Les portefeuilles de Roland Laskine : les stratégies axées sur la recherche de qualité se révèlent plus performantes que la spéculation

Le 28 avril 2023

Les entreprises ont fait le job ! Les publications de résultats dans l'ensemble plutôt solides, et conformes aux attentes des analystes financiers, ont une fois de plus sauver la tendance qui était, en début de semaine, bien mal partie sur la plupart des grandes places boursières mondiales. La persistance d'une inflation toujours élevée, la récente remontée des taux d'intérêt et la multiplication des signes de ralentissement de la croissance, notamment aux Etats-Unis, ont été momentanément reléguées au second plan par les bonnes nouvelles en provenance des sociétés cotées. Au final, l'indice CAC 40 a fléchi, mais il est parvenu à se maintenir autour de 7500 points à la clôture de jeudi.

La cote a bien résisté, mais compte tenu des forts niveaux de valorisation atteints par les actions, il nous est apparu opportun de prendre quelques bénéfices dès le début de la semaine. Les ventes bénéficiaires auxquelles nous avons procédées ont essentiellement concerné le portefeuille Défensif et ont porté sur les valeurs ayant accumulées de grosses plus-values, notamment Hermès International qui a progressé de 36% depuis le 1er janvier, L'Oréal (+30%) et LVMH (+29%). Plutôt que de prendre le risque de subir une baisse sur ces valeurs très présentes dans le portefeuille, nous avons décidé d'extraire entre un quart et un tiers de profits accumulés sur ces trois titres. Les positions trop tardives prises sur EssilorLuxottica, alors que le titre avait déjà beaucoup monté, ont en revanche été intégralement liquidées en milieu de semaine à un prix proche des cours d'achat. Le portefeuille Défensif, qui affiche une progression de 11% depuis le début de l'année, a aussi bénéficié des dividendes versés sur chacun de ces titres, sans que ces distributions n'aient pesé sur la valeur des actions concernées. Nous avons, dans ce portefeuille, continué à alléger les positions sur les actions Euroapi qui a énormément déçu depuis la découverte de disfonctionnements dans une importante usine située en Europe de l'Est à Budapest. Sur cette ligne, notre position a été ramenée à 670 titres. Une erreur sur le prix de vente constatée dans la passation de l'ordre du 24 avril nous a cependant contraint à annuler l'opération et à procéder à un nouvel ordre de vente au bon prix (cf note ci-dessous).

Laskine

Le portefeuille Offensif composé de valeurs plus industrielles, moins tournées vers la croissance, a continué de largement sous-performer le CAC 40. Nous avons allégé les positions sur les Stellantis et STMicroelectronics très attaqués ces derniers temps, mais le retard du portefeuille par rapport au marché s'est encore accentué. Même chose pour le portefeuille Monde et l'ISR/PEA.

Au total, il ressort clairement que les stratégies d'investissement axées sur la recherche de qualité se révèlent les mieux adaptées au contexte boursier que nous connaissons aujourd'hui. Sur un marché devenu plus volatile, soumis à de fortes incertitudes liées à l'évolution de l'inflation et aux perspectives de croissance, les investisseurs ont préféré privilégier des valeurs offrant une bonne visibilité et une forte résilience des marges face à la hausse des prix des matières premières. Avec, durant les quatre premiers mois de l'année, une concentration importante de valeurs de luxe, notre portefeuille Défensif a bien répondu à ces attentes.

Laskine

Contrairement à ce que pensaient de nombreux analystes, ce ne sont pas les valeurs les plus faiblement valorisées qui ont été le plus recherchées, mais au contraire les plus chères. Loin d'être pénalisées par des valorisation devenues parfois extravagantes, ces dernières ont encore renforcé leur avance sur le marché américain puisqu'elles se traitent aujourd'hui sur la base de près de 22 fois les bénéfices attendus pour l'année en cours, contre seulement 7,4 fois pour les sociétés dites « values » très vulnérables aux fluctuations de la conjoncture. Cet écart de 1 à 3 entre les valeurs de croissance et les « values » est considéré comme historique à Wall Street. En Europe, les écarts sont moins importants, mais les sociétés de croissance se paient aujourd'hui en moyenne un peu plus de deux fois plus cher que les valeurs cycliques (18 fois les résultats estimés pour les premières et 8,3 fois les autres). La fuite des investisseurs vers les sociétés les plus solides de la cote s'explique par le climat globalement anxiogène et la crainte d'un ralentissement de l'activité plus fort que prévu.

Quelle stratégie pour le mois à venir : le sous-investissement des portefeuilles, avec une forte proportion de liquidités, ne leur permet pas pleinement profiter des phases d'accélération de la hausse des cours. Il nous semble cependant que la ruée des investisseurs sur un nombre très restreints de sociétés appartenant aux secteurs du luxe ou de la technologie n'est pas tenable sur le moyen/long terme. La correction boursière intervenue en début de semaine pourrait constituer le signal d'un changement de configuration du marché, avec un coup d'arrêt plus rapide qu'attendu de la dynamique haussière. Les prises de bénéfices, que nous avons réalisées au cours de ces derniers jours, nous ont permis d'engranger une partie non négligeable des plus-values latentes dont disposaient les portefeuilles. Les positions restantes devraient être maintenues au niveau actuel dans les semaines à venir.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Note : nous avons dû corriger une erreur survenue le 24 juillet sur la vente de 330 actions Euroapi passée à un prix très supérieur au cours de ce jour. La plus-value de 30.647,66 euros réalisée sur cette opération a été annulée et la vente a été rétablie au prix de 10,879 euros correspondant au cours d'Euroapi le 24 avril un peu plus d'une heure après l'ouverture du marché.