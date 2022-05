Les portefeuilles de Roland Laskine : les valeurs liées au secteur de l’énergie sauvent la performance de notre sélection Offensive

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 20 mai 2022

La stratégie audacieuse que nous avons mis en place au sein de notre sélection Offensive s'est révélée payante. En ayant décidé de miser, dès la fin de 2021, sur le secteur énergétique et sur les matières premières notre objectif était de tirer profit de la hausse du prix de produits de base. Les premiers signes de tensions étaient en effet déjà perceptibles bien avant le début de la guerre en Ukraine. Ces choix très opportunistes diffèrent de ceux que nous avons menés dans les sélections Défensive et PEA/ISR, où nous avons surtout chercher à réduire notre vulnérabilité à la baisse des marchés en augmentant la part des liquidités.

Dans notre sélection Offensive, nous nous sommes au contraire efforcés de mobiliser environ 50% de notre actif sur des sociétés situées en avance du cycle de production, bien placées pour tirer le meilleur parti des tensions inflationnistes et des craintes de pénurie sur certains produits essentiels. Les performances sont donc au rendez-vous, à la fois sur le court et le long terme. Sur une période de trois mois, notre portefeuille ne cède que 5,8%, comparé à un recul de près de 9,5% de l'indice CAC 40. Sur un an, il gagne 11,5% (+ 0,2% de hausse seulement pour le CAC 40). L'écart le plus spectaculaire est obtenu sur 5 ans, avec un gain de 40%, alors que l'indice de référence des valeurs françaises s'adjuge 19,3%.

laskine

laskine

laskine

Avec neuf valeurs représentatives du secteur de l'énergie sur un total de seize lignes de titres, le caractère offensif du portefeuille ne fait aucun doute. Les plus grosses positions sont tenues par de grands groupes pétroliers européens, comme l'italien ENI et l'espagnol Repsol, qui bénéficient à plein de l'envolée du prix du baril de pétrole et plus encoe du mètre cube de gaz. La junior compagnie pétrolière Maurel & Prom est également présente. Figurent aussi des groupes parapétroliers, comme Vallourec et CGG, portés par le réveil de la demande de services d'exploration pétrolière, après de très longues années de sous-investissement dans le secteur. Nous avons par ailleurs sélectionné GTT (Gaztransport & Technigaz), une société spécialisée dans la réalisation de valves destinées au transport maritime du GPL, le gaz liquéfié qui nécessite de disposer d'équipements spécifiques capables de résister à de très fortes pressions.

Assystem est une société de services informatiques présente dans de nombreux secteurs d'activité, mais elle dispose d'une expertise historique dans le domaine de la gestion des centrales nucléaire. Une activité aujourd'hui très demandée dans de nombreux pays, notamment en France avec le retour en force de l'atome dans le « mix-énergétique ». Les actions Eramet, acquises le 20 janvier dernier, sont de leur côté très recherchées en raison du fort renchérissement du prix des métaux non ferreux. Notre dernière acquisition est intervenue, ce mardi 17 mai. Il s'agit de l'achat de 1000 actions Engie, un des leaders mondiaux de la distribution d'électricité et de gaz naturel, également présent dans les énergies renouvelables. Le titre, qui est longtemps resté à la traîne du secteur énergétique, s'est nettement réveillé cette semaine avec la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement par la direction des perspectives bénéficiaires du groupe

Les autres valeurs de notre sélection Offensive enregistrent elles aussi de bonnes performances. C'est le cas de l'opérateur boursier Euronext, du laboratoire d'analyses Eurofins Scientific, du spécialiste de l'armement Thales, de la société des Bains de Mer de Monaco et de la société de services informatiques Aubay. Dans le même secteur, Capgemini a moins bien résisté à la baisse, mais nous conservons la position qui n'excède pas 4.600 euros. Depuis le renforcement de nos positions sur le fabricant européen de semi-conducteurs STMicroelectrioncs, le 16 mars dernier, le titre fait du sur-place, mais nous maintenons aussi cette valeur qui affiche une plus-value de 85% depuis son entrée en portefeuille fin octobre 2019.

Notre stratégie pour les semaines à venir : les derniers arbitrages ont permis de bien mettre le portefeuille en phase avec les secteurs aujourd'hui les plus recherchés de la cote européenne. Nous n'avons a priori pas prévu de procéder à de gros changements dans les semaines à venir. Les tensions liées à un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande d'énergie ont de fortes chances de rester d'actualité au cours des prochains mois. Les rotations sectorielles doivent surtout être menées avec la plus grand prudence. Le passage fin 2021 d'un portefeuille très orienté vers les valeurs technologiques à une large prédominance de titres liés au secteur de l'énergie ne s'est pas fait en un jour. Il est intervenu sur une période de près de six mois. Les tensions inflationnistes actuelles et les conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie n'ont pas fini de déstabiliser, à la fois les perspectives de croissance en Europe et les marchés financiers. Sans un retour à une meilleure visibilité, il paraît imprudent de se lancer dans un virage significatif de notre stratégie d'allocation d'actifs.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine