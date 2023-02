Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Les valeurs européennes prennent leur revanche sur Wall Street information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 17/02/2023 à 09:57









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 17 février 2023 Le CAC 40 a dépassé ce jeudi, en séance, sont plus haut historique atteint le 5 janvier dernier. Il a finalement clôturé la séance à 7 366,16 points, marquant une progression fulgurante de 13,7%. Qui aurait parié sur une telle envolée de l'indice phare de la Bourse de Paris à près d'un an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ? Comment expliquer une telle assurance de la part des détenteurs de capitaux dans un monde marqué par un retour fulgurant de l'inflation, par des taux d'intérêt en forte hausse et un manque complet de visibilité sur les perspectives de l'économie mondiale ? Autre surprise de taille, ce n'est pas cette fois la Bourse américaine qui bat des records, mais bien les valeurs européennes qui font, avec une hausse de 12,73% depuis le 1er janvier pour l'indice EuroStoxx50, nettement mieux que tous les indices de valeurs à Wall Street. Les mauvaises langues diront que les investisseurs, qui ont dans leur grande majorité largement raté la hausse, se ruent sur le marché avec l'énergie des désespérés prêts à prendre tous les risques pour avoir eux aussi leur part du gâteau. La réalité c'est que nous entrons dans une période de plus grande « normalité », un monde dans lequel les bonnes nouvelles sont appréciées à leur juste valeur et les mauvaises suscitent une méfiance bien compréhensible. Laskine Souvenons-nous, il n'y a encore pas si longtemps le marché vivait sous le régime du « bad news is good news ». Toutes les bonnes nouvelles liées à la bonne santé de l'économie étaient considérées comme de mauvaises nouvelles puisqu'elles risquaient d'inciter les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt et à déstabiliser les marchés financiers. A l'opposé tout ralentissement de la croissance était bien accueilli pour la simple raison qu'elle constituait une incitation à la baisse des taux directeurs. Aujourd'hui, les choses sont peut-être en train de changer. Les investisseurs ont pris acte des dernières déclarations des banquiers centraux selon lesquelles les taux d'intérêt vont devoir rester élevés plus longtemps que prévu pour faire face à une hausse des prix toujours aussi forte. Mais ils ont aussi salué les signes de plus en plus visibles de fermeté de la croissance de part et d'autre de l'Atlantique. Le fait que l'économie mondiale va sans doute réussir à éviter la terrible récession que nous prévoyaient la plupart des économistes constitue évidemment une vraie bonne nouvelle pour la Bourse. Tant pis s'il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir les taux d'intérêt refluer. Les résultats d'entreprise se révèlent par ailleurs plutôt solides et aucun discours défaitiste n'a accompagné les dernières publications. Laskine La sur-performance récente des places européennes par rapport à Wall Street, s'explique aussi par l'important retard qu'elles avaient accumulé l'an dernier par rapport à Wall Street. Alors que tout le monde pensait que l'Europe serait gravement impactée par la guerre en Ukraine, le fait que l'activité résiste plutôt bien sur le Vieux continent ne peut que bénéficier à l'ensemble de la cote européenne. Laskine Nos portefeuilles ont bien profité de la hausse, mais ils ne parviennent pas à faire mieux que les indices depuis le début de l'année. Comme le montrent les graphiques ci-contre le Défensif affiche une progression de 11,84% depuis le 1er janvier et l'Offensif 11,29%. Sur trois ans, le Défensif fait ressortir un gain de 19,6% comparé à +21% pour le CAC 40. L'Offensif fait un peu mieux avec 22,5% de hausse. Le portefeuille Monde est en augmentation de 11,08% depuis le 1er janvier, mais il fait jeu égal avec l'indice Eurostoxx 50 sur trois ans. Notre seule véritable déception se situe au niveau de notre sélection ISR/PEA orientée vers l'investissement responsable qui ne progresse que de 7,10% depuis le début de l'année. Ce score très inférieur à la moyenne du marché s'explique par la forte présence dans les indices de valeurs liées aux secteurs de l'énergie, de la finance et de l'automobile peu prisées par les agences de notation spécialisées dans l'investissement durable. Notre stratégie pour les semaines à venir : nous avons procédé ces derniers jours à plusieurs arbitrages allant dans le sens d'une réduction des valeurs technologiques dans les portefeuilles (vente d'Atos et de STMicroelectronics dans le portefeuille Offensif et du tracker Amundi ETF Nasdaq 100 dans la sélection Monde/PEA). Ces opérations ont été motivées par la hausse récente des taux d'intérêt qui pénalise les valeurs technologiques en jouant négativement sur leurs niveaux de valorisation. Nous avons en revanche renforcé la part des valeurs bancaires favorisées par la montée des rendements obligataires. Cette stratégie nous a conduit à acheter, comme annoncé dans nos dernières alertes « arbitrages », des actions BNP Paribas dans les portefeuilles Défensif et Offensif. Nous avons aussi renforcé la part du tracker Lyxor Euro Stoxx Banks dans la sélection Monde, en remplacement de l'ETF Nasdaq 100. De nouvelles tensions sur les taux d'intérêt nous inciteraient à poursuivre dans ce sens. Le contexte d'une meilleure tenue de l'activité en Europe et du redémarrage de la croissance en Chine, nous incite désormais à regarder de plus près les valeurs industrielles, aéronautiques et les producteurs d'énergie, notamment dans le secteur pétrolier dont nous nous sommes retirés en début d'année. Les résultats publiés par les sociétés appartenant à ces différents secteurs se sont révélés plutôt satisfaisants, ces publications devraient inciter les analystes financiers à revoir à la hausse leurs objectifs de cours sur toutes ces valeurs . Bonne lecture à tous et bon week-end. Roland Laskine

