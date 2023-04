Les portefeuilles de Roland Laskine : Le marché cherche à se forger une conviction, nous sommes dans la même situation !

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 6 avril 2023

La Bourse donne l'impression de vouloir résister à toutes les attaques. L'annonce surprise, en début de semaine, de plusieurs pays producteurs de pétrole membres de l'OPEP de réduire brutalement leurs extractions de pétrole, n'a nullement pesé sur la tendance. Cette décision, qui a propulsé le prix du baril de pétrole de mer du Nord à plus de 85 dollars, est pourtant de nature à relancer les tensions inflationnistes. Elle aurait pu nourrir la crainte d'un renforcement des taux directeurs de la part des banques centrales, qui ne peuvent pas ignorer la menace que représente, sur les prix à la consommation, une forte remontée des cours du pétrole.

Loin de céder à la panique, les détenteurs de capitaux ont préféré se concentrer sur la multiplication des signes de ralentissement de la croissance de l'activité économique à la fois aux Etats-Unis et en Europe. Ils voient, notamment dans la dégradation du marché de l'emploi outre-Atlantique, les ingrédients nécessaires à un recul des pressions inflationnistes et de bonnes raisons de dissuader la Réserve fédérale des Etats-Unis de procéder à de nouveau tours de vis dans sa politique monétaire. Ces anticipations de plus en plus présentes dans l'esprit des investisseurs ont conduit cette semaine à un net recul des taux d'intérêt sur toutes les places boursières. Le durcissement de la position de l'OPEP pourrait bien évidemment avoir des répercussions sur les résultats des entreprises les plus exposées aux fluctuations des prix de l'énergie, avec à la clé de possibles révisions à la baisse des attentes bénéficiaires. En Bourse, tout le monde est conscient de ce risque, mais on préfère miser sur l'amorce d'un mouvement durable de détente obligataire de nature à relancer l'appétit pour le risque au détriment des obligations dont les rendements se révèlent désormais moins attrayants.

Pour l'heure rien ne garantit que le scénario plutôt rose d'un reflux de l'inflation, accompagné d'une détente obligataire et d'un ralentissement de la croissance, sans tomber dans une récession profonde, soit réellement au rendez-vous. En réalité, les investisseurs avancent à pas feutrés et il faut bien reconnaître que nous nous trouvons dans la même situation. Difficile en effet, pour un boursier, de rester à l'écart d'un marché qui monte un peu tous les jours ! Nous avons dans ces conditions renforcer la part de l'actif investi, ce qui nous permet de participer à la hausse. Nous avons cependant conservé une part importante de cash afin d'éviter de nous trouver pleinement exposé à un risque toujours possible de correction boursière, tant la situation reste tendue sur à peu près tous les fronts. Les graphiques ci-contre montrent que nos portefeuilles Défensif et Offensif progressent, mais ils doivent se contenter de gains de l'ordre de 7% chacun, à un rythme très inférieur aux 13% de hausse du CAC 40 depuis le début de l'année.

Nous avons poursuivi le recentrage de nos sélections, en renforçant la part des valeurs de grande qualité, comme L'Oréal et Sanofi qui font leur apparition cette semaine dans nos deux portefeuilles de référence Défensif et Offensif. Ces acquisitions sont venues remplacer des valeurs plus vulnérables aux risques de ralentissement de l'activité, comme Alstom ou BMW dont les positions ont été entièrement soldées. A noter que toutes les valeurs bancaires, qui étaient très présentes dans ces deux portefeuilles en début d'année, ont été vendues. Les seules valeurs financières encore présentes appartiennent au secteur de l'assurance. C'est le cas d' AXA dans le Défensif. Dans l'Offensif, c'est le cas du géant allemand de l'assurance Allianz, du réassureur Munich Re et de Coface spécialisé dans l'assurance-crédit.

Le portefeuille Monde constitué de trackers éligibles au PEA gagne 6,15% depuis la clôture du 31 décembre 2022 à un niveau, là aussi, inférieur à la performance l'indice EuroStoxx 50 en hausse de 13,30%. La vente trop tardive de nos ETF bancaires a coûté cher à la performance, une partie de l'actif a été redéployé vers le tracker Amundi PEA Nasdaq 100, avec l'achat de 500 parts supplémentaires. La sélection ISR/PEA, gérée de façon très prudente, affiche de son côté une performance plus modeste de 5,44% depuis le 1er janvier.

Notre stratégie pour les semaines à venir : la question du ralentissement de la croissance, qui semble se confirmer à peu près dans toutes les régions du monde, est aujourd'hui au centre des préoccupations. D'un côté les investisseurs redoutent les ravages que pourrait avoir sur les actions l'entrée de l'économie mondiale en récession. De l'autre, ils voient dans ce ralentissement un élément positif de nature à calmer à la fois les tensions inflationnistes et les politiques monétaires restrictives mises en place par les banques centrales. Notre sentiment est que la détente des taux d'intérêt qui se fait actuellement sentir à la fois en Europe et aux Etats-Unis devrait prendre le dessus sur les craintes de récession, dont les effets sur les résultats des entreprises ne seront pas visibles avant plusieurs mois. Nous avons donc décidé de progressivement revenir à l'achat, en visant en priorité les valeurs de croissance et plus particulièrement les technologiques. Les grands acteurs du secteur offrent encore de belles perspectives de croissance, la plupart d'entre elles disposent d'une solide position financière, avec du cash en abondance. Les valorisations sont élevées, mais le recul des taux d'intérêt autorise une expansion des multiples de capitalisation des affaires offrant une bonne visibilité sur leurs perspectives de développement à long terme.

Bonne lecture et bon week-end de Pâques à tous,