Les portefeuilles de Roland Laskine : net rajeunissement de l’actionnariat à la Bourse de Paris

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 28 juillet 2023

Bonne nouvelle, le rajeunissement de l'actionnariat individuel, qui s'était manifesté au moment de la crise du Covid au printemps 2020, continue de se renforcer. Une étude réalisée par l'institut Kantar sur la détention d'actions en direct montre qu'en l'espace de « quatre ans et demi, sur la période 2019-2023, près de 1,5 million de nouveaux investisseurs ont fait leurs premières opérations en Bourse, indique l'Autorité des marchés financier (AMF). Au premier semestre 2023, sur quelque 95.500 nouveaux investisseurs particuliers en actions, 38,5 % avaient moins de 35 ans, un niveau record, à comparer à 12 % seulement sur l'ensemble de l'année 2019 et 28 % en 2020. La part des moins de 25 ans à elle seule s'est élevée au niveau inédit de 14,1 % de ces nouveaux investisseurs, deux fois plus qu'en 2020 ».

Au total, poursuit le gendarme de la Bourse, « sur l'ensemble des investisseurs particuliers réalisant des transactions, d'achat ou de vente, sur des actions, la proportion des moins de 35 ans s'est hissée à 17,4 % à fin juin 2023, le plus haut niveau recensé par l'AMF depuis qu'elle dispose de données détaillées ». Ces données sont encourageantes, elles montrent que la culture actionnariale gagne peu à peu dans notre pays. Cette évolution devrait conduire à une meilleure prise en compte des intérêts des actionnaires individuels qui n'ont pas toujours bénéficié des meilleurs traitements, en termes de fiscalité et droits de succession ou de façon plus large dans l'opinion publique. Est-il ici nécessaire de rappeler que l'achat d'actions, notamment dans le cadre d'un PEA exclusivement dédié aux actions européennes (mais essentiellement françaises dans les faits) revient à directement soutenir nos entreprises, donc l'emploi et la création de richesse dont profite l'ensemble de la communauté nationale ?

Laskine

Espérons qu'à l'heure où il est de plus en plus question de patriotisme économique et de protection de nos entreprises, ces chiffres vont finir par remonter aux oreilles de notre personnel politique qui ne s'est jusqu'à présent guère soucié de promouvoir la détention d'actions en direct dans notre pays. En dépit de ces chiffres l'actionnariat individuel ne représente guère qu'un peu plus de 5% du capital des entreprises du CAC 40, ce qui est peu au regard de la plupart des pays développés. Pour parvenir à significativement relever ce seuil, il faudrait que la France finisse par mettre en place un vrai système de fonds de pension, en parallèle de nos systèmes de retraite par répartition qui, en dépit de la réforme récente, va rapidement révéler ses limites.

Pour l'heure, les nouveaux arrivants en Bourse ont vu leur prise de risque largement récompensée puisque l'indice CAC 40 a progressé de 47,5% sur les 3 années écoulées à fin juillet. Sur cette période, nos portefeuilles n'ont pas démérité : un épargnant qui aurait suivi les arbitrages de notre portefeuille Défensif sur depuis la-année 2020 aurait renforcé son capital de quelque 37,6%. S'agissant de la sélection Offensive, avec un gain plus limité de 23,2%, elle réalise un score nettement inférieur à l'indice de référence de la Bourse de Paris. La sélection ISR/PEA créée le 9 mars 2021, a progressé de 21,95%, comparé à un gain de 27,16% de l'indice CAC 40. La sélection d'ETF Monde, gérée de façon très conservatrice, doit de son côté se compter d'une avance 15,6%, comparé à une hausse de 30,4% de l'indice EuroStoxx 50.

Laskine

Ce retour en arrière nous éloigne un peu du suivi du marché au jour le jour, mais il est aussi utile, en matière de placements, de prendre un certain recul. Pour l'heure, les valeurs françaises ont connu une semaine mouvementée, marquée par trois séances de baisse suivies d'un vif rebond intervenu ce jeudi. L'impulsion haussière est venue une fois de plus des Etats-Unis, où les investisseurs ont été à la fois rassurés par le ralentissement de l'inflation et la publication d'une série d'indicateurs montrant que l'activité économique résiste mieux que prévu. De leur côté, les résultats des sociétés se révèlent dans l'ensemble conformes aux attentes. Dans ces conditions, après avoir réduit les positions en début de semaine sur la plupart de nos portefeuilles, nous avons ce jeudi légèrement renforcé des lignes existantes sur le portefeuille Offensif avec l'achat de 300 actions Michelin et 500 Stellantis dans le secteur de l'automobile, ainsi que 50 Soitec et 200 STMicroelectronics, nos deux spécialistes français des semi-conducteurs.

Quelle stratégie pour les semaines à venir : il faut reconnaître qu'il devient de plus en plus difficile pour un investisseur individuel de suivre les indices qui évoluent de façon assez déstabilisante : en dépit des fortes incertitudes dont nous disposons à la fois sur le plan économique et géopolitique, le Dow Jones vient de connaître 12 séances de hausse consécutives. A plus de 7.440 à l'ouverture du marché ce vendredi, les plus hauts niveaux du CAC 40 sont de nouveau à portée de main. Nous continuerons, dans les prochaines semaines, de privilégier les valeurs appartenant à des secteurs plutôt traditionnels (automobile, industrie, aéronautique, concessions autoroutières, matériaux de construction, banques et assurance) en retard par rapport à la moyenne du marché. Autant de sociétés, qui disposent de positions solides sur leur marché et qui font état de bonnes performances. Nos récents achats réalisés sur Michelin et Stellantis dans le portefeuille Offensif, qui viennent de publier de bons résultats semestriels, nous donnent par exemple pleine satisfaction. La très nette contre-performance depuis le début du mois de juillet des valeurs de luxe, notamment LVMH, L'Oréal et Hermès International pèse sur la performance de notre portefeuille Défensif. Nous n'avons ces derniers temps réalisé aucun arbitrage significatif sur cette sélection, mais nous allons là aussi rechercher dans les semaines à venir des valeurs de toute première qualité hors du champ exclusif des plus grandes valeurs de la cote qui restent encore très dominantes.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine