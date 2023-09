Les portefeuilles de Roland Laskine : Maintien d’une stratégie prudente sur l’ensemble de nos sélections

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Le 22 septembre 2023

Le scénario qui se dessine n'est pas exactement celui que les investisseurs avaient anticipé. Ce qui ne devait être qu'un mauvais moment à passer, commence à s'éterniser sans qu'aucune porte de sortie ne se profile avant de longs mois. Les dernières communications des banques centrales européenne et américaine laissent entendre que nous sommes sans doute arrivés au bout du processus de hausse des taux directeurs destiné à lutter contre l'inflation, mais les progrès sur le terrain de la lutte contre la hausse des prix ne sont pas assez importants pour espérer une détente prochaine de la politique monétaire des banques centrales. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ampleur de la hausse des taux directeurs qui inquiète les investisseurs, mais la perspective peu réjouissante d'un maintien de ces taux à un niveau élevé pendant longtemps.

L'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et des produits alimentaires) a certes tendance à reculer. Toutefois, à 4,4% aux Etats-Unis et à 5,3% en Europe, elle reste beaucoup trop élevée pour envisager un desserrement de la politique monétaire avant le milieu de l'année 2024. Les experts de de la banque américaines Goldman Sachs, très écoutés à Wall Street, ont même repoussé au quatrième trimestre de 2024 la perspective d'une éventuelle baisse des taux de la Fed. D'ici là, les investisseurs auront maintes raisons de se montrer prudents à l'égard des actions. Surtout si les prix du pétrole progressent en direction des 100 dollars le baril et si la croissance continue de ralentir.

Les dernières projections de la BCE portent sur une réduction des perspectives de croissance économique à 0,7% cette année dans la zone euro, avec un modeste 1% attendu en 2024. Aux Etats-Unis l'activité est plus vigoureuse, mais le maintien des taux directeurs de la Fed à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 5,25 et 5,5% pourrait rapidement peser sur l'investissement et la consommation des ménages très dépendante des conditions de crédit. L'observation des cours de Bourse sur le marché américain montre aussi que la pression à la baisse ne s'exerce plus seulement sur les valeurs technologiques très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Elle touche désormais tous les secteurs d'activité avec un recul de 2,70% de l'indice large S&P 500 sur les cinq dernières séances à la clôture de jeudi soir.

La détérioration de la tendance est tout aussi visible en Europe. A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 s'est rapidement orienté vers les 7.1500 points quelques minutes après l'ouverture du marché ce vendredi matin. Sur un mois glissant, les valeurs du secteur du luxe (Kering, LVMH et Hermès International) affichent des baisses comprises entre 9 et 6,5%. Pernod Ricard, pénalisé par le ralentissement de la consommation en Chine, plonge de près de 13%. Du côté des technologiques hexagonales, STMicroelectronics (-7,40% sur un mois) et Dassault Systèmes (4,20%) accusent également le coup.

Le maintien d'une gestion plutôt prudente nous a permis de limiter l'impact de la baisse générale des cours sur nos portefeuilles. Sur un mois glissant, le Défensif affiche un gain d'un peu plus de 1%, comparé à un CAC 40 toujours en repli. Ce vendredi nous avons procédé à deux nouveaux allégements, avec la cession de 30 actions L'Oréal à 394,30 euros et de 300 Bouygues à 33,4 euros. Ces deux valeurs n'ont pas démérité, mais notre objectif est de continuer de réduire notre exposition à un marché toujours incertain. Les liquidités représentent sur cette sélection défensive les deux tiers de l'actif. Nos plus grosses positions sont aujourd'hui constituées de deux valeurs pharmaceutiques (Sanofi et Euroapi) et d'Orange. Le portefeuille Offensif, plus exposé aux fluctuations du marché, ploie de 1,26%. Toujours une bonne résistance de nos sélections ISR/PEA et d'ETF Monde affichant une performance positive sur une mois glissant, comparé à un indice Eurostoxx50 en nette baisse.

Notre stratégie pour les semaines à venir : la confiance qui régnait en Bourse jusqu'au début de l'été n'est plus de mise. Le narratif du marché a changé. Même si comme nous l'expliquions ci-dessus nous sommes peut-être parvenus à la fin du processus de durcissement des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique, plusieurs éléments empêchent les investisseurs de revenir en toute confiance sur les actifs risqués. Le premier d'entre eux réside dans la permanence d'un niveau d'inflation élevé qui ne permet pas d'espérer une baisse des taux directeurs de la Fed et de la BCE avant de très longs mois. La hausse du prix du pétrole, alimentée par les restrictions de production décidées par la Russie et l'Arabie Saoudite, retarde le processus de recul de l'inflation en diffusant un climat de tension sur les prix à tous les secteurs d'activité. Dans ce contexte, nous assistons à une hausse constante des taux d'intérêt sur le marché obligataire qui incite les détenteurs de capitaux à se replier sur les emprunts d'état procurant des rendements tout à fait attrayants : d'un côté 4,94% sur les Fed Funds à 2 ans et 4,33% sur les 10 ans aux Etats-Unis, de l'autre 3,47% et 4,33% sur la dette française de même échéance. L'attrait du placement « sans risque » n'a jamais été aussi élevé depuis la fin des années 2010. Sur le fond, les investisseurs ont aussi de bonnes raisons de redouter une dégradation des profits des entreprises, en raison des signes de ralentissement de l'activité qui se profilent un peu partout dans le monde. Le coup de frein sur la croissance est plus fort en Europe qu'aux Etats-Unis, mais l'ombre d'une possible récession fait peser un risque important de poursuite de la correction boursière : à Wall Street, les valeurs technologiques cotées sur le Nasdaq affichent toujours une hausse de plus de 26% depuis le début de l'année. En Europe, les gains sont moins élevés, mais il est également tentant de prendre ses bénéfices, avec des gains encore substantiels de 11% sur l'indice Eurostoxx 50 depuis le 1er janvier et de 22,9% sur un an. Ce contexte peu encourageant nous incite à continuer de prendre nos bénéfices et à maintenir un niveau élevé de liquidités sur l'ensemble de nos portefeuilles.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine