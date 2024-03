Les portefeuilles de Roland Laskine : Les valeurs oubliées commencent à prendre leur revanche sur les premiers de cordée

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 28 mars 2024

Difficile de comprendre pourquoi en plein psychodrame lié au dérapage incontrôlé de la dette française, le CAC 40 continue de progresser. Il a même touché ce jeudi un plus haut historique à plus de 8.250 points en séance. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que loin de s'envoler les taux d'intérêt français ont terminé la semaine - écourtée par le Vendredi Saint – sans tension aucune à 2,82%. Les deux éléments sont évidemment liés. Les investisseurs sont rassurés parce que les taux à 10 ans n'ont pas frémi à l'annonce d'un déficit abyssale de 5,5% pour trois raisons essentielles. L'énorme stock d'épargne dont dispose les Français rassure parce qu'il contribue au financement du déficit, via les avantages fiscaux de l'assurance-vie. Nous profitons aussi de notre arrimage à l'Allemagne qui est le bon élève de la zone euro et qui garantit la solidité de notre monnaie. Même si outre-Rhin la France est de plus en plus présentée comme « le passager clandestin » de la zone euro, l'arrimage tient bon et nous profitons à plein de la situation.

La confiance dont nous bénéficions repose plus encore sur la conviction que la BCE ne laissera pas tomber la France. Loin de sanctionner le mauvais élève que nous sommes, les investisseurs parient sur le fait que notre incurie va inciter la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux d'intérêt au plus vite. Peut-être même avant les Etats-Unis. En effet, pour ne pas risquer de nous mettre en difficulté, il n'est pas exclu que cet épisode conduise la BCE à assouplir sa politique monétaire dès le mois de juin. Ces anticipations permettent de mieux comprendre pourquoi les taux d'intérêt français continuent de se détendre alors que notre dette est abyssale. Les marchés ne sont pas dans le jugement de la politique budgétaire de la France. Il leur suffit d'entrevoir la perspective d'une détente prochaine des rendements obligataires dans la zone euro, pour miser sur une poursuite de la hausse de la Bourse !

C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas réduit les positions au sein des portefeuilles. Cette semaine, nous avons au contraire renforcer certaines positions et fait entrer trois nouvelles valeurs dans nos deux sélections d'actions gérées en direct. Dans l'Offensive, nous avons passé un ordre très significatif de 1.500 actions Alstom. Le fabricant français de matériel ferroviaire bénéficie de relèvements d'opinion de la part de plusieurs analystes financiers. Ceux-ci estiment qu'après l'effondrement du titre, l'heure du rebond a sonné. Le groupe engrange les contrats à l'international permettant d'anticiper une reprise du chiffre d'affaires. Il a aussi mis en place un plan de réduction de ses coûts avec des effets attendus dès cette année. Achat également de 36 actions Dassault Aviation à 207,40 euros. L'avionneur français dispose d'un solide carnet de commandes. Le titre est faiblement valorisé à moins de 16 fois les profits estimés pour cette année, ce qui raisonnable pour une affaire à forte connotation technologique. Au total, au cours du mois de mars, nous avons fait entrer dans le portefeuille Offensif sept nouvelles valeurs : aux deux titres acquis ce mercredi s'ajoutent le distributeur d'énergie Rubis, l'assureur Axa, BNP Paribas et deux constructeurs automobiles Renault et Stellantis.

A l'exception de Dassault Aviation, toutes nos récentes acquisitions nous donnent pleine satisfaction. La meilleure performance revient à nos 500 actions Rubis acquises le 8 mars qui affichent déjà une belle progression de 23,5%. BNP Paribas réalise aussi un beau parcours, avec un gain de plus de 9% en l'espace de deux semaines. Ces acquisitions ont permis à notre portefeuille Offensif de s'adjuger près de 4,36% au cours du mois de mars, ce qui est mieux que l'indice CAC 40 (+3,13% sur la même période). Sur les six derniers mois qui marquent le début de la hausse effrénée de l'indice de référence de la Bourse de Paris, nous ne parvenons pas à égaler le CAC 40 (+15%), mais notre sélection Offensive s'en sort très bien avec un gain de 11,49%.

Cette semaine, le portefeuille Défensif s'est également étoffé, avec le renforcement des positions sur Axa et Engie, et surtout avec l'acquisition jeudi de 150 actions du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Après l'effondrement du titre fin octobre suite à l'annonce de l'abandon de son objectif de marge opérationnelle pour 2025, la direction a mis en place un important plan d'économies et de rationalisation de l'effort de recherche. Depuis, les bonnes nouvelles se succèdent avec des résultats encourageants dans plusieurs directions thérapeutiques. Le climat d'euphorie qui caractérise actuellement les marchés n'est cependant pas favorable à la structuration d'un portefeuille dans une optique purement défensive. Celui-ci doit ainsi se contenter d'un gain très modeste de 1,81% sur les six derniers mois et de 0,97% en mars, très loin du parcours réalisé par les plus grands indices.

Nos autres sélections, notamment l'ISR/PEA composée de fonds d'investissement socialement responsables et le portefeuille ETF Monde composé de trackers internationaux tous éligibles au PEA, poursuivent leur parcours d'excellence, avec des gains respectifs de 15,31% et de 11,6% sur les six derniers mois. En mars, elles ont cependant dû se contenter d'une faible avance de 1,8 et 0,97%.

Quelle stratégie pour le mois d'avril ? Notre sentiment est que tant que les anticipations de baisse des taux directeurs par les banques centrales américaine et européenne ne sont pas remises en cause, les marchés devraient continuer de privilégier les actions au détriment de tout autre placement. Surtout si, comme cela semble être le cas, le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie se confirme aux Etats-Unis. Le ralentissement de la croissance dans la zone euro n'est pas une surprise, il constitue même une forte incitation à hâter la décision d'un prochain assouplissement monétaire de la part de la BCE. Ce contexte autorise une certaine complaisance à l'égard des valeurs de croissance et des technologiques, tout en nourrissant les espoirs de rattrapage d'une grande partie de la cote en complet décalage avec les premiers de cordée. Les écarts de valorisation entre les champions du CAC 40 et les autres vont du simple au quintuple sans grande justification au regard des performances opérationnelles des sociétés concernées. Un certain processus de rattrapage commence donc à se mettre en place, avec en tête des hausses depuis un mois des valeurs comme les constructeurs automobiles Renault et Stellantis, les trois plus grandes banques françaises cotées en Bourse, les constructeurs aéronautiques, mais aussi des titres comme Edenred, Accor ou Eurofins Scientific qui avaient ces derniers temps totalement déserté le haut du palmarès. Même chose pour des valeurs de moindres capitalisations, comme Rubis, Vallourec, Spie, Eramet, Scor, Valneva ou Beneteau au sein du SBF 120. Certains de ces titres ont été récemment intégrés à nos portefeuilles, c'est dans cette direction que nous concentrons nos recherches.

