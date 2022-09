Les portefeuilles de Roland Laskine : Les banques centrales ne sont pas disposées à relâcher la pression sur les marchés

Les marchés prennent pleinement conscience de la profondeur du mal inflationniste qui nous étreint. Les tensions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés ne sont pas seulement le résultat de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait flamber le prix de l'énergie et des matières premières. Elles proviennent de la superposition de plusieurs éléments parmi lesquels figurent une profonde perturbation des chaînes de production et d'approvisionnement apparue dès le début de 2020 avec la diffusion de la pandémie du Coronavirus.

Il en a résulté des pénuries sur de nombreux produits essentiels, dont les composants électroniques, et des hausses de prix sur à peu près tous les biens issus du commerce international. Les énormes masses de liquidités qui ont été déversées sur les marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique, depuis la crise des « subprime » en 2008 ont également contribué à la formation d'une bulle sur la valorisation des actifs financiers. Celle-ci se dégonfle aujourd'hui à vitesse accélérée.

Nous sommes confrontés à des tensions inflationnistes comme on n'en avait jamais vu depuis la fin des années 70. Les opérateurs ont appris, ce jeudi, que la hausse des prix à la consommation atteint désormais les 10,9%. Quand on sait combien les Allemands sont sensibles aux ravages de l'inflation sur le pouvoir d'achat de la monnaie, on comprend que la lutte contre la valse des étiquettes est désormais érigée en priorité absolue. Même si pour éteindre l'incendie, il faut passer par une récession économique dont il est bien difficile de prévoir l'ampleur.

Nous avons connu la crise des « subprime » aux Etats-Unis en 2008, celle de l'euro au début des années 2010 et le Coronavirus fin 2019. La grande différence par rapport aux épisodes précédents, c'est que cette fois-ci les banques centrales « jouent » contre le marché. C'est la fin de l'argent facile et les taux d'intérêt remontent en flèche dissuadant les détenteurs de capitaux à venir sur les placements à risques. Aux Etats-Unis les emprunts d'Etat à 10 ans rapportent déjà 3,8% et la voie vers les 4,5% souhaités par le Fed est toute tracée. Dans la zone euro, la BCE est sortie du déni d'inflation dans lequel elle s'était murée au cours de ces derniers mois. Elle s'apprête, elle aussi, à frapper fort en hâtant la hausse de ses taux directeurs.

Dans ce contexte, nos portefeuilles ont été protégés par leur faible niveau d'exposition aux risques du marché. Avec 79% de l'actif composé de liquidités, notre portefeuille Défensif affiche sur les six derniers mois un repli limité à 2,8% (courbe rouge), comparé à un plongeon de 15,8% pour l'indice CAC 40. Le portefeuille PEA/ISR géré sur le même principe de prudence réalise une performance comparable (courbe bleu foncé).

Bonne résistance aussi de notre sélection Monde (courbe verte) d'ETF diversifiés tous éligibles au PEA. Celle-ci affiche un repli contenu de 3,1% sur les six derniers mois, sans commune mesure avec la chute de 17% de l'indice Eurostoxx50 auquel nous nous comparons. Là aussi, avec environ 80% de liquidités nous avons préféré nous mettre en position « risk of » plutôt que d'essayer de trouver de nouvelles idées d'investissement sur un marché devenu imprévisible et volatile. Toutes les positions prises sur le marché américain, notamment le Nasdaq et le S&P500, ont été liquidées. Nous avons en outre procédé à un bref aller-retour sur l'ETF Lyxor S&P500 Dail Inverse x2, que nous avons acheté trop tard et qui n'a pas pleinement profité de la baisse de Wall Street de ce jeudi.

Le portefeuille Offensif (courbe jaune) commence à opposer une bonne résistance à la baisse avec une performance très légèrement positive sur un mois et un recul de 11,3% sur six mois. Rien de très brillant bien sûr pour cette sélection dont le profil agressif a été maintenu durant toute la baisse, notamment en direction des valeurs liées aux matières premières. La réduction de notre exposition, ainsi que le tout récent raffermissement du prix du pétrole, nous permettent cependant de moins prêter le flanc à la baisse du CAC 40. Nous avons par ailleurs procédé à la mise en place d'une petite couverture de nos positions avec l'achat de 3000 parts du tracker lyxor CAC 40 Double Short, le fameux BX4, qui évolue en sens inverse de l'indice de référence de la Bourse de Paris, avec un levier 2.

Notre stratégie pour les semaines à venir : la clé de l'évolution des marchés pour les mois à venir, se situe moins du côté de l'activité économique ou du conflit en Ukraine, que de celui des anticipations sur l'évolution des politiques monétaires aux US et en Europe. Temps que le pic d'inflation ne sera pas atteint, ni la Fed ni la BCE ne pourront baisser la garde. Or, il est très difficile pour les marchés d'actions de monter quand les taux montent. Surtout lorsque cette hausse est orchestrée par les banques centrales.

Prudence donc à court terme sur les actions. Même si nous assistons à quelques phases de rebond, nous constatons que ces dernières ne parviennent pas à prendre de l'ampleur. Les rechutes après les quelques séances de reprises auxquelles nous avons assisté ces derniers temps sont de plus en plus violentes et nous conduisent vers des niveaux de cours chaque fois inférieurs aux précédents. Nous comptons donc maintenir une stratégie de sous-pondération des actifs investis. Celle-ci se révèle, dans le contexte actuel, plus efficace qu'une recherche de positionnement sur tel ou tel segment de marché qui n'a jusqu'à présent donné aucun résultat probant. Les positions prises en direction du secteur pétrolier dans le portefeuille Offensif ont été nettement réduites, mais elles restent malgré tout significatives. Nous les maintenons, car malgré les interrogations sur l'évolution de la demande liées à des craintes de récession, le problème de fond du secteur pétrolier reste celui d'une faiblesse structurelle de l'offre en raison des faibles investissements réalisés dans ce secteur depuis le milieu des années 2020.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine