sur l'équipementier parapétrolier Vallourec, en raison de la faiblesse persistante du prix du pétrole. Laskine Les liquidités dégagées sur les valeurs bancaires ont été utilisées pour revenir sur les valeurs technologiques qui sont très recherchées depuis le vif rebond du Nasdaq aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques américaines sont en effet les grandes gagnantes de l'espoir d'un desserrement prochain de la politique monétaire américaine, dans la mesure où des taux d'intérêt plus bas autorisent une meilleure valorisation des actions des sociétés de croissance. Les valeurs européennes à forte connotation technologique bénéficient aussi du mouvement. Nous avons ainsi fait entrer, ce jeudi, 100 actions Capgemini dans le portefeuille Défensif et 200 titres Publicis, un groupe très présent dans le secteur de la publicité digitale. Dans l'Offensif, nous avons renforcé de 1000 actions supplémentaires la position prise sur Atos et acheter 400 actions du fabricant européen de semi-conducteurs STMicroelectronics. Ce dernier a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Laskine Dans la sélection de trackers Monde PEA nous avons également remanié l'actif dans le sens de nouvelles prises de bénéfices sur l'ETF Lyxor Euro Stoxx Banks par la vente de 150 parts supplémentaires. Une partie des liquidités ainsi dégagées nous ont permis de renforcer nos positions sur les valeurs technologiques américaines cotées sur le Nasdaq, avec l'acquisition ce jeudi de 1000 parts supplémentaires de l'ETF Amundi PEA Nasdaq 100. Cette position représente aujourd'hui 46% de l'ensemble de l'actif investi. La sélection ETF Monde PEA affiche une belle progression de 10,38% depuis le début de l'année, mais cette performance plus qu'honorable ne suffit pas à faire mieux que l'indice EuroStoxx50 en hausse de 11,84%. Notre stratégie pour les semaines à venir : nous avons depuis le début de l'année procédé à de très nombreuses opérations d'arbitrage (48 opérations d'achat et de vente au total dans nos quatre portefeuilles), afin de nous adapter aux transformations rapides qu'ont connu les marchés en l'espace de quelques semaines. Nous avions commencé l'année sur un sentiment de grande prudence, avec des portefeuilles très surpondérés en valeurs financières en raison de leur capacité à profiter de la hausse des taux d'intérêt qui s'est accentuée jusqu'au milieu du mois de janvier. Nous avons au cours des quinze derniers jours très fortement remanié leur composition en ayant accéléré les prises de bénéfice sur les valeurs bancaires, pour revenir sur des valeurs de croissance et tout récemment sur les sociétés à forte dominante technologique. Il nous semble qu'aujourd'hui nos portefeuilles sont bien adaptés à l'évolution récente de l'environnement économique et financier, marqué à la fois par l'éloignement d'un risque d'inflation non contrôlée et de crainte d'une profonde récession. Dans les semaines à venir, nos sélections ne devraient pas évoluer de façon significative. Il faudra peut-être même faire face à un reflux sur certaines valeurs ayant un peu trop vite profité de la hausse récente des cours. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.