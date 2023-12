Les portefeuilles de Roland Laskine : nos sélections de valeurs ne battent pas le CAC 40, mais elles ont capté l’essentiel de la hausse

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Le 22 décembre 2023

Les investisseurs découvrent que les indices boursiers ne peuvent pas battre des records de hausse tous les jours. Après les sommets atteints la semaine dernière sur à peu près toutes les grandes valeurs, les prises de bénéfices commencent à se faire sentir à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Il s'agit d'un retour à la réalité parfaitement compréhensible. Les investisseurs ont besoin de s'assurer que le puissant mouvement de hausse intervenu en novembre et décembre repose bien sur des perspectives tangibles et non pas sur un simple excès d'optimisme. Le « fact checking » porte avant tout sur la vérification de la trajectoire économique des pays développés et sur celle des taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle les marchés attendent avec une fébrilité extrême les moindres indicateurs d'activité et analysent scrupuleusement toutes les prises de parole de nos banquiers centraux.

Le mode opératoire est désormais bien rodé. Si les données économiques hebdomadaires ou mensuelles vont dans le sens d'un atterrissage en douceur de la croissance et d'une poursuite de la baisse des taux d'intérêt, les investisseurs repartent à l'achat comme un seul homme. A la moindre alerte, c'est la loi du « tous à couvert » bien connue des forces armées qui prend le dessus. Rien de très étonnant à tout ceci. C'est le lot quotidien de tous les marchés boursiers qui se nourrissent d'anticipations avec un risque permanent de déconnexion par rapport la réalité des faits.

Pour notre part, nous nous sommes efforcés de lutter contre la tendance naturelle de tout individu consistant à ne rien changer tant que tout va bien. C'est le fameux « so good so far » contre lequel il est difficile de lutter ! Nous avons mis en pratique la stratégie d'allégement des positions annoncée la semaine dernière en prenant des bénéfices sur à peu près tous nos portefeuilles. Ceux-ci étant presque tous investis à 100%, nous avons réduit ce jeudi de façon uniforme toutes nos positions de manière à ramener le montant des liquidités autour de 10 à 15%.

Après les fortes hausses de ces deux derniers mois, notre objectif était de commencer à sécuriser une partie des plus-values constatées et d'éviter de subir de plein fouet une correction toujours envisageable après de fortes hausses. Les plus importantes prises de profits ont été réalisées sur le portefeuille Défensif qui retrouve 13% de liquidités. Les ventes les plus conséquentes ont porté sur Air Liquide, Hermès International, Euronext et Vinci. Même chose sur la sélection d'ETF Monde, avec des prises de profits plus appuyées sur le tracker Lyxor Nasdaq 100 PEA et l'Amundi EuroStoxx 50, ayant conduit à porter le montant des liquidités à 15,7%. Au sein du portefeuille de fonds ISR/PEA, le montant des liquidités a été porté à 11,6%. Dans un esprit plus spéculatif, les cessions ont été moins élevées dans le portefeuille Offensif. Elles ont été plus ciblées et n'ont concerné que 9% de l'actif. Une erreur de saisie sur le prix de vente d'Engie nous a obligé à annuler un ordre de vente portant sur 190 titres. Au final, ce ne sont que 226 actions Engie qui ont été vendues cette semaine.

Il ne reste à partir d'aujourd'hui plus que deux jours et demi de Bourse, avant la clôture des transactions le 29 décembre à la mi-journée. Nous avons dans ces conditions réalisé un premier bilan annuel des portefeuilles. Celui-ci conduit à des performances très contrastées selon les portefeuilles. Avec un gain de 15%, la sélection ISR/PEA ne parvient pas à battre l'indice CAC 40 (+ 16,9%), mais elle s'en rapproche. La sélection d'ETF Monde et le portefeuille Offensif suivent avec des hausses de 13% et près de 12%. Compte tenu de la configuration du marché, il était cette année très difficile de faire mieux que les indices qui n'ont cessé de prendre les investisseurs à revers. Sur ces trois portefeuilles nous sommes cependant parvenus à capter l'essentiel de la hausse, ce qui n'était pas si facile. Le portefeuille Défensif enregistre une performance franchement décevante de 5,44%.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Nous reviendrons la semaine prochaine sur le bilan détaillé de l'année 2023 de chacun de nos portefeuilles et surtout sur la stratégie à mettre en œuvre pour la Nouvelle Année. S'agissant des quelques séances qui nous séparent du clap de fin de l'année boursière, il est peu probable que nous procédions à d'importants arbitrages. Nous verrons très vite s'il convient de renforcer les prises de bénéfices afin de sécuriser les gains en concrétisant une partie plus importante de nos plus-values ou s'il faut au contraire renforcer les positions pour profiter d'une poursuite toujours possible de la hausse. Jusqu'à présent, les investisseurs ont réagi aux baisses des taux d'intérêt qui sont venues redonner de l'attrait aux placements en actions par rapport aux obligations. Peu d'entre eux se sont toutefois souciés de l'évolution des profits par action. Les marchés continuent en effet de parier sur la capacité des entreprises à répercuter sur leurs prix de vente la hausse du prix des matières premières, ainsi que celle des salaires, mais il faudra regarder secteur par secteur quelles valeurs seront les mieux placées pour affronter une année qui s'annonce plus difficile dans la zone euro qu'aux Etats-Unis. La question de la cherté relative des actions par rapport aux perspectives de croissance de l'économie mondiale sera certainement au centre des préoccupations.

Bonne lecture et joyeuses Fêtes de Noël à tous,

Roland Laskine