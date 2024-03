Les portefeuilles de Roland Laskine : Nos sélections de fonds et de trackers enregistrent les meilleures performances

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 22 mars 2024

Les investisseurs - surtout les particuliers - sont impressionnés par les sommets atteints par les indices boursiers, mais la peur de rater la hausse (le fameux FOMO « fear of missing out ») est plus forte que tout. Le goût pour le risque fait son retour en force sur les marchés financiers porté par la conviction qu'avec les prochaines baisses de taux directeurs désormais ouvertement envisagées par les banquiers centraux, il n'est peut-être pas si dangereux que ça d'acheter des actions. Ces dernières seront les grandes gagnantes du recul des taux d'intérêt qui se fait sentir de part et d'autre de l'Atlantique. L'assouplissement monétaire sur lequel misent les marchés est bon pour la croissance, il éloigne surtout la concurrence des placements obligataires qui, avec des taux à 10 ans qui frôlaient encore récemment les 5% aux Etats-Unis et les 3,5% en France, faisaient de l'ombre aux actions.

La hausse qui se diffuse sur l'ensemble des places financières touche désormais tous les secteurs d'activité. C'est particulièrement vrai à la Bourse de Paris, où l'hégémonie des valeurs de luxe et des technologiques est moins forte qu'auparavant. Cette configuration de marché profite à notre portefeuille Offensif, qui sort la tête hors de l'eau avec une performance redevenue positive sur 30 jours glissants. Sur les six derniers mois, il affiche un gain de 9,48%. Ce retour à meilleure fortune ne suffit pas à égaler la progression du CAC 40 qui ressort à 13,4% sur la même période, mais si le rebond se poursuit il pourrait permettre à notre portefeuille Offensif de rapidement rattraper son retard. Pour l'heure, sur les dix-huit valeurs que compte ce portefeuille, seulement deux d'entre elles font apparaître une moins-value. Il s'agit du fabricant de composants franco-italien STMicroelectronics toujours pénalisé par sa forte dépendance aux commandes d'Apple et du spécialiste des logiciels à destination de l'industrie Dassault Systèmes qui a fait état de perspectives de croissance qui se sont révélées inférieures aux attentes. Toutes les autres valeurs affichent de très belles performances.

C'est le cas de nos participations les plus anciennes, comme Assystem, une société de services informatiques, très présente dans le secteur nucléaire, avec une plus-value latente de 87% depuis son entrée début juin 2021. Toutes les valeurs acquises courant 2023 nous donnent entière satisfaction. Parmi celles-ci figurent Safran, Vinci, Michelin, Capgemini, Publicis, Saint-Gobain et ArcelorMittal. Au cours du mois de mars, nous avons procédé à de nombreux arbitrages, avec l'entrée en portefeuille Renault et Stellantis dans le secteur automobile et de Rubis dans la distribution d'énergie. Cette semaine nous avons ajouté à la liste deux valeurs financières, BNP Paribas et la compagnie d'assurance Axa, ainsi que Thales qui multiplie les signatures de contrats dans le domaine de l'armement et du contrôle aérien.

A l'opposé, le portefeuille Défensif ne parvient pas à suivre la vigueur de la hausse du CAC 40 qui vole de record en record. Nous sommes sur ce portefeuille avant tout pénalisés par le poids des liquidités qui ont représenté au cours des six derniers mois entre 25 et 50% de l'actif. Le profil des valeurs qui le composent, toutes tournées vers des sociétés traditionnelles offrant une bonne visibilité et un rendement élevé, est également moins propice aux coups d'éclat. Les valeurs du secteur du luxe qui ont longtemps porté la performance de ce portefeuille sont aujourd'hui moins recherchées. Leur forte valorisation boursière et le ralentissement l'économie chinoise, qui a longtemps fait office de nouvel eldorado dans nos champions de la maroquinerie, jouent en leur défaveur.

Au final, le contexte de marché très singulier que nous avons connu durant tout l'hiver s'est révélé plus favorable à nos sélections de trackers et de fonds qu'à la détention d'actions en direct. Sur les six derniers mois, notre sélection de fonds ISR/PEA parvient à faire un peu mieux CAC 40 avec un gain de 13,41%. La qualité des cinq fonds que nous avons mis en portefeuille contribue largement à la performance. Les sociétés qui sont sélectionnées par les gérants brillent à la fois par la régularité de leurs performances opérationnelles portées par des choix socialement responsables et par leur présence dans des secteurs d'activité peu spéculatifs. Notre sélection d'ETF Monde, également éligibles au PEA, très investie sur le marché des valeurs technologiques américaines au travers du tracker Lyxor PEA Nasdaq 100 se trouve pénalisé depuis près d'un mois par la sous-performance de ce marché par rapport au Nasdaq, mais sur six mois elle parvient à enregistrer elle aussi une belle performance de +10,65%.

Quelle stratégie pour les trois prochains mois de printemps ? Comme nous l'expliquions en introduction, la perspective d'un prochain assouplissement monétaire continue de porter les marchés à la hausse, mais elle ne dit rien sur les secteurs et surtout sur quelles valeurs il convient d'investir. Le graphique des performances de chacun de nos portefeuilles montre que nos sélections de fonds et d'ETF sont plus performantes que celles orientées vers un choix de valeurs en direct. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que la configuration actuelle du marché est peu propice au « stock picking », c'est-à-dire à la sélection de valeurs prises une par une. Les entreprises industrielles appartenant notamment au secteur automobile et aéronautique, ainsi que les sociétés de services notamment spécialisées dans les services informatiques, ont aujourd'hui le vent en poupe, mais la situation peut rapidement se retourner. Face à cette situation, notre stratégie consiste à diversifier au maximum les investissements, afin de ne pas subir les conséquences des ajustements de plus en plus violents auxquels nous sommes régulièrement confrontés. La chute récente des cours de Kering et de Teleperformance, ou en début d'année d'Euroapi et de Sanofi, constitue autant d'appels à la prudence ! Avec dix-huit valeurs dans le portefeuille Offensif, une bonne partie du chemin de diversification a déjà été parcourue. Avec seulement douze lignes de titres et une importante part de liquidités, le Défensif est plus concentré, ce qui le rend plus vulnérable et moins efficient pour capter la progression des indices. C'est à cette tache de recherche d'une plus grande diversification du portefeuille Défensif que nous allons nous atteler dans les semaines à venir, en sélectionnant des sociétés à la fois capables de prendre le train de la hausse et d'offrir les qualités de résilience qui siéent à tout portefeuille orienté vers la protection du capital.

Bonne lecteur et bon week-end à tous,

Roland Laskine