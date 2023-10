Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : les investisseurs sont déboussolés par la prolifération de statistiques information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 06/10/2023 à 10:11









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 6 octobre 2023 Le suivi de l'actualité au jour le jour peut nuire gravement à la santé de votre portefeuille ! La démonstration est faite que pour réussir en Bourse, il vaut mieux faire du sport ou passer du temps avec ses amis, plutôt que de rester scotché devant son écran à l'affût de la moindre statistique économique ou financière. Ce mardi la Bourse américaine a baissé après l'annonce d'une nette progression du nombre de créations de postes au mois d'août aux Etats-Unis. Loin de réjouir les marchés, cette nouvelle a été mal perçue parce qu'elle a fait craindre un nouveau durcissement de la politique monétaire de la part de la Fed. Le lendemain, changement de décor : le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé étant ressorti à un niveau très inférieur aux attentes, le S&P500 s'est vivement redressé car une telle annonce est de nature à calmer les ardeurs de la banque centrale américaine. Ce jeudi, les opérateurs ont pris connaissance d'un nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage moins important que prévu, qui est venu complètement contredire la dégradation du marché de l'emploi constatée la veille. Là, les investisseurs se sont trouvés totalement déboussolés et le marché américain est reparti à la baisse, en espérant y voir plus clair le lendemain avec la publication du rapport mensuel gouvernemental de l'emploi aux Etats-Unis. Laskine Cet épisode à la limite du grotesque montre que la gestion de portefeuille nécessite un minimum de constance dans le choix de ses options stratégiques. La politique de recentrage des portefeuilles et de prises de bénéfices sur les positions gagnantes que nous avons mise en place dès le début du mois de juillet s'est révélée tout à fait salutaire. Durant les premières semaines de juillet, nous sommes passés à côté d'une bonne partie de la hausse, mais nous avons tiré tous les bénéfices de nos choix stratégiques dès que la baisse s'est installée. Alors que l'indice CAC 40 a perdu 4,28% sur les trois derniers mois glissants et que l'indice EuroStox50 a cédé 5,77%, tous nos portefeuilles ont fait nettement mieux que leurs indices de référence. La meilleure performance revient au portefeuille Défensif qui affiche un repli limité de 0,76% sur la même période. Ce portefeuille, resserré autour d'un nombre limité de valeurs de toute première qualité avec une forte proportion de liquidités, est ainsi parvenu à tenir sa promesse de protection du capital investi en période de baisse. Notre sélection d'EFT Monde n'a également reculé que de 0,91% sur la même période. La mauvaise tenue de Wall Street nous a incité à nous retirer des Etats-Unis, y compris du Nasdaq. De la même manière, les positions prises sur l'Asie et les valeurs technologiques européennes ont été coupées. Notre sélection de fonds ISR répondant aux critères de « l'investissement socialement responsable » limite aussi son recul à 1,69%. Notre portefeuille Offensif très présent sur des titres plus agressifs n'a pas été épargné par la correction boursière. Il parvient malgré tout à limiter ses pertes à 3,79%, à un niveau proche du CAC 40. Laskine Quelle stratégie adopter face à la dégradation de la tendance : plutôt que le suivi de l'actualité au jour le jour, avec son lot inévitable de déconvenues comme le montre le récent épisode des statistiques sur le marché de l'emploi américain, nous préférons nous concentrer sur un nombre limité d'indicateurs sans lesquels il paraît peu concevable de voir les marchés durablement repartir de l'avant. Le premier d'entre eux est bien sûr le niveau des taux d'intérêt. Comment imaginer de revenir en toute sérénité à l'achat si le rendement à 10 ans des Fed Funds américains s'achemine vers les 5%, comme le craint Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds des Etats-Unis. De tels niveaux de rémunération sur les placements sans risque constituent une concurrence redoutable pour les placements en actions. Le taux de la dette allemande à 10 ans a frôlé les 3% en début de semaine et celui des OAT français de même durée a dépassé les 3,5%. Une certaine détente semble s'être amorcée en fin de semaine, mais seule une décrue plus significative serait propre à nous faire revenir à l'achat sur l'ensemble de nos portefeuilles de valeurs. L'autre élément à surveiller est bien sûr le risque de récession qui n'a pas disparu, loin s'en faut. Pour l'instant, même pas peur ! Tous les signaux montrant que nous risquons de nous acheminer vers une croissance négative aux Etats-Unis et en Europe ont jusqu'à présent été bien accueillis, puisqu'ils sont interprétés comme étant synonyme d'une fin probable des politiques monétaires restrictives mises en place par les banques centrales. Ce mode de pensée est bien connu des investisseurs, mais il faut aussi garder à l'esprit que pour des raisons exogènes, comme la hausse du prix du pétrole par exemple, la croissance peut ralentir sans que l'inflation ne recule. C'est ce que les économistes appellent la stagflation qui nous renverrait vers le pire des deux mondes : une faiblesse chronique de l'activité et des taux qui continuent de monter pour contrer les tensions inflationnistes. Une étude récente réalisée par les experts de Deutsche Bank Researsh sur 170 ans montre que quand les taux directeurs augmentent de 150 points de base en l'espace d'un an ou de 250 points en deux ans, une récession est survenue aux Etats-Unis trois fois sur quatre au cours des trente-six mois suivants la première hausse. Pour mémoire rappelons que la Fed a augmenté ses taux directeurs de 520 points de base au cours des 18 derniers mois. Les données sur l'Europe sont à peu près du même ordre. Avant de revenir à l'achat, il faudra donc s'assurer que nos économies ne sont pas en train de tomber en récession. Si cela devait être le cas, la correction boursière qui s'en suivrait pourrait être autrement plus violente que celle intervenue au cours de ces trois derniers mois. Ces deux éléments constituent la clé de l'évolution prochaine des marchés. Sans une meilleure visibilité sur l'évolution des taux d'intérêt et les perspectives de croissance, nous n'avons pas de raison de modifier la stratégie de prudence que nous observons depuis le début de mois de juillet. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

Cette analyse a été élaborée par Objectif Rendement et diffusée par BOURSORAMA. Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise. BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »). Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion. Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.