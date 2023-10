Les portefeuilles de Roland Laskine : les conditions de marché incitent à une plus grande diversification des risques dans les PEA

(Crédits photo : Pixabay / Pexels - )

Le 27 octobre 2023

Les banques centrales s'approchent enfin la neutralité qu'attendaient les marchés. Ce jeudi, la BCE a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés à 4%. Sa présidente, Christine Lagarde, a certes déclaré que les pressions sur les prix restaient fortes, mais après une dizaine de hausses des taux consécutives depuis juillet 2022 le resserrement monétaire touche à sa fin. Même chose aux Etats-Unis, où la Réserve Fédérale a elle aussi laissé ses taux inchangés fin septembre. A cette occasion, le président de la Fed a prévenu qu'une hausse supplémentaire pourrait intervenir d'ici à fin 2023, mais dans son entourage plusieurs membres du Comité monétaire ont laissé entendre que le « travail » de resserrement est proche d'être terminé. Le fait que les banques centrales cessent de jouer contre le marché libère les investisseurs d'un poids considérable. En Bourse, tout le monde sait qu'on n'a rien à gagner à lutter contre les instituts d'émission. C'est le fameux « don't fight the Fed » de Marin Zweig qui avait démontré en 1970 l'existence d'une corrélation fort entre la politique monétaire de la Fed et la tendance observée à Wall Street

Une telle nouvelle aurait dû ravir les investisseurs et pourtant il n'en a rien été. Ce jeudi l'indice CAC 40 a terminé en baisse à moins de 6.900 points, même chose pour l'indice EuroStoxx50 reparti en direction des 4.000 points. A Wall Street, le Nasdaq fait également grise mine avec un repli désormais supérieur à 10% sur trois mois. L'indice large S&P500 est aussi à la peine. La tendance n'est plus seulement imprimée par l'intervention des banques centrales, mais par le fonctionnement de l'économie réelle.

Les questions qui se posent aux détenteurs de capitaux sont celles du retour à la vraie vie : quelles sont les perspectives de croissance de l'économie mondiale et des entreprises cotées en Bourse. Comment les Etats surendettés et les agents économiques addictifs au crédit, vont supporter des taux d'intérêt partis pour rester élevés pour longtemps de part et d'autre de l'Atlantique ? Aux Etats-Unis, les taux d'intérêt à 10 ans ont dépassé les 5% en début de semaine et en Europe la décrue tant espérée se fait attendre. Le rendement des emprunts d'Etat français à 10 ans reste accroché à 3,5% et l'équivalent allemand se rapproche des 3%. Les marchés ont aussi perdu le soutien inconditionnel qu'apportait jusqu'à présent des publications trimestrielles d'entreprises toujours supérieures aux attentes. Les premières annonces de résultats au titre du troisième trimestre font désormais apparaître de gros écarts en fonction des sociétés concernées et des secteurs d'activité.

La prudence dont nous avons fait preuve durant l'été et à la rentrée de septembre se révèle largement bénéfique. Alors que l'indice CAC 40 a baissé de 7,72% sur les trois derniers mois, et que l'EuroStoxx50 a chuté de près de 9% sur la même période, nos portefeuilles résistent plutôt bien. Notre sélection d'ETF Monde, composée de trackers diversifiés au niveau international, ne cède que 1,76% sur la même période et notre sélection ISR/PEA composé de fonds éthiques et responsables recule sur seulement 2,36%. Notre portefeuille Défensif aurait fait aussi bien si nous n'avions pas subi l'effondrement début octobre de près de 60% du cours d'Euroapi. Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques semblait réunir toutes les caractéristiques d'une valeur défensive intervenant dans un secteur en croissance régulière. C'était sans compter une succession de problèmes de gestion interne qui ont terni, sans doute pour un bon moment, la réputation boursière de la société. La moitié de la position a été vendue, le reste sera cédé dans un très proche avenir. Enfin, notre portefeuille Offensif, par définition très engagé sur des valeurs plus sensibles à a conjoncture, n'échappe pas à une baisse de 5,09% sur les trois derniers mois.

Notre stratégie pour le mois de novembre : la prudence observée sans discontinuer de la fin du mois de juillet nous a permis de bien résister, mais cette stratégie ne peut être indéfiniment maintenue. Toute la difficulté consiste à savoir si les signaux de ralentissement de l'inflation dans le monde et de retour à une certaine neutralité de la politique monétaire des banques centrales seront suffisamment probants pour nous inciter à revenir à l'achat. Les données économiques envoient des messages divergents entre les Etats-Unis où l'activité continue de faire preuve d'une résilience nettement plus forte que prévu et une zone euro en contraction, sans toutefois tomber dans une grave récession. Ce n'est à l'évidence pas avec de telles données qu'il est aujourd'hui possible de bâtir une stratégie d'investissement cohérente pour les mois à venir. Dans un tel contexte, la meilleure attitude consiste à revenir sur les fondamentaux des entreprises qui font toute la différence au niveau de l'évolution des cours. A Wall Street, « les tops et les flops » dépendent plus des performances individuelles de chaque entreprise par que de l'évolution des données macroéconomiques. Les écarts de cours observés entre Netflix et Microsoft ayant publié de résultats supérieurs aux attentes et Meta ou Alphabet qui ont déçu sont tout à fait parlants. Même chose à Paris, entre Safran, Vinci, Carrefour ou Danone du côté des hausses et BNP Paribas, Rémy Cointreau ou Sanofi de l'autre côté. Si l'environnement de marché se clarifie, nous entamerons un retour progressif vers les valeurs les mieux placées pour tirer leur épingle du jeu sur un marché mondial en ralentissement certes, mais qui semble vouloir déjouer les pronostics les plus noirs avancés par de nombreux experts. Aujourd'hui nos portefeuilles sont concentrés autour d'un nombre très réduit de 8 à 10 valeurs en moyenne. Il faudra à la fois continuer d'affiner la sélection en direction des affaires les moins cycliques qui surperforment en ce moment très nettement le marché, tout en diversifiant plus les portefeuilles afin d'éviter l'écueil des violentes corrections qui se produisent à la moindre déception sur les résultats publiés ou les perspectives annoncées au marché. La chute, ce vendredi de Sanofi, considérée comme une des valeurs les plus défensives de la cote parisienne, constitue une invitation supplémentaire à sortir d'une trop grande concentration des risques à l'intérieur des portefeuilles.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine