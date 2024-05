Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Les portefeuilles de Roland Laskine : Nos positions profitent des récents records franchis de part et d’autre de l’Atlantique information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 17/05/2024 à 11:35









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 17 mai 2024 Les records battus en milieu de semaine à la fois sur les places européennes et américaines donnent l'impression d'avoir été obtenus en catimini. L'événement le plus symbolique est le franchissement de la barre des 40.000 points, ce jeudi en séance, par le Dow Jones. Qui aurait misé sur des plus hauts historiques en période de tension sur les taux d'intérêt, d'extrême faiblesse de la croissance mondiale et en pleine confusion géopolitique dans des zones aussi sensibles que le Moyen-Orient ou les anciens satellites de l'Union Soviétique ? Pour justifier les hausses récentes, il faut être capable de mener des raisonnements, dont seuls les boursiers ont le secret. Il faut surtout être prêt à renverser le même argument selon que l'on parle de la Vielle Europe ou du Nouveau Monde. Le seul point commun entre les deux continents est la confirmation d'un début de recul de l'inflation, qui autorise une détente prochaine des taux d'intérêt. Cet argument est puissant, mais ce n'est pas le seul à prendre en compte. L'autre élément est la confirmation d'un certain ralentissement de la croissance aux Etats-Unis qui est de nature à inciter la Fed à réduire ses taux directeurs dès le mois de septembre. Dans la zone euro, où un premier geste d'assouplissement monétaire dès le mois de juin ne fait plus de doute, c'est au contraire le constat d'un certain raffermissement de l'activité économique éloignant la menace d'une récession qui rassure les investisseurs. Laskine La bonne tenue des actions s'explique aussi par la très bonne qualité des publications de résultats trimestriels qui montre que les analystes financiers ont sous-estimé la capacité de résistance des entreprises à la crise. A Wall Street, 77% des sociétés ayant fait état de leurs performances trimestrielles ont dépassé les attentes. Dans la zone euro, ce pourcentage situé à 59% est moins élevé, mais il confirme l'excellente résilience des grandes entreprises de l'indice EuroStoxx 50. Non seulement les profits sont là, mais les cash-flow garant du paiement des dividendes à venir n'ont jamais été aussi élevés. La dernière explication de l'excellente tenue des cours de Bourse est plus technique. Il s'agit de l'extraordinaire abondance de liquidités disponibles sur les marchés financiers. Une bonne partie de cet argent est allé s'investir sur le marché obligataire qui offre de très bonnes conditions de rémunération, mais les actions en ont également profité. Le bilan de la Fed qui correspond au montant des liquidités en circulation aux Etats-Unis a certes été réduit à 7.353 milliards de dollars, mais il reste deux fois supérieur à son niveau de l'automne 2019. Le 1er mai dernier, alors que la Fed a fait état de sa décision de laisser ses taux directeurs inchangés, son président Jerome Powell a déclaré que le plafond de remboursement mensuel des titres du Trésor sera ramené de 60 à 25 milliards, ce qui conduit à ralentir les opérations de réduction de la liquidité aujourd'hui disponible à Wall Street. Au sein de la zone euro, le bilan de la BCE a aussi été réduit, mais un examen attentif des états communiqués par l'institut d'émission de Francfort montre que l'excès de liquidités matérialisé par le montant quotidien des dépôts effectués par les établissements bancaires auprès de la BCE reste très important autour de 3.500 milliards d'euros. Laskine Dans ce contexte plutôt favorable aux actions, nos portefeuilles profitent pleinement de la hausse des marchés. L'Offensif surperforme le CAC 40 sur un mois, avec un gain de 3,94% comparé à +2,59% pour l'indice de référence de la Bourse de Paris. Le Défensif doit de son côté se contenter de +2,43% sur la même période. L'écart de performance entre nos deux portefeuilles s'explique par des choix de gestion radicalement différents. L'orientation récente du portefeuille Offensif vers des valeurs cycliques dites « values » au détriment des technologiques s'est révélé satisfaisant. Cette semaine nous avons renforcé le caractère offensif du portefeuille, en ayant plus que triplé la position prise sur Société Générale avec l'acquisition de 300 actions supplémentaires. La même opération a été menée sur Alstom avec également l'achat de 300 titres supplémentaires. Le portefeuille Défensif plus axé sur des valeurs de croissance, notamment celles appartenant au secteur du luxe aujourd'hui moins en verve, est en revanche moins bien adapté à la configuration actuelle du marché. Nous avons acquis cette semaine 250 actions du géant allemand Henkel, spécialisé dans les produits d'hygiène de la maison. Cette société dispose justement d'un bon potentiel de rattrapage au regard de la qualité de ses performances opérationnelles. En prenant un peu plus de recul, il ressort que sur les six derniers mois correspondant au début de la hausse des marchés de la mi-novembre 2023, nos portefeuilles ne sont pas parvenus à égaler l'extraordinaire hausse de 13,2% du CAC 40, mais nous en avons capté l'essentiel. Au cours de cette période, le portefeuille Offensif s'est adjugé 11,84%, et notre sélection ISR/PEA, constituée de fonds éligibles aux critères ESG, a monté de 12,19%. Le Défensif est bien derrière avec une progression de seulement 7,42%. Quelle stratégie pour le mois en cours ? La réunion de la BCE du 6 juin sera déterminante parce qu'elle devrait donner lieu à la première diminution des taux directeurs européens depuis le début du resserrement monétaire mis en place en juillet 2022. Cette baisse ayant été pratiquement annoncée lors de la dernière réunion de la BCE du 11 avril a directement participé à propulser les indices EuroStoxx 50 et CAC 40 à leurs plus hauts niveaux historiques en milieu de semaine. En partant du principe que les marchés préfèrent acheter la « rumeur » plutôt que la « nouvelle », de nombreux experts estiment que le potentiel de hausse du marché est aujourd'hui plus limité. En se basant sur des éléments d'analyse différents, les « stratégistes » de la banque américaine Goldman Sachs estiment que le marché boursier a atteint son apogée à Wall Street. Avec une hausse de 11% de l'indice S&P 500 depuis le 1er janvier, ils considèrent que l'essentiel du parcours haussier est déjà passé. Aucun argument d'ordre économique, ou lié à l'évolution au niveau des valorisations des actions, ne serait susceptible de justifier une hausse supplémentaire. En d'autres termes, toutes les bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. L'argumentaire mérite d'être entendu, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité du marché à continuer de favorablement réagir à l'arrivée de bonnes nouvelles du côté des résultats d'entreprises ou du « stimulus » apporté par une possible reprise des opérations de fusions-acquisitions. Le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine couplé à une poursuite du recul de l'inflation ne peut pas non plus être écarté. Notre stratégie va donc consister à continuer de rechercher des opportunités d'achat sur le marché qui semble mettre à profit toutes les phases de consolidation pour repartir à la chasse aux bonnes affaires. Aujourd'hui, il est moins question de courir après de nouveaux records de hausse des indices, que de miser sur une poursuite de rééquilibrage de la cote vers des valeurs de qualité appartenant à des secteurs traditionnels (industrie, services ou produits de consommation courante) qui n'ont pas encore pleinement profité de la hausse générale des marchés. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

