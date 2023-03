Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Les investisseurs particuliers doivent se recentrer sur les valeurs les plus résilientes information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 10/03/2023 à 13:35









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 10 mars 2023 Les marchés sont de nouveau au bord de la crise de nerf. Les volumes de transactions sont anémiques et les indices ont nettement reculé en fin de semaine. Les investisseurs sont, comme les lapins de garenne effrayés par les phares d'une voiture, à l'affût de la moindre déclaration des banquiers centraux et de la dernière statistique sur le front de l'inflation. Est-ce comme cela que les quelques 1,4 million d'investisseurs actifs (2,1% de la population française, selon le dernier pointage de la Banque de France) conçoit l'investissement boursier ? A l'évidence non. Les Français qui font confiance au placement en actions pour faire fructifier leur épargne n'ont aucune envie de suivre au jour le jour les déclarations du président de la Fed ou celle de la présidente de la BCE. Si pour gérer son PEA, il faut se transformer en analyste financier ou en statisticien, les particuliers risquent de se détourner une nouvelle fois de la Bourse. Ce serait franchement dommage car nous savons tous que les actions sont, sur le long terme, le placement financier le plus performant qui soit : voir à ce propos l'intervention de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, sur les performances des actions sur le très long terme. Une étude récente du Crédit Suisse montre en effet « qu'au cours des 123 dernières années, les actions mondiales ont dégagé un rendement réel annualisé en USD de 5,0%, contre 1,7% pour les obligations et 0,4% pour les bons du Trésor ». D'un point de vue historique, expliquent les auteurs de l'étude, « la diversification en actions, pays et actifs, a considérablement amélioré le compromis rendement-risque ». Pour placer son épargne dans l'optique de la retraite ou pour faire fructifier un capital sur plusieurs années, il n'est pas nécessaire d'avoir le nez rivé sur les écrans de cotations. La question essentielle à se poser est celle de savoir si les valeurs mises en portefeuille sont suffisamment solides et prometteuses pour ne pas avoir à trembler à la moindre alerte économique ou monétaire. Aucune entreprise n'est à l'abri des risques, mais en sélectionnant des sociétés offrant une bonne visibilité sur l'évolution de leur activité et de leurs marges, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Plutôt que de commenter l'évolution de nos portefeuilles sur un ou trois mois, nous avons décidé de présenter cette semaine nos performances sur le moyen/long terme. Comme le montre le graphique ci-dessus notre sélection de valeurs défensives affiche un gain de 24% sur 5 ans. La hausse est moins forte que l'indice CAC 40 qui sort d'une période exceptionnelle portée par la baisse des taux d'intérêt orchestrée par les banques centrales. Avec une progression moyenne de 5% par an, notre sélection Défensive offre cependant un excellent rendement qu'aucun placement financier en obligations ou en bons du trésor ne parvient à égaler. Ces résultats ont surtout été obtenus avec une volatilité faible, sans comparaison avec l'ampleur des fluctuations du marché. Les bienfaits de la diversification apparaissent aussi clairement dans le comportement de notre portefeuille Monde/PEA. Nos sélections d'ETF éligibles au PEA, qui ont alternativement joué sur les valeurs de croissance européennes, les technologiques américaines et, depuis peu sur le secteur financier, nous permettent de faire mieux que l'indice européen EuroStoxx 50 (près de 32% de hausse sur 5 ans). Les efforts déployés dans le portefeuille Offensif ayant fait l'objet de maints arbitrages destinés à capter la hausse des indices en toute circonstance n'ont en revanche pas permis à cette sélection de faire mieux que la Défensive nettement moins active. Notre stratégie pour les semaines à venir : le retournement des grands indices intervenu au cours de cette semaine nous incite, comme nous l'avions annoncé la semaine dernière, à nous recentrer sur les valeurs disposant d'un bon « pricing power ». L'objectif est de sélectionner des sociétés capables de protéger leurs marges contre la hausse des coûts de production, des salaires et des matières premières. En dépit des prévisions optimistes de nombreux spécialistes sur le recul prochain de l'inflation, l'expérience montre que le retour de la hausse des prix dans des proportions plus raisonnables prend toujours plus de temps que prévu. Les fortes hausses des taux d'intérêt mises en place par les banques centrales pour limiter la croissance n'ont pas encore produit leurs effets, ceux-ci se manifestent généralement avec un décalage de 12 à 18 mois. Les valeurs sur lesquelles nous comptons poursuivre le recentrage des portefeuilles appartiennent au secteur de la santé, à celui des semi-conducteurs qui sont toujours portés par la croissance de la demande et des pénuries de composants, mais aussi du luxe. Même si les valeurs de ce secteur n'échappent pas à la baisse lorsque celle-ci accélère, comme c'est le cas aujourd'hui, elles disposent d'un potentiel de rebond très supérieur à la moyenne lorsque les cours repartent à la hausse. Nous avons, en revanche, bien fait de ne pas nous précipiter à l'achat sur les valeurs automobiles comme Stellantis mentionnée la semaine dernière. Il sera toujours temps d'y revenir une fois que la tendance se sera stabilisée. Les valeurs bancaires, aujourd'hui fragilisées par des craintes sur la solidité de certains établissements financiers de second rang aux Etats-Unis, sont très attaquées. Nous n'excluons pas de continuer de réduire les positions sur ce secteur dans les jours à venir. Bonne lecture à tous et bon week-end, Roland Laskine

