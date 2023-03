Les portefeuilles de Roland Laskine : Les sociétés disposant d’un bon « pricing power » creusent l’écart en Bourse

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 3 mars 2023

A plus de 7.320 points, ce matin à l'ouverture de la séance, l'indice CAC 40 est de nouveau proche de ses plus hauts niveaux : +12,5% depuis le début de l'année, +42% sur 5 ans et un quasi doublement sur 10 ans. Où est la crise ? De quoi parle-t-on à longueur de journée sur les ondes, dans nos journaux et à la télévision ? La hausse des taux d'intérêt qui aurait dû faire fuir les investisseurs les plus téméraires (3,2% sur les emprunts d'état français à 10 ans et plus de 4% sur les Fed Funds américains de même durée) ne semble plus effrayer personne. L'inflation pointe toujours à 8,5% en rythme annuel dans la zone euro. La hausse des prix a certes légèrement ralenti, mais de tels niveaux ont tout pour pénaliser les actions sensibles à la hausse des rendements obligataires.

Au premier abord, les perspectives de croissance économique attendues pour cette année autour de 0,9% dans la zone euro n'ont également rien de réjouissant pour les boursiers. Sans croissance forte, il paraît en effet difficile d'espérer des miracles du côté de l'activité et des profits des entreprises. Avec de telles perspectives, on se demande, là aussi, d'où vient l'appétit des investisseurs pour les actions ?

Laskine

La réponse à cette question se trouve dans l'extraordinaires vitalité des sociétés du CAC 40 qui publient des résultats historiques, à contre-courant de la morosité ambiante que perçoit l'immense majorité de nos concitoyens. Toutes n'ont pas encore annoncé leurs performances annuelles, mais le millésime 2022 s'annonce déjà comme tout à fait exceptionnel, avec 140 milliards de profits attendus. Un chiffre record en hausse de près de 30% par rapport à l'année précédente. Fait tout à fait inédit, aucun des grands groupes présents dans l'indice de la Bourse de Paris n'a vu son chiffre d'affaires reculer. Les observateurs avisés savent que le CAC 40 composé de nos plus beaux fleurons industriels et des services n'est pas représentatif de la réalité française. Tous ces groupes réalisent l'essentiel de leur activité hors de l'Hexagone, ils sont situés sur des secteurs d'activité à forte valeur ajoutée et ont surtout la capacité d'imposer les hausses de prix nécessaires à la préservation de leurs marges. Cela, en dépit de la hausse des matières premières et des coûts sur toute la chaîne de production. C'est ce que les anglo-saxons appellent le « pricing power ».

Laskine

Ce positionnement exceptionnel permet à ces heureux élus de traverser sans grand dommage la crise que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est donc pas un hasard si figurent en tête des plus fortes hausses depuis le début de l'année, tous nos champions du « pricing power » : STMicroelectronics dans les semi-conducteurs, Publicis très présent dans la communication digitale des entreprises, Saint-Gobain et Legrand dans les matériaux de construction les plus avancés, Alstom dans le ferroviaire. Sans oublier Kering, LVMH et Hermès International dans le luxe.

Les constructeurs automobile Renault et Stellantis ne font pas parti des acteurs traditionnellement les mieux placés dans le domaine du « pricing power », mais le contexte actuel de pénurie et de perturbation de la production dans le secteur automobile leur permet d'imposer leur prix à une clientèle à la recherche de nouveaux modèles. BNP Paribas est de son côté favorisé, comme tous les acteurs bancaires, par la hausse des taux d'intérêt et un groupe de distribution de la taille de Carrefour parvient à répercuter toutes les hausses de prix. L'inflation a même pour effet de mécaniquement augmenter le chiffre d'affaires des grands acteurs de la distribution.

Nos portefeuilles Défensif et Offensif, presque exclusivement composés de valeurs du CAC 40, captent ainsi l'essentiel de la hausse de l'indice de référence de la Bourse de Paris avec des gains respectifs de 10,72% et 10,91% depuis le 1er janvier. Le Défensif est très surpondéré par les valeurs du luxe et les financières. L'Offensif est encore plus présent dans le domaine financier (banque et assurances), avec six valeurs appartenant à ce secteur sur les onze que compte le portefeuille. La forte orientation de la sélection Monde/PEA vers le secteur financier, avec la prédominance des ETF Lyxor Euro Stoxx Banks et Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance, conduit à une progression de 10,89% de la performance sur les deux premiers mois de l'année.

Laskine

Notre stratégie pour les semaines à venir : le retard de nos portefeuilles d'un peu plus de 2 points de pourcentage par rapport aux CAC 40 s'explique par notre volonté de conserver un certain volant de liquidités. L'objectif est de ne pas exposer l'ensemble de l'actif à un marché qui risque de se retourner à tout moment en cas de tensions excessives sur les taux d'intérêt. A l'issue des deux premiers mois de l'année, il ressort que la bonne attitude aurait été de rester investi à 100%, mais dans un contexte boursier qui demeure incertain il nous est apparu prudent de ne pas jeter toutes nos forces dans la bataille. Notre stratégie ne consiste pas à chercher à battre les indices sur le court terme et en toutes circonstances, mais à capter l'essentiel de la hausse en minimisant la volatilité. Nos choix de valeurs orientés vers de grands groupes du CAC 40 disposant d'une bonne capacité de protection de leurs marges et présents dans des zones géographiques en expansion se révèlent pertinents. Nous regrettons en revanche d'être passé à côté de nos deux constructeurs automobiles français, Stellantis et Renault. Nous avons vu que nos deux champions nationaux du secteur ne correspondent pas tout à fait à la définition des sociétés à fort « pricing power », mais ils bénéficient d'un contexte très favorable. Stellantis, issu de la fusion entre Peugeot et le groupe Fiat Chrysler Automobiles très implanté aux Etats-Unis, impressionne par la solidité de ses performances opérationnelles (un profit net 2022 en hausse de 16% et une marge opérationnelle de 13%). Nous suivons le titre avec intérêt. Après l'excellent parcours du titre en février, nous guettons une consolidation qui nous permettrait de nous placer dans de bonnes conditions, dans l'optique d'une poursuite du rattrapage de cette valeur encore faiblement valorisée.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine