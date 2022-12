Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les portefeuilles de Roland Laskine : Le rallye de fin d’année est déjà bien entamé information fournie par OBJECTIF RENDEMENT • 09/12/2022 à 11:15









(Crédits photo : Adobe Stock - ) Le 9 décembre 2022 L'année boursière que nous venons de vivre n'a rien d'habituel. Alors que durant les années de baisse, les mois de décembre donnent généralement lieu à de belles séances de rattrapage, ce ne semble pas être le cas ce mois-ci. Tout se passe en effet comme si le rebond de fin d'année était déjà intervenu en novembre (+17% pour le CAC 40 au cour du mois dernier). Après une telle envolée, le recul de 1,5% de l'indice de référence de la Bourse de Paris au cours de la semaine passée n'a rien d'étonnant. A ce jour, les valeurs françaises affichent un repli de moins de 7% depuis le 1er janvier, ce qui est peu au regard des événements que nous avons connus : guerre aux portes de l'Europe, inflation, envolée des taux d'intérêt et déroute des valeurs technologiques. Ce n'est qu'à l'issue des trois prochaines semaines que nous connaîtrons le résultat définitif des courses. En attendant le verdict final, les gérants d'actifs font tourner leurs modèles pour trouver les meilleurs scénarios d'allocation pour 2023. Selon une étude réalisée par Natixis Investment Managers auprès de 500 investisseurs institutionnels du monde entier (29 pays), il ressort que 85% d'entre eux prévoient une récession l'an prochain, ce qui n'incite pas vraiment à partir à l'assaut de nouveaux sommets. Le manque complet de visibilité sur les perspectives d'inflation et sur l'étendue des risques réels qui pèse sur la croissance mondiale explique dans une large mesure le retour des détenteurs de capitaux à une plus grande prudence. laskine Nous avons malgré tout décidé de maintenir un niveau d'exposition aux risques de marché plus important qu'auparavant, car même si la visibilité reste limitée, les pires moments sur le front de l'inflation et des moyens mis en œuvre par les banques centrales pour la combattre, sont désormais derrière nous. Dans les mois à venir, nous aurons certes à faire face à un contexte difficile, mais les effets de surprise seront passés. Par ailleurs, même si les perspectives de gains d'ici à la fin de l'année sont limitées par l'ampleur du rebond déjà intervenu, les grands fonds d'investisseurs vont tout de même tenter de regagner encore quelques points de progression des indices avant la clôture définitive des états financiers envoyés à la clientèle. Dans ce contexte, il serait peu judicieux de rester trop éloigné du marché. laskine Les graphiques ci-contre montrent que les performances de nos portefeuilles ont peu évolué au cours de ces derniers jours. Le portefeuille Défensif fait toujours jeu égal avec le CAC 40 avec une baisse de l'ordre de 5% sur les douze derniers mois glissants. Nous avons bénéficié du rebond de Sanofi intervenu en milieu de semaine, mais la forte baisse d'Euroapi intervenue le même jour nous a coupé l'herbe sous le pied. L'ISR/PEA est proche de l'équilibre et notre sélection Monde, composée d'ETF internationaux tous éligibles au PEA, fait mieux que l'indice EuroStoxx 50 avec un recul de 4,4%, contre 7,3% pour la référence européenne. L'Offensif a, de son côté, peu de chance de refaire son retard de l'ordre de 10 points de pourcentage par rapport au CAC 40. laskine Notre stratégie à court terme et nos premières approches en vue de la nouvelle année : d'ici au 31 décembre, nos choix sectoriels les plus défensifs orientés vers les valeurs du secteur du luxe, de la pharmacie et de la finance (banque assurance) devrait nous permettre de profiter d'un dernier sursaut des indices si celui-ci se produit dans les dernières séances de l'année. Côté Offensif, avec une nouvelle baisse de près de 18% du prix du brent de mer du Nord sur les quatre dernières semaines, nous ne regrettons pas d'avoir coupé toutes nos engagements dans le secteur pétrolier. Les positions prises sur les banques et les assurances devraient profiter d'un maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé dans les semaines à venir. La structuration des portefeuilles en vue de la nouvelle année constitue d'ores et déjà un sujet d'intérêt majeur. Si, comme le pensent la plupart des économistes, nous nous acheminons vers une année récession « douce », avec une inflation qui pourrait commencer à refluer dès le premier trimestre, il faudra mettre l'accent sur les valeurs de croissance, comme le luxe ou les technologiques, qui seront les mieux placées pour profiter d'une détente obligataire et des espoirs de retour progressif à la croissance. Les valeurs cycliques seront à éviter, mais celles liées à l'énergie devraient rester très recherchées. A l'opposé, si nous entrons dans un scénario moins enjoué de récession plus prononcée, avec une inflation toujours élevée, la tâche sera plus ardue. Le marché n'échappera pas à de fortes révisions à la baisse des attentes bénéficiaires des entreprises. Or celles-ci ne sont pas encore prises en compte par le marché. Il faudra dans ce cas aborder l'année, avec des portefeuilles sous-exposés au marché, comme nous l'avons fait dès les premières séances de janvier. Bonne lecture et bon week-end à tous, Roland Laskine

