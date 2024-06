Les portefeuilles de Roland Laskine : les investisseurs vont devoir apprendre à se passer de chaperon

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La Bourse « cocooning », avec des banques centrales qui chouchoutent le marché en lui promettant des taux d'intérêt toujours plus bas, est terminée. Fini aussi, les efforts budgétaires colossaux consentis par les états pour soutenir la croissance par le « quoi qu'il en coûte ». Le repli des marchés intervenu cette semaine dans la zone euro et les hésitations de Wall Street à l'exception des valeurs technologiques du Nasdaq, marquent un dur retour aux réalités. Pour rebondir, les marchés vont devoir s'appuyer sur des arguments nettement plus convaincants qu'auparavant.

L'inflation est certes en train de progressivement reculer de part et d'autre de l'Atlantique, mais les avancées ne sont pas assez rapides pour assurer la décrue rapide des taux d'intérêt sur laquelle comptaient encore récemment les opérateurs. Aux Etats-Unis, la progression des prix à la consommation est certes revenue à 3,3% au cours du mois de mai, contre 3,4% en avril, mais les responsables de la Fed ont indiqué qu'on ne peut désormais plus compter que sur une seule baisse des taux directeurs cette année, contre les deux ou trois précédemment attendues. Dans la zone euro, la BCE a fait un geste début juin, mais il ne faut plus rien attendre avant la fin de l'année ou le début de 2025. De toute manière, quel que soit le processus d'assouplissement monétaire, les prévisions s'orientent toutes vers des taux directeurs situés autour de 3% à fin 2025 et de 2,5% dans la zone euro. On est loin des conditions ultra-accommodantes en vigueur jusqu'au début de 2022.

La Bourse « cocooning », avec des banques centrales qui chouchoutent le marché en lui promettant des taux d’intérêt toujours plus bas, est terminée.

Du côté des dépenses budgétaires qui soutiennent l'activité depuis la crise du Covid, le rideau est également baissé. Avec une dette publique de près de 31 000 milliards de dollars aux Etats-Unis et 3 000 milliards d'euros pour la France (entre 7 000 et 8 000 milliards en comptant les engagements hors bilan, notamment dans le secteur de la retraite), les marchés ne peuvent plus compter sur la générosité du contribuable pour financer la croissance à crédit. Privée de soutien public, dans un contexte de ralentissement du commerce mondial, la croissance est en train de caller. Celle-ci est tombée à 1,3% au premier trimestre aux Etats-Unis et à 0,3% dans la zone euro. La récession que de nombreux économistes redoutaient devrait pouvoir être évitée, mais il n'est pas sûr que l'activité soit suffisante pour maintenir en l'état les prévisions de progression des bénéfices des entreprises (autour de 10% à Wall Street et 6% de ce côté-ci de l'Atlantique). Inutile de préciser que la situation s'est largement dégradée à la Bourse de Paris dès lundi matin avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, avec une chute de 3,67% de l'indice CAC 40 sur une semaine à la clôture de jeudi, nettement plus prononcée que le recul en Europe (-2,29% pour l'indice EuroStoxx 50).

Dans ce contexte, nous n'avons pas hésité à fortement diminuer les positions sur l'ensemble de nos portefeuilles dès mardi, ce qui nous a permis d'amortir le fort repli de l'indice CAC 40 intervenu cette semaine. Nous avons réduit notre exposition au secteur financier en vendant nos actions de l'assureur Axa et en coupant la moitié notre ligne BNP Paribas. Vente également de 330 actions du groupe de défense et sécurité Thales, de 1000 actions du distributeur de matériel électrique Rexel et de 1000 Getlink (ex-Eurotunnel). Nous avons par ailleurs diminué d'un tiers environ l'ensemble des lignes de titres de notre sélection ISR/PEA.

Nous avons réduit notre exposition au secteur financier en vendant nos actions de l’assureur Axa et en coupant la moitié notre ligne BNP Paribas.

Ce jeudi, nous avons poursuivi nos cessions, avec la vente de 1200 actions Engie et 200 Pernod Ricard dans le portefeuille Défensif. Dans l'Offensif, vente de 300 Alstom et cession de la totalité de la position prise sur le groupe d'assurance belge Ageas. Ces cessions ont pour but de réduire la vulnérabilité des portefeuilles à un risque de poursuite de la baisse. La réactivité dont nous avons fait preuve au cours de ces dernières semaines dans le portefeuille Offensif, en multipliant les arbitrages pour tenter de coller à l'évolution des marchés, a porté ses fruits puisque sur les trois derniers mois correspondant au début de la correction sur les valeurs françaises, celui-ci a progressé de 1,34%, comparé à un repli de 5,28% de l'indice CAC 40. Notre sélection de fonds socialement responsables éligibles aux critères ISR fait encore mieux avec un gain de 2,68% sur la même période. Le portefeuille Défensif, plus orienté vers des valeurs de croissance aujourd'hui très attaquées, se révèle en revanche plus décevant, puisqu'il ne résiste pas à la baisse avec un recul de 3,94% sur les trois derniers mois.

Quelle stratégie d'investissement jusqu'au deuxième tour des élections législatives du 7 juillet ? Les valeurs françaises vont rester chahutées jusqu'à cette date tant les interrogations sont grandes sur l'issue du scrutin. L'instabilité risque surtout de se poursuivre au-delà, si une majorité claire et non hostile aux marchés financiers ne parvient pas à se dégager des urnes. Compte tenu du caractère très international des grands groupes représentés dans l'indice phare de la Bourse de Paris, les valeurs françaises n'ont pas vocation à sous-performer indéfiniment le marché européen, mais les semaines à venir s'annoncent délicates. Les analystes de Citibank qui se sont penchés sur les conséquences boursières de la dissolution de l'Assemblée nationale ont prévu dès le début de la semaine dernière une volatilité accrue sur le marché français, notamment dans le secteur financier et dans celui de l'énergie. Le recul actuel des marchés ne se limite cependant pas à l'incertitude électorale française. Le mouvement est plus vaste, il résulte de la disparition des soutiens financiers dont les marchés ont longtemps profité de la part des banques centrales et des états. Pour repartir de l'avant, ils auront besoin de se pencher sur les perspectives de croissance de chaque entreprise et sur leur capacité à faire progresser leurs marges bénéficiaires. Ce retour vers l'analyse fondamentale des sociétés va conduire à des écarts importants d'un secteur à l'autre. Les premiers effets des décisions européennes de mise en place de droits de douanes allant jusqu'à 38% sur les voitures électriques chinoises ont déjà eu un impact négatif sur le cours des constructeurs européens eux-mêmes susceptibles de subir des représailles, ainsi que sur les grands groupes de luxe français très dépendants des ventes en Chine. Les valeurs financières ont de leur côté déjà fait les frais des tensions actuelles sur les taux d'intérêt. Cette instabilité nous incite à faire preuve de prudence et à conserver une stratégie de sous-exposition aux risques de marché sur l'ensemble de nos portefeuilles. Pour l'heure, seules les valeurs technologiques cotées sur le Nasdaq semblent capables d'échapper à la morosité ambiante, avec des actions comme Nvidia ou Apple au plus haut historique. Ces records n'ont pas grand-chose à voir avec l'évolution du contexte économique, ils s'expliquent par les espoirs suscités par les développements attendus de l'intelligence artificielle dans à peu près tous les secteurs de l'activité humaine au cours des années à venir.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine