Les portefeuilles de Roland Laskine : Le style de gestion « value » prend une belle revanche sur les valeurs de croissance

Le 23 mai 2024

L'écart entre les valeurs de croissance et les « values » devient de plus en plus visible à la Bourse de Paris. Le palmarès des plus fortes baisses du CAC 40 sur les trois derniers mois est sans appel : -22% pour Kering qui avait décroché dès l'été 2021 en raison des performances décevantes de sa marque phare Gucci. LVMH reste une référence absolue dans le luxe monde du luxe, mais le titre perd malgré tout 10,6%. Avec un recul de 4,6%, Hermès International s'en sort mieux, sauvé par son image de « vrai luxe » traditionnellement épargnée par les crises. Le maroquinier de la rue Saint Honoré résiste mieux, mais le titre ne parvient plus à remporter tous les suffrages.

Sur cette même période, on pourrait ajouter la glissade des principales valeurs technologiques de la cote parisienne, avec des baisses de 9,3% pour Dassault Systèmes, de 4,6% pour STMicroelectronics et de 4,5% pour Cap Gemini. Soitec, hors CAC 40, a de son côté dévissé de 20,6%. Toutes ces titres corrigent après avoir atteint des sommets qui les avaient conduits à des niveaux de valorisation devenus déraisonnables aux yeux de la majorité des investisseurs. Le parallèle est évident avec les « 7 magnifiques » du Nasdaq ayant fait l'objet de hausses toutes aussi excessives.

A l'opposé, les ex-traînards de la cote française qui n'ont cessé de décevoir au cours de ces dernières années prennent aujourd'hui une belle revanche. Le palmarès des plus fortes hausses parle de lui-même : +26,4% pour Renault sur les trois derniers mois, +21% pour Thales, +16,3% pour Saint Gobain, +15,2% pour Legrand ou +12% pour Schneider et Safran. Sans oublier les financières : Crédit Agricole +26,2%, Société Générale +23,3% et BNP Paribas +21,2%. En ouvrant la focale au SBF 120, on trouve sur la même période : Alstom +57,6%, Eramet +56,7%, Elior Group +37,2% ou Rubis +30,8%.

La revanche des « values » peut s'analyser comme un retour à « la vraie vie ». Un monde dans lequel les cours ne sont plus poussés vers le haut par la seule détente des taux d'intérêt, mais par les bonnes performances opérationnelles des sociétés les plus traditionnelles. L'analyse fondamentale reprend ses droits, la faiblesse de leurs niveaux de valorisation au regard de la valeur de leurs actifs figurant au bilan joue pleinement en leur faveur et les rendements servis aux actionnaires séduisent les détenteurs de capitaux. La bonne résilience de la croissance américaine et les bonnes nouvelles concernant le redressement de l'activité dans la zone euro, ont contribué au retour en force des valeurs industrielles sur à peu près toutes les places boursières mondiales. Les indices PMI publiés en fin de semaine montrent en effet que l'Europe sort de la récession, avec des indices PMI à 52,3 points en expansion constante de début février à fin avril.

Le virage que nous avons opéré en direction des titres de sociétés appartenant aux secteurs de l'industrie, des services et de la finance a porté ses fruits. Le portefeuille Offensif, désormais exclusivement composé de valeurs appartenant à ces secteurs parvient ainsi à battre l'indice CAC 40 sur un, trois et six mois. Sur un an glissant, il affiche surtout un gain de 9,81% et parvient à légèrement dépasser l'indice de référence de la Bourse de Paris toujours proche de ses plus hauts niveaux historiques en dépit des récentes séances de baisse. Notre sélection de fonds ISR/PEA fait encore mieux avec une progression de plus de 15% sur les 12 mois écoulés. Il récolte les dividendes d'une gestion économe, marquée par peu de mouvements, ainsi que par une stratégie axée sur la recherche de fonds privilégiant des sociétés respectueuses de leurs engagements sociétaux et environnementaux. Le portefeuille Défensif toujours centré sur des sociétés de croissance s'installe dans une sous-performance qui dure depuis près d'un an. Nos efforts pour rééquilibrer l'actif vers des valeurs industrielles et financières n'ont pas suffi à combler son retard par rapport au reste du marché. Cette semaine nous avons une nouvelle fois allégé nos positions sur le secteur du luxe en vendant sept actions Hermès International. L'action du maroquinier de la rue Saint Honoré, qui a longtemps porté la performance du portefeuille, est en partie responsable de la sous-performance récente de notre portefeuille Défensif.

Quelle stratégie pour les semaines à venir ? Depuis le début du mois de mai nous n'avons cessé de renforcer les positions au sein des portefeuilles pour la simple raison que le contexte boursier actuel est en réalité moins dégradé qu'il n'y paraît. Le report de plusieurs mois de la baisse des taux directeurs par la Fed a jeté un froid sur le marché, mais au lieu de s'effondrer celui-ci flirte aujourd'hui avec les plus hauts niveaux, y compris à Wall Street. Si la fermeté de la Réserve Fédérale n'a pas fait fuir les investisseurs, c'est parce que l'économie américaine résiste bien et que les entreprises se sont parfaitement bien adaptées à des taux d'intérêt plus élevés. La croissance a par ailleurs été revue à la hausse dans la zone euro par la plupart des instituts économiques autour de 1% cette année, ce qui est très éloigné du scénario catastrophe avancé en début d'année. L'activité est plus faible qu'aux Etats-Unis, mais elle se montre finalement nettement plus résiliente qu'attendu. Les conditions de financement de la croissance se sont certes durcies autour de 3,7% pour les prêts à court terme dans la zone euro et de 3% en moyenne pour les prêts à 10 ans, mais elles n'ont dissuadé ni les entreprises d'investir, ni les particuliers de consommer. D'un point de vue plus boursier, avec un PER de 14,9 fois les profits de l'année en cours pour l'indice EuroStoxx 50, comparé à une moyenne historique de l'ordre de 16 fois, les valeurs européennes restent très raisonnablement valorisées. Surtout si on se concentre sur les valeurs industrielles et financières qui se négocient plutôt sur la base de multiples de 11 fois les profits, avec des rendements proches de 5%. Nous disposons de liquidités suffisantes pour poursuivre nos arbitrages en direction de ces titres toujours très en retard par rapport aux valeurs de croissance. Une première baisse des taux directeurs dès le 6 juin initiée par la BCE dans la zone est très attendue par les détenteurs de capitaux. Elle est susceptible de propulser les indices européens vers de nouveaux sommets durant l'été, surtout si elle ouvre la porte à d'autres initiatives avant la fin de l'année.

