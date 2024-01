Les portefeuilles de Roland Laskine : Le marché se prend à rêver d’une configuration de nouveau favorable aux actions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le 26 janvier 2024

Le bras de fer entre les investisseurs et les banques centrales se poursuit. Les inquiétudes qui s'étaient faites sentir en Bourse durant les premières séances de l'année se sont apaisées. L'optimisme est de retour sur toutes les places boursières, avec à Wall Street un indice S&P 500 ayant touché, ce jeudi, un nouveau record en clôture à 4.894,15. En Europe, l'indice Eurostoxx 50 se rapproche lui aussi de ses plus hauts historiques. Ce regain de confiance intervient alors que les banques centrales ne cessent de rappeler que les opérateurs convertis à un optimisme excessif se trompent lourdement sur leurs anticipations de baisse des taux directeurs. Ce jeudi, Christine Lagarde, la présidente de la BCE a reconnu que « l'inflation devrait continuer de reculer en 2024 », mais elle a confirmé « qu'il était prématuré de parler de baisse des taux directeurs ». Aux Etats-Unis, les membres de la Fed sont contraints au silence jusqu'à la publication du communiqué de la première réunion de l'année prévue les 30 et 31 janvier, mais toutes leurs déclarations récentes vont dans ce sens.

laskine

En temps normal, tout le monde sait qu'il est vain de lutter contre les banques centrales qui disposent de moyens illimités pour mener à bien la politique monétaire qu'elles entendent. Si les marchés bravent l'interdit avec autant d'audace, c'est parce qu'ils savent pertinemment que ces deux instituts n'ont d'autres choix que de contrer les anticipations actuelles de baisse des taux. Ni la Fed, ni la BCE, ne peuvent en effet se permettre d'entretenir des espoirs de détente monétaire qui contribueraient eux-mêmes à alimenter l'inflation qu'ils s'efforcent de combattre de toute leur force.

Les investisseurs préfèrent dans ces conditions s'en tenir à la réalité du terrain. Ils constatent que l'inflation reflue dans tous les pays développés et que l'économie mondiale résiste nettement mieux que prévu. La publication récente d'une progression de 3% du PIB américain au titre du quatrième trimestre à un niveau très supérieur aux attentes va tout-à-fait dans ce sens. Pour les marchés, il n'en faut pas plus pour conclure que nous nous trouvons dans une situation idéalement favorable au placement en actions, marquée par une économie résiliente et des prix à la consommation orientés à la baisse.

Ce raisonnement n'est pas sans risque, mais il a l'avantage de la simplicité. Même si la zone euro ne bénéficie pas de la même dynamique que les Etats-Unis, l'effet d'entrainement de la vigueur de Wall Street joue en notre faveur. Nous avons donc continué d'augmenter notre exposition sur l'ensemble des portefeuilles. Après avoir renforcé le 18 janvier les positions dans le portefeuille Offensif et dans la sélection d'ETF Monde, nous avons poursuivi dans cette direction avec, cette semaine, l'acquisition de 200 nouvelles parts du tracker Lyxor ETF PEA Nasdaq 100 et 200 autres du tracker Lyxor Stoxx Europe 600 Technology. Vingt actions du groupe néerlandais ASML ont été achetées et les positions prises sur Publicis et Capgemini ont été renforcées. Ces deux dernières valeurs ont également été ajoutées dans le portefeuille Défensif. La part représentée par les fonds Tocqueville Technology ISR, LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergent, CPR Croissance Dynamique et Echiquier Positive Impact Europe a également été augmentée dans le portefeuille ISR.

laskine

Ces différentes opérations ont porté leurs fruits. Sur les trois derniers mois écoulés, période correspondant au fort rebond du CAC 40 intervenu le 25 octobre 2023, la plupart de nos portefeuilles surperforment les indices. Avec 11,2% de progression sur cette période, notre sélection ISR/PEA réalise un score encore meilleur que l'indice CAC 40 qui n'est pourtant pas en reste avec un gain de 8,35% sur la même période. Le portefeuille Offensif que nous avons très nettement orienté vers des valeurs à la fois technologiques et industrielles s'en sort également bien avec une hausse de 10,43%. La sélection Monde, composée d'ETF internationaux eux aussi éligibles au PEA, profite aussi d'un fort renforcement des positions sur le tracker Lyxor PEA Nasdaq 100. Celui-ci représente désormais un peu plus de 50% de l'actif investi. La magie du portefeuille Défensif ayant été longtemps portée par nos plus belles valeurs de croissance, appartenant notamment au secteur du luxe, n'opère plus. Celui-ci doit se contenter d'une hausse modeste de 2,44% sur les trois derniers mois. Le repositionnement d'une partie de l'actif vers des valeurs plus en phase avec les attentes des investisseurs, comme Capgemini ou Publicis, porte ses fruits, mais les avancées restent encore modestes.

Quelle stratégie pour les semaines à venir. Nous entrons à partir de la semaine prochaine dans la période charnière de la publication des résultats annuels des sociétés. Les investisseurs seront évidemment attentifs aux commentaires des dirigeants sur leurs prévisions d'activité et de rentabilité pour l'année à venir. Les premières publications sont encourageantes, à l'image de LVMH ayant fait état de profits records. La progression de 8% du profit net au titre de l'exercice 2023 marque une certaine inflexion de la dynamique de croissance des bénéfices par rapport aux années précédentes, mais la performance reste malgré tout remarquable. Après une progression moyenne de près de 5% des profits du CAC 40 au cours du troisième trimestre, les analystes anticipent une hausse plus modeste de l'ordre de 2,5% des bénéfices pour le dernier trimestre de l'année passée. Un tassement de cet ordre ne constituerait donc pas une surprise. L'essentiel est que le scénario portant sur une hausse de 10% en moyenne des résultats attendus pour 2024 ne soit pas remis en cause. Si ces perspectives sont confirmées, avec un multiple de capitalisation moyen de 19 fois les profits attendus pour cette année, il y a matière à alimenter une poursuite de la hausse. Celle-ci devrait toutefois se révéler très sélective. Notre sentiment est que ce sont une fois de plus les valeurs technologiques qui sont à privilégier, ainsi que les industrielles dont les niveaux de valorisation restent en retard par rapport à la moyenne du marché. Nous disposons à ce jour d'un niveau de liquidités de l'ordre d'un tiers de l'actif sur les sélections Offensive, Monde et ISR, qui nous permet de continuer d'augmenter les positions si la bonne orientation des marchés se poursuit. Nous maintiendrons un niveau de liquidités plus élevé sur le portefeuille Défensif. Il n'est cependant pas impossible que les valeurs de luxe, qui ont ces derniers temps énormément souffert du ralentissement de la croissance en Chine, bénéficient de façon ponctuelle d'un regain d'intérêt de la part d'investisseurs toujours à la recherche d'opportunités. La visibilité sur l'évolution des perspectives de la croissance chinoise, sur laquelle repose une bonne partie de l'activité du secteur, ne permettra sans doute pas aux valeurs de luxe de redevenir la locomotive qu'elles ont été au cours des années précédentes.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine