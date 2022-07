Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Nos portefeuilles ont réussi à capter une bonne partie de la hausse du mois de juillet information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 29/07/2022 à 09:51









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 29 juillet 2022 Le rebond intervenu en juillet sur les marchés d'actions aux Etats-Unis et en Europe a surpris pas sa vigueur. En dépit des dures réalités du moment (une inflation élevée qui n'a pas encore atteint son point haut, des politiques monétaires ouvertement restrictives et la crainte de voir les économies occidentales tomber en récession au début de l'année prochaine), les investisseurs sont revenus à l'achat. L'indice CAC 40 a renoué ce vendredi matin à l'ouverture de la séance avec les 6.400 points et, outre-Atlantique, le Dow Jones tutoie de nouveau les 32.600 points. Le rattrapage le plus spectaculaire est venu des valeurs technologiques cotées sur le Nasdaq qui ont bondi de près de 9% sur le mois écoulé. Les fortes baisses de cours des six premiers mois de l'année ont constitué un terreau propice au redressement des cours. Toutes les sociétés qui ont publié leurs résultats semestriels ne sont pas parvenues à épater les marchés par la qualité de leurs performances, mais dans l'ensemble les profits ont plutôt bien résisté à la dégradation des conditions d'exploitation perceptible dans la plupart des secteurs d'activité. Au cours de ces derniers jours les investisseurs ont surtout pris note de la contraction du PIB américain au deuxième trimestre permettant d'espérer un infléchissement de la politique monétaire très restrictive mise en place la Réserve Fédérale des Etats-Unis dès les premiers jours de 2022. Ils ont notamment été rassurés par l'intervention du patron de la Fed qui a déclaré cette semaine qu'il pourrait décider de suspendre le mouvement actuel de hausse des taux directeurs si les indicateurs de la santé économique venaient à se dégrader. laskine Le rebond des valeurs technologique intervenu sur à peu près tous les marchés s'est inscrit dans un mouvement plus vaste de retour en grâce des valeurs de croissance réputées moins vulnérables à la menace d'une récession. Nos portefeuilles ne sont pas parvenus à capter la totalité du rebond du mois écoulé, mais ils en ont dans l'ensemble bien profité. Le portefeuille Défensif qui n'est exposé au marché qu'à hauteur de 55% de l'actif a progressé de 1,5% sur les 30 derniers jours. C'est moins que l'indice CAC 40 qui a gagné 4,2% sur la même période. L'objectif de cette sélection, n'est cependant pas de ferrailler avec les indices au jour le jour, mais de faire preuve de résilience par une bonne capacité de résistance dans les phases de baisse, tout en captant les hausses sur moyenne période. De ce point de vue, l'objectif est atteint avec un repli limité à 1,96% sur un an, ainsi qu'un gain de près de 18,6% sur 5 ans et de 200% sur 10 ans. laskine Tous les titres entrant dans notre portefeuille Défensif nous donnent pleine satisfaction, à l'exception du laboratoire d'analyses médicales Eurofins Scientific qui déçoit en dépit de la publication récente de semestriels solides et de perspectives prometteuses pour le reste de l'exercice. Nous maintenons la position sur cette valeur située dans un secteur très défensif. Nous avons en revanche coupé celle prise sur Dassault Aviation. L'avionneur français a, comme nous le pensions, publié le 20 juillet de bonnes performances semestrielles, mais le titre n'en a pas profité. Un repli plus significatif pourrait constituer une opportunité de retour ultérieur à l'achat sur la valeur. Le portefeuille ISR/PEA géré sur le même principe de grande prudence se révèle lui aussi très résilient. Sur un mois il doit se contenter d'une progression de 1,6% moins brillante que l'indice CAC 40, mais il parvient à une performance proche de l'équilibre sur un an glissant ce qui est loin d'être le cas de l'indice de référence de la Bourse de Paris. Depuis sa création le 9 mars 2021, il affiche une belle progression de 12,7%. L'historique dont nous disposons sur ce portefeuille de fonds montre que les efforts des gérants d'actifs que nous avons sélectionnés dans le domaine de l'investissement responsable sont couronnés de succès. La performance est en rendez-vous et la volatilité, synonyme de plus grande sécurité, est très inférieure à la moyenne du marché. laskine Difficile d'en dire autant de notre portefeuille Offensif très dépendante du cycle pétrolier. La semaine passée nous a permis de réduire notre important retard par rapport au CAC 40, mais la route vers un retour en grâce des valeurs pétrolières et des producteurs de matières premières s'avère plutôt chaotique. Sur un mois glissant, il cède ainsi 1,86%, ce qui est loin d'égaler l'excellente performance des indices au cours du mois de juillet. Sur un an, il affiche même un recul de 10,5%. Au-delà de cette période, ses performances redeviennent tout à fait satisfaisantes. Notre stratégie pour les semaines à venir : le rebond auquel nous avons assisté en juillet est de bon augure. Il a largement été suscité par la volonté des investisseurs de tourner la page d'un premier semestre catastrophique et par l'espoir d'un assouplissement prochain des politiques monétaires restrictives mises en place de part et d'autre de l'Atlantique. En dépit de ce regain d'optimisme, il nous semble que le mur de difficultés auquel les marchés sont confrontés reste immense. Le pic d'inflation n'a pas encore été atteint et les conséquences sur les résultats des entreprises d'un probable ralentissement de la croissance au cours du second semestre n'ont pas été pleinement prises en compte par les analystes financiers. Nous conservons à très court terme l'ensemble des positions, mais n'hésiterons pas à prendre rapidement des profits sur les portefeuilles les plus défensifs dès les premiers signes de retournement de tendance. Nous restons par ailleurs toujours à l'affût d'un rebond des prix du pétrole et des matières premières pour alléger les positions sur le portefeuille Offensif pris à revers par le décrochage brutal des prix de l'énergie à la fin du premier semestre. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

