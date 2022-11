Les portefeuilles de Roland Laskine Les marchés passent de « l’hyper-crise » à une situation en voie de normalisation

Le 18 novembre 2022

La consolidation des marchés à laquelle nous avons assistée en milieu de semaine s'est révélée de faible ampleur au regard du fort rebond intervenu depuis la mi-octobre. En Bourse, personne n'a la faiblesse de penser que nous sommes sortis d'affaire, mais la publication de plusieurs statistiques montrant que le pic d'inflation a peut-être été franchi aux Etats-Unis était le signal que tout le monde attendait pour revenir à l'achat. Ce sentiment que le pire de la crise est désormais derrière nous a conduit à une flambée des cours: +8,4% à la clôture de jeudi pour l'indice CAC 40 sur un mois et +11,2% pour le Dow Jones.

Pour un investisseur individuel, toute la question est de savoir comment il convient de se positionner sur ce marché qui semble monter trop vite, sans se soucier des difficultés à venir dans les prochains mois. Alors que nous étions attachés pendant toute la baisse à protéger en priorité le capital investi, nous avons été, nous aussi, pris de court par l'ampleur du rebond. Toute notre stratégie a donc consisté à progressivement repositionner les portefeuilles pour tenir compte des nouvelles conditions de marchés.

Notre sentiment est qu'il faut désormais adapter les portefeuilles, non plus à une situation « d'hyper-crise » provoquée par l'envolée du prix de l'énergie et la guerre en Ukraine, mais à un marché en voie de normalisation marqué par une inflation plus contenue, mais partie pour s'installer dans la durée. Il faut s'attendre à une croissance des profits des entreprises moins élevée qu'auparavant, en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de taux d'intérêt plus élevés. Même si les prochaines hausses des taux directeurs de la Fed devraient être moins importantes (50 points de base en décembre, au lieu de 75 points précédemment), le resserrement monétaire n'est pas terminé. Les économistes de JP Morgan tablent sur une hausse totale de 100 points de base du taux centrale de la Fed qui pourrait culminer à 5% en juin 2023. Ils anticipent aussi une « légère récession » au second semestre de l'année prochaine. En Europe, les hausses de taux d'intérêt seront également substantielles et les risques de récession sont sans doute plus importants.

Pour nous adapter à cette nouvelle configuration de marché, nous avons renforcé la part des valeurs financières dans le portefeuille Défensif avec de nouveaux achats sur BNPParibas et Axa favorisés par la hausse des taux d'intérêt. Les positions sur le secteur de l'énergie ont été renforcées avec Engie et, dans le secteur du luxe, avec LVMH et Hermès International. Euronext fait également son retour, avec 250 actions achetées. Les titres Sartorius Stedim, moins portés par le retournement haussier, ont été vendus. Sur un an glissant notre sélection Défensif affiche ainsi un recul limité à 5,86%, légèrement supérieur à celui du CAC 40 (- 4% sur la même période). Avec un repli de 0,68% sur 12 mois, le portefeuille ISR/PEA est de son côté proche l'équilibre sur la même période. Notre sélection d'ETF Monde éligible au PEA a été plus orientée vers les valeurs financières avec l'entrée du tracker Lyxor Eurostoxx 600 Banks bien placé pour profiter d'une poursuite de la hausse des taux d'intérêt. Nous avons par ailleurs coupé la position prise sur le tracker Lyxor Europe 600 Healthcare. Celle-ci a été remplacée par un tracker Dax 40 et un autre sur le CAC 40, ces produits étant mieux adaptés pour capter la dynamique actuelle des marchés.

La sous-performance de la sélection Offensive (-15,4% sur 12 mois glissants) est largement imputable à la prédominance de valeurs pétrolières et liées aux matières premières. Leur part a été réduite au profit, là aussi, des valeurs financières, avec BNP Paribas, les assureurs Axa et Allianz, ainsi que le réassureur allemand Munich Re. Le constructeur automobile bavarois BMW et le spécialiste d'outre-Rhin des logiciels de gestion SAP ont également fait leur entrée cette semaine. Dans le secteur pétrolier, les actions Maurel & Prom et CGG ont été vendues. Nous avons aussi pris nos bénéfices sur GTT. Une partie des fonds ont été affectés à l'achat d'actions Technip Energies. Dans le secteur de l'énergie électrique, la ligne Engie a été renforcée.

Quelle stratégie pour les semaines à venir : comme nous l'avons indiqué, il nous semble que nous sortons d'une configuration de marché « d'hyper crise » pour aller vers une situation en voie de normalisation. Cette évolution ne signifie pas que la vie boursière va redevenir le long fleuve tranquille qu'elle a été du temps où les banques centrales se tenaient au chevet de la croissance et des marchés financiers. Si les actions repartent à la hausse ce n'est pas parce que tous les voyants sont au vert, mais parce que les investisseurs sont pris de court par une hausse qu'ils n'ont pas vu venir. Et… qu'ils ne veulent en aucun cas laisser passer. A quelles semaines de la fin de l'année, tous les gérants de fonds s'empressent de revenir à l'achat pour améliorer leurs performances. Nous participons largement au mouvement en ayant pris pour option de privilégier les valeurs capables de s'accoutumer à une inflation désormais incontournable et à des taux d'intérêt qui n'ont pas fini de progresser. Nous gardons aussi en tête que les prévisions de résultats des entreprises pour l'année 2023 vont être révisées à la baisse et qu'il faut continuer de privilégier les sociétés capables de défendre leurs marges (celles qui disposent du fameux « pricing power »). Toutes ces contraintes nous incitent à nous intéresser aux valeurs financières, aux grands groupes de la cote allemande les mieux placées pour profiter d'une inflation moins forte, notamment sur les coûts des matières premières, aux producteurs d'énergies et aux valeurs de croissance, comme celles du luxe et des produits haut-de-gamme, capables de tenir leur prix auprès de la clientèle.

