Les portefeuilles de Roland Laskine : Les banques centrales font moins peur et les résultats des entreprises européennes rassurent

Le 28 octobre 2022

La Banque Centrale Européenne a trouvé les mots qu'il faut. Christine Lagarde, la présidente de l'institut d'émission européen, a déclaré à l'issue du conseil des gouverneurs de ce jeudi que la hausse des taux d'intérêt était certes nécessaire pour lutter contre l'inflation, mais elle compte dorénavant adopter sur ce sujet « une approche réunion par réunion ». Cette petite phrase a plu aux investisseurs, car elle signifie que les autorités monétaires de la zone euro ont l'intention de fonder leurs décisions sur les perspectives d'inflation et d'activité économique, et non plus sur un objectif rigide de hausse des taux auquel il serait impossible de déroger

Ce changement de ton, perçue comme une inflexion plus conciliante de la politique monétaire de la BCE, a largement contribué à soutenir les marchés européens. L'inflation reste évidemment très élevée (9,9% dans la zone euro en septembre), mais tout signe sérieux de détente sera mis à profit pour justifier la mise en place de conditions monétaires moins sévères. L'objectif est de ne pas prendre le risque de casser la croissance à un moment où la récession menace de s'installer dans l'Eurozone. Cette bonne nouvelle fait écho aux discussions actuellement en cours au sein de la Réserve Fédérale des Etats-Unis. Celle-ci pourrait en effet faire preuve, elle aussi, d'une moins grande rigidité dans la mise en œuvre de sa politique de resserrement monétaire.

Ces perspectives allègent les marchés d'un énorme poids. Elles coïncident surtout avec des publications de résultats trimestriels des sociétés européennes bien meilleures qu'attendu. C'est le cas de TotalEnergies, Carrefour et Casino dans la distribution, Danone, Valeo, Saint-Gobain ou encore Capgenimi, même si les prévisions d'activité du groupe de services informatiques ont un peu déçu.

Dans ce contexte favorable à une embellie sur les marchés d'actions, nous avons mené une stratégie différente en fonction de l'orientation de nos portefeuilles. L'objectif étant, en période de baisse, de préserver le capital investi sur les portefeuilles Défensif et PEA/ISR nous n'avons au cours de ces derniers jours procédé à aucun arbitrage. Nous n'avons, dès lors, pas profité de la hausse récente des cours, mais un an glissant notre sélection Défensive fait preuve d'une très bonne résistance avec un recul limité à 6,3% et une volatilité très réduite. Le graphique ci-contre montre en effet un important écart de performances entre la mise en œuvre d'une stratégie très prudente et une autre nettement plus agressive.

Le portefeuille Monde exclusivement composé d'ETF limite de son côté sa perte à 3,97% sur les douze derniers mois, alors que l'indice EuroStoxx 50 des grandes valeurs de la zone euro accuse un recul de 14,86%. Nous nous sommes sur cette sélection également abstenus de multiplier les arbitrages. Les mauvaises performances trimestrielles des grands noms de la « tech » américaine, comme Meta (ex-Facebook) ou Alphabet (ex-Google) pénalisés par le recul des recettes publicitaires, montrent que nous avons bien fait de liquider le 20 septembre les dernières positions conservées sur le Nasdaq.

Nos seuls arbitrages de la semaine concernent le portefeuille Offensif Nous avons renforcé les positions sur Engie et Thales, puis fait entrer plusieurs nouveaux titres, comme Michelin, Stellantis, OVH Cloud, Interparfums et Rubis. Depuis le début du mois d'octobre le portefeuille gagne près de 2%, mais il est loin d'égaler le CAC 40 qui s'est envolé de 8% sur la même période. Sur un an, notre sélection Offensive affiche un recul de 17,03%, alors que l'indice de référence de la Bourse de Paris cède moins de 10%.

Notre stratégie pour les semaines à venir : en dépit de la plus grande attention que les banques centrales portent désormais aux conséquences négatives que pourrait avoir une politique trop agressive de lutte contre l'inflation, les taux restent pour l'instant résolument orientés à la hausse. Sur les marchés d'actions, le pire de la baisse est sans doute derrière nous, mais la récession qui s'annonce va peser sur de nombreux secteurs d'activité. Le ralentissement est déjà visible dans le bâtiment à la fois aux Etats-Unis et en Europe. Notre stratégie va donc consister à explorer des pistes de retour à l'achat sur des valeurs très sélectives. Les portefeuilles les plus défensifs, très chargés en liquidités, peuvent aujourd'hui supporter une plus forte exposition sur les secteurs les plus résilients et les moins exposés à la hausse des taux d'intérêt. Les valeurs financières, notamment l'assurance, paraissent bien placées pour bénéficier du contexte actuel, même chose pour les spécialistes des produits de consommation haut de gamme dont les résultats trimestriels ont bien résisté. Les valeurs technologiques, mises à rude épreuve ces derniers temps, pourraient elles aussi profiter d'un regain d'intérêt. Les grands acteurs dans le domaine de l'énergie devraient rester recherchés.

Roland Laskine