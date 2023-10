Les portefeuilles de Roland Laskine : les rendements servis sur les obligations séduisent plus que par les actions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 20 octobre 2023

La prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, disait Pierre Dac. Fort de cet enseignement, nous préférons rester pragmatiques. Notre sentiment est que l'envolée des taux d'intérêt à 10 ans en direction des 5% aux Etats-Unis ne permet pas aux marchés d'actions de durablement repartir de l'avant. Avec de telles rémunérations sur les placements sans risque et sur une période aussi longue, les investisseurs n'ont aucune raison de se ruer sur les actions d'entreprises. Celles-ci manquent de visibilité sur leurs perspectives de croissance, ainsi que sur leurs capacités de rémunération des actionnaires. Le même raisonnement s'applique sur les actions européennes, encore plus vulnérables au renchérissement du prix du pétrole et aux pressions inflationnistes. Après les récentes baisses de cours intervenues de part et d'autre de l'Atlantique, un rebond technique est envisageable, mais sa portée risque d'être limitée.

Toute la difficulté réside dans le fait que les taux d'intérêt ne montent pas seulement par peur de voir les banques centrales relever leurs taux directeurs pour lutter contre l'inflation. Même s'il n'est pas impossible que nous assistions à une nouvelle hausse avant la fin de l'année, le processus de resserrement monétaire touche à sa fin. Les conditions de financement ont suffisamment été relevées de part et d'autre de l'Atlantique pour ralentir la hausse des prix. Les taux d'intérêt à 10 ans qui servent de référence en Bourse dépendent de l'offre et de la demande, ils sont librement fixés par le marché en fonction de ses propres anticipations. Or aujourd'hui, les investisseurs pensent que l'inflation est partie pour durer quelle que soit l'action des banques centrales. Ils s'inquiètent surtout de l'endettement astronomique des états, en tête desquels se trouvent les Etats-Unis. Les détenteurs de capitaux demandent donc une prime de risque de plus en plus élevée pour accepter de continuer de financer les déficits. Le marché obligataire est en train d'échapper du contrôle des banques centrales pour revenir, comme cela a toujours été le cas, entre les mains des opérateurs du marché.

L'exemple français est édifiant : aux alentours de 3,55%, la rémunération des emprunts d'Etat à 10 ans est loin de celle en vigueur aux Etats-Unis, mais sa remontée a été tout aussi vertigineuse, puisque ce taux approchait le zéro absolu au début de 2022. La hausse du rendement des emprunts français n'est plus seulement alimentée par la crainte de voir la BCE durcir une nouvelle fois ses conditions financières, elle s'explique aussi par l'inquiétude que suscite le dérapage constant des déficits publiques, à un moment où le ralentissement de la croissance ne permet plus d'espérer une progression équivalente des recettes fiscales de l'Etat. Ce sont ces différents éléments qui expliquent la baisse récente des marchés : -5,5% pour le CAC 40 au cours des trois derniers mois de l'année (à la clôture de jeudi) et -6,1% pour l'EuroStoxx50.

Dans ce contexte, nos portefeuilles résistent à la baisse des indices. Comme nous l'expliquions la semaine dernière, le Défensif qui s'était jusqu'à présent très bien comporté a été durement affecté par l'effondrement de 60% d'Euroapi. Sur trois mois, il perd 5,01%, ce qui est beaucoup mais le recul est inférieur à celui du le CAC 40 (-6,48%). Les sélections Monde composé d'ETF internationaux et ISR/PEA continuent de faire preuve d'une très belle résistance, avec un repli limité à 0,82 et 1,35%. Le portefeuille Offensif, plus exposé au marché, perd de son côté 4,64% sur la même période. Cette semaine nous avons intensifié notre stratégie de réduction des positions. Ce jeudi nous avons vendu, au sein du portefeuille Défensif, 800 actions Orange représentant la moitié de la position sur cette valeur et avons liquidé la ligne Bouygues, au prix d'une très légère moins-value de 105,6 euros. Les dégagements ont été plus important dans le portefeuille Offensif, avec la liquidation des lignes Alten et Saint-Gobain qui commençaient à virer au rouge. Prise de bénéfices sur 200 des 500 actions Michelin que nous détenions et forte réduction des positions prises sur STMicroelectronics (100 titres vendus) et Soitec (25 vendus) dans le secteur des semi-conducteurs actuellement très chahuté en Bourse. Vente, enfin, de 70 Dassault Systèmes dans le secteur des logiciels industriels.

Notre stratégie pour les semaines à venir : les récents désengagements auxquels nous avons procédés ont fortement renforcé le caractère défensif de l'ensemble de nos portefeuilles. Les liquidités représentent désormais entre 50 et 60% de l'actif, selon nos différentes sélections. Le choix d'une telle configuration très est l'apanage des investisseurs particuliers qui ne sont tenus à aucune contrainte règlementaire. Ce n'est pas le cas des gérants de fonds qui sont obligés de respecter les engagements pris auprès de leurs clients consistant à maintenir une composition de portefeuille conforme à un indice de référence déterminé. Cette contrainte oblige la plupart d'entre eux à rester très largement investis, y compris en période de baisse. Les choix stratégiques que nous avons choisis sont bien adaptés à l'entrée progressive dans le marché baissier que nous connaissons aujourd'hui. Si le repli amorcé fin juillet se poursuit dans les semaines à venir, nos portefeuilles devraient continuer de bien résister à la baisse. Le repli de 5 à 6% des grands indices européens au cours des trois derniers mois n'est pas négligeable, mais nous sommes loin des phases de correction qu'ont connues les actions au cours des périodes précédentes, avec des chutes plus proches de 10 à 20%. En revanche, si les marchés repartent franchement à la hausse, cette stratégie risque de nous tenir à l'écart d'un rebond dont nous ne profiterions que très partiellement. Pour boursier actif, rien n'est plus frustrant que de passer à côté d'une hausse, si modeste soit-elle ! Cependant, comme nous l'expliquions au début de ce point hebdomadaire, nous avons la conviction que les marchés d'actions ne seront pas en position de franchement repartir de l'avant tant qu'un reflux significatif des taux d'intérêt ne sera pas perceptible. Le plus grand danger pour les marchés serait que les opérateurs cherchent à tester le seuil des 5% pour les rendements à 10 ans aux Etats-Unis et pourquoi pas les 4% sur les OAT français. Si ce devait être le cas, nous ne ferions pas l'économie d'une correction de plus grande ampleur sur les marchés. Nous restons donc fidèles à notre stratégie qui consiste à rester extrêmement prudents tant que la décrue des taux d'intérêt ne sera pas entamée.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine