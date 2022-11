Les portefeuilles de Roland Laskine : Le recul des craintes inflationnistes profite aux marchés d’actions

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Le 25 novembre 2022

Nous commençons à disposer d'une meilleure visibilité sur ce qui nous attend, à la fois en matière de croissance économique et de lutte contre l'inflation. Cette semaine l'OCDE a rassuré les marchés en écartant la menace d'une grave récession en 2023. La croissance mondiale devrait ralentir à 2,2% l'an prochain, contre 3,1% cette année, ce qui est « moins pire » comme disent nos amis canadiens. La zone euro sera la plus touchée avec une croissance faible de 0,5%, mais elle devrait réussir à passer à côté de la profonde dépression que les experts nous prédisaient encore récemment. L'inflation restera en revanche élevée dans toutes les régions du monde.

La publication, ce mercredi, du compte rendu de la dernière réunion de la Fed a aussi apaisé les craintes. Les minutes de cette réunion montrent en effet que les membres du comité monétaire de la Banque centrale des Etats-Unis ont estimé, à une forte majorité, qu'il serait « probablement bientôt opportun » de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt. Nous sommes encore loin du moment où la Fed s'engagera dans la voie du retour à une politique monétaire plus accommodante, mais nous disposons d'une meilleure visibilité sur l'évolution des taux directeurs américains. Ceux-ci devraient être portés à 4,25-4,5% en fin d'année, pour atteindre un point haut de 5% à la mi-2023. Dans la zone euro, où le pic d'inflation n'a pas encore été atteint, le marché a en ligne de mire un objectif de taux directeurs situé autour de 3% vers le milieu de l'année prochaine.

Ces éclaircissements soutiennent la tendance boursière, surtout en Europe, où les actions se sont redressées au cours de ces dernières semaines. Nous avons dans ce contexte, continué de renforcer les positions sur nos différents portefeuilles, avec comme ligne directrice une augmentation des positions sur les valeurs financières. La hausse des taux de crédit contribue à la restauration des marges dans le secteur bancaire, sans risque de dérapage des défauts de paiement en raison de l'éloignement d'un scénario noir de forte récession en Europe. Du côté des assureurs, le contexte actuel de progression plus maîtrisée des rendements obligataires conduit à une amélioration de la rentabilité de l'actif général des compagnies composé à hauteur de 75% d'obligations.

Dans le portefeuille Défensif, nous avons renforcé une nouvelle fois les positions prises sur BNP Paribas et sur AXA. Ces deux valeurs arrivent en deuxième et troisième position par ordre d'importance, juste derrière LVMH, mais devant Hermès International. L‘actif investi se trouve désormais assez concentré autour des valeurs du luxe et de la finance. Même chose dans la sélection d'ETF Monde, dans laquelle les trackers Lyxor Eurostoxx Banks et Insurance ont aussi vu leur part renforcée.

Notre sélection Offensive a également fait l'objet d'importants arbitrages, à la fois dans le sens des valeurs financières et dans celui des sociétés entrant dans la composition de l'indice Dax 40 (BMW, Siemens, Allianz et Munich Re) qui disposent d'un bon potentiel de progression à court et moyen terme. L'essentiel des positions prises sur le secteur pétrolier ont été soldées. Ces opérations nous ont permis d'éviter de subir la forte baisse des valeurs pétrolières intervenue ces derniers jours, mais elles ont été réalisées au prix de moins-values significatives. Au final, alors que les portefeuilles Défensif, ISR/PEA et Monde affichent des baisses très limitées, comprises entre 0,5 et 4,6% sur les douze derniers mois, la sélection Offensive subit toujours un retard de plus de 11% par rapport aux CAC 40.

Notre stratégie d'ici à la fin de l'année : nous ne sommes plus qu'à cinq semaines de la fin de l'année et tout pousse dans le même sens : essayer de limiter les pertes annuelles subies sur les indices. Avec une baisse ramenée à 6,2% sur l'indice CAC 40 depuis le début de l'année et de moins de 8% pour l'indice Eurostoxx 50, une bonne partie du chemin a déjà été réalisé. S'il paraît difficile d'imaginer terminer l'année dans le vert, il ne fait aucun doute que les investisseurs sont prets à exploiter les moindres bonnes nouvelles pour gagner encore un peu de terrain d'ici à la fin décembre. La surperformance des valeurs d'outre-Rhin cette semaine, à la suite de la révision à la hausse du PIB allemand qui a finalement progressé plus vite qu'attendu au troisième trimestre, en est la meilleure illustration. Nos portefeuilles nous paraissent plutôt bien configurés pour tirer profit de la volonté des investisseurs de ne rien lâcher durant les dernières séances de Bourse de l'année. Nous gardons malgré tout un œil attentif pour la préservation du capital investi dans nos sélections les plus défensives et espérons parvenir à réduire notre retard sur le portefeuille Offensif. Ce dernier est en effet le seul à garder les traces des moments les plus difficiles que nous avons traversés durant la majeure partie de l'année.

Bonne lecteur et bon week-end à tous,

Roland Laskine