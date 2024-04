Les portefeuilles de Roland Laskine : Les choix d’allocations sectorielles se révèlent désormais plus difficiles

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 12 avril 2024

La semaine dernière, nous avons titré notre point de marché hebdomadaire sur une note prudente : « Nous accumulons des liquidités en attendant une meilleure visibilité ». Notre analyse se fondait sur la constatation que le marché ne peut plus se reposer sur les deux jambes qui lui ont permis de progresser presque sans discontinuer depuis près de six mois. La première constituée des résultats d'entreprises ne suscite pas de grandes inquiétudes, toutes les inquiétudes se concentrent en revanche sur les perspectives de baisse des taux directeurs des banques centrales qui risquent de se faire attendre plus longtemps que prévu.

Aux Etats-Unis, les autorités monétaires ont indiqué en milieu de semaine que l'absence de progrès sur le front du recul de l'inflation ne permet pas d'espérer un recul des taux directeurs fin juin, comme l'espéraient encore récemment les investisseurs. Certains responsables de la Fed ont même laissé entendre qu'il n'est pas exclu qu'aucun assouplissement monétaire n'intervienne avant la fin de l'année. La nouvelle a été fraîchement accueillie à Wall Street, mais les dégâts sur les grands indices (S&P 500, Nasdaq Composite et Dow Jones) se sont révélés limités en raison du report des anticipations de baisse des taux sur le mois de septembre. La visibilité sur ce sujet essentiel s'est malgré tout nettement dégradée. Sans soutien fort du côté des taux d'intérêt, les chances de voir les actions américaines poursuivre leur course en avant sont désormais limitées.

Dans la zone euro, les nouvelles en provenance de la BCE sont plus encourageantes. L'inflation continue de refluer en direction de la cible des 2% que visent les autorités monétaires, ce qui donne plus de crédit aux anticipations de recul des taux directeurs dans la zone euro dès le mois de juin. La dynamique de baisse des prix à la consommation est bonne, mais l'empressement avec lequel la BCE pourrait infléchir sa politique monétaire pourrait aussi s'expliquer par la faiblesse de l'économie de la zone euro, qui menace de tomber en récession. Dès lors, si les marchés ont tout lieu de se réjouir d'un prochain recul des taux directeurs sur le Vieux continent, ils sont de plus en plus préoccupés par les craintes de voir l'activité s'effondrer, avec des conséquences négatives sur les résultats d'entreprises. De nombreux observateurs font également remarquer qu'il est peu probable que la BCE baisse ses taux directeurs avant la Fed. Ce cas de figure ne s'est jamais produit. Une telle initiative pourrait affaiblir l'euro et relancer l'inflation en renchérissant le prix d'achat des matières premières importées et de l'énergie, pétrole en tête. La visibilité n'est donc pas meilleure de ce côté-ci de l'Atlantique.

Les détenteurs de capitaux sont d'autant moins enclins à prendre des risques en investissant massivement sur les actions, que la remontée récente des taux d'intérêt a conduit à améliorer les rendements offerts sur les placements obligataires. Aux Etats-Unis, les Fed Funds à 10 ans rapportent aujourd'hui 4,5%, ce qui est supérieur au rendement moyen des valeurs de l'indice S&P 500. En France, les fonds d'état de même durée rapportent 2,97%. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est possible de placer à trois mois, sans aucun risque, à plus de 5% en dollars outre-Atlantique et à 3,9% dans la zone euros.

Dans ce contexte, nous ne regrettons pas d'avoir réduit dès le début du mois d'avril les positions sur l'ensemble des portefeuilles. Cette semaine nous avons continué de prendre des bénéfices sur certaines lignes de titres. C'est le cas, dans le portefeuille Offensif, avec la cession, ce jeudi, de nos 72 actions Capgemini qui nous a permis de dégager une confortable plus-value de 2.357 euros en l'espace de cinq mois. Prises de profits plus modestes, de l'ordre de 300 et 250 euros, sur nos actions Vinci qui figuraient à la fois dans le portefeuille Offensif et Défensif. Nous avons aussi acquis 80 actions Société Générale à 25,585 euros. L'objectif est de renforcer nos positions sur les valeurs financières, qui sont très en retard par rapport aux niveaux de valorisation du marché. Celles-ci sont aussi bien placées pour profiter de la hausse actuelle des taux d'intérêt traditionnellement favorable au secteur financier.

Au final, sur les 30 derniers jours de Bourse, notre portefeuille Offensif fait mieux que l'indice CAC 40, avec un gain de près de 3%, alors que l'indice parisien enregistre une performance quasi nulle. En revanche, sur 12 mois, il doit se contenter d'une progression de 6,4%, inférieure à notre indice de référence en progression de 8,6%. Le portefeuille Défensif est toujours très en retard, avec un gain limité à 0,8% sur un mois glissant et une avance quasi nulle sur un an. A noter, la bonne performance de notre Sélection de fonds ISR/PEA qui affiche une belle hausse de 14,35% sur 12 mois glissants. Le graphique ci-dessus du comportement de nos cinq fonds labellisés « socialement responsables » sur un an glissant montre qu'ils sont tous très bien orientés. Tocqueville Technology ISR arrive largement en tête, mais les 160 parts de ce fonds ayant été acquises le 24 janvier 2024, nous ne bénéficions pas de la totalité de la progression de 20% intervenue sur les 12 derniers mois.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? l a volatilité est de retour sur toutes les places boursières. Les signes d'instabilité du marché sont loin des niveaux atteints au moment de la correction boursière de l'été dernier, mais les éléments d'un retour de la confiance ne sont pas réunis à court terme. Les choix d'allocations sectorielles se révèlent également plus difficiles. D'un côté la remontée des taux d'intérêt pénalise directement les valeurs de croissance les plus fortement valorisées, comme la technologique ou le luxe. De l'autre, les craintes de ralentissement de la croissance mondiale ont cassé les velléités de retour en grâce des valeurs cycliques, notamment dans le secteur industriel et dans celui des matières premières, exception faite du pétrole toujours sous tension. Notre décision ayant consisté à réduire cette semaine une nouvelle fois les positions sur tous nos portefeuilles nous paraît la mieux adaptée au contexte de marché actuel. Plutôt que de multiplier les arbitrages en nous engageant dans un exercice difficile de recherche des valeurs les mieux placées pour profiter de la hausse de la volatilité, il paraît plus judicieux de mettre les portefeuilles à l'abri en renforçant la part des liquidités. L'objectif est de réduire la part des actifs exposée aux fluctuations de marché dans les semaines à venir. Nous savons tous qu'en période de publication des résultats, les bonnes nouvelles ont de fortes chances d'être généreusement saluées par le marché. A la veille des premières annonces des performances trimestrielles des entreprises, la tentation est grande de procéder dans cette optique à des achats purement spéculatifs, mais cette stratégie nous paraît trop risquée dans les conditions actuelles de marché.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

